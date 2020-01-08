Не менее десяти крупных авиакомпаний временно отказались от полётов над территориями Ирана и Ирака. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, нанесенными этой ночью иранской армией по военным базам США в Ираке.

Singapore Airlines, China Airlines и польская компания LOT перенаправили свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана. Кроме того, о прекращении полётов как над Ираном, так и Ираком объявили австралийская Qantas Airways, тайваньская EVA Air, малазийская Malaysia Airlines, французская Air France и немецкая авиакомпания Lufthansa.

Ранее США ввели запрет на полеты коммерческой авиации над территорией Ирана и Ирака. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Представители авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 Airlines отметили, что рассчитывают альтернативные маршруты самолётов.

О временном прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

8 января Boeing -737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета и международного аэропорта в Тегеране. Он выполнял рейс в Киев. Погибли все 177 человек на борту – 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Обстоятельства крушения выясняются.

Упавший самолёт был выпущен в 2016 году, он был одним из самых новых в парке авиакомпании. Президент МАУ заявил об исправности лайнера. В авиакомпании отказались комментировать любую информацию, за исключением официально обнародованной.