Лери Хабелов: «У нас будет примерно 30 олимпийских лицензий»

Национальный олимпийский комитет Грузии подвел итоги 2019 года. О них и о подготовке к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в этом году, рассказал президент комитета Лери Хабелов.

Серго Брегвадзе: Батоно Лери, расскажите об успехах, достигнутых грузинскими спортсменами в 2019 году.

Лери Хабелов: 2019 год был очень результативным. Мы завоевали шесть золотых медалей в олимпийских видах спорта. Это очень большой успех, какого у нас не было даже при Советском Союзе. Такие результаты дают основания предполагать, что в этом, 2020 году мы возьмем намного больше олимпийских лицензий и покажем лучшие результаты (на Олимпийских играх 2020), чем в Рио-де-Жанейро (на летних Олимпийских играх в 2016-м). Я сказал только про чемпионов, а еще у нас есть и призеры (чемпионатов мира и Европы), и олимпийский чемпион Ладо Хинчегашвили (борец вольного стиля), который пока не завоевал медаль, но он, естественно, будет бороться за лицензию, а потом покажет результат на Олимпийских играх. Ну и в дзюдо есть пара спортсменов, в тяжелом весе – (Гурам) Тушишвили, являющийся чемпионом мира. Мы надеемся, что и этот спортсмен на Олимпиаде покажет результаты».

С.Б.: Насколько я знаю, больших успехов добились спортсмены в таких видах, как дзюдо, самбо, греко-римская борьба, тяжелая атлетика. А были ли какие-нибудь успехи в тех видах спорта, в которых их не ожидали?

Л.Х.: Вы упомянули самбо – это, естественно, не олимпийский вид спорта, но на вторых Европейских играх (которые проходили в Минске в 2019-м) в самбо мы показали очень большие результаты. Практически «основные» медали принесли именно самбисты. Но, к сожалению, в программе Олимпийских игр нет самбо. Вы также упомянули тяжелую атлетику, вольную и греко-римскую борьбу. Надо напомнить слушателям, что исторически, с 52-го года, в этих видах спорта мы показываем хорошие результаты. Естественно, в этих видах спорта мы остаемся, так сказать, на плаву. По стрельбе (из пневматического пистолета), вы знаете, что Нино Салуквадзе завоевала первую лицензию. Она недавно сделала операцию, но опыт у Нино большой, и на предстоящих Олимпийских играх она и сама надеется, что выступит лучше, чем в Рио-де-Жанейро. И хочу упомянуть каноэ – (Зазу) Надирадзе, которому в Рио-де-Жанейро немного не хватило для того, чтобы завоевать медаль. Вот, он сейчас готовится.

С.Б.: То есть гребля на каноэ – это тот «новый» для Грузии вид спорта, в котором стоит ждать медалей?

Л.Х.: Да, каноэ. Если вы наблюдали в Рио-де-Жанейро, он (Заза Надирадзе) лидировал, но под конец не смог и занял пятое место. Сейчас у него серьезный настрой и опыт есть. Вы знаете, что после того он уже становился призером чемпионата мира. Соответственно, каноэ можно считать видом, в котором мы можем показать результаты.

С.Б.: Появились ли в грузинском спорте новые лица?

Л.Х.: В 19-м году впервые дзюдоистка (Этери) Липартелиани стала чемпионкой Европы и мира. Есть в дзюдо еще (Лука) Маисурадзе, который занял третье место на чемпионате мира, надеемся, что эти молодые спортсмены себя покажут. По фехтованию (Сандро) Базадзе, который, мы надеемся, на Олимпийских играх «раскроет» себя.

С.Б.: Были ли разочарования?

Л.Х.: Естественно, такое в спорте бывает. Я упомянул спортсмена, на которого мы рассчитывали, и вдруг получилось так, что он не показал результатов. Бывает и так, что ты не ожидаешь, а спортсмен выступает хорошо. Поэтому я упомянул Маисурадзе. Никто не ожидал, а он стал призером ЧМ. Есть такие спортсмены, которые «выпрыгивают». Например, (Лухум) Чхвимиани, который стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 60 кг, победивший двух японцев. Есть те, кто показали результаты, и те, кто огорчил нас, к примеру, Липартелиани. Есть многие спортсмены, у которых есть данные, просто нужно их «раскрывать» на чемпионатах.

С.Б.: Какие планы на ближайшее будущее?

Л.Х.: Сначала нам нужно взять лицензии, официально их у нас уже пять. Я могу сказать, что все спортсмены по дзюдо их получат, добавятся еще и девочки, еще и тяжелоатлеты. Думаем, что у нас будет в районе 30 лицензий. И качество будет лучше, чем в Рио-де-Жанейро.

С.Б.: А если точнее - какие лицензии уже есть у Грузии?

Л.Х.: Я уже упомянул Нино Салуквадзе. Есть Якобашвили (Зураб), Одикадзе (Элизбар) – вольный стиль, Мелия (Георгий) – греко-римская борьба и, естественно, Гено Петриашвили (борец вольного стиля), который в третий раз стал чемпионом мира. Пока эти спортсмены получили лицензии.

С.Б.: В каких видах мы ждем медалей на предстоящей Олимпиаде?

Л.Х.: Естественно, традиционно – это тяжелая атлетика, дзюдо, вольная борьба, в которых, мы надеемся, получим высшие награды. В Рио-де-Жанейро у нас было две золотых медали, чтобы улучшить результат, нам необходимо завоевать хотя бы три золота.

С.Б.: Готовится ли Грузия к зимним Олимпийским играм?

Л.Х.: Сколько бы мы не выступали на зимних Олимпийских играх, у нас нет ни одной медали, а выступают по 4-5 спортсменов. Сейчас мы внесли свою кандидатуру на проведение Олимпийского фестиваля в Боржоми и Бакуриани (стали кандидатами на проведение зимнего молодежного Олимпийского фестиваля в 2025 году). Мы хотим к этим играм подготовить наших молодых спортсменов. Хотим, чтобы зимние виды спорта развивались в Грузии. У нас горная местность, есть спортсмены в Бакуриани, Гудаури, Сванетии, Аджарии, эти ребята будут готовиться на этом молодежном фестивале.

С.Б.: В каких видах планируется начать эту подготовку?

Л.Х.: Естественно, мы не можем похвастаться тем, что у нас развиты какие-то зимние виды спорта, но лыжники и фигуристы выступали на больших Олимпийских играх. Сейчас мы к тому и стремимся, чтобы начали тренироваться молодые спортсмены и появились тренеры, какая-то база. У нас есть ребята, которые хотят этим заниматься. Мы постараемся помочь этим федерациям и добавить новые, чтобы были не только лыжники и фигуристы, но и спортсмены в других видах спорта.

С.Б.: Чего бы вы пожелали грузинским спортсменам в 2020 году?

Л.Х.: Чтобы на Олимпийских играх выступили достойно. Надеюсь, все наши спортсмены покажут хорошие результаты и обрадуют любителей спорта и всех болельщиков нашей страны.