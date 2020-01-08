Нино Ломджария: Протоиерей Георгий Мамаладзе прекратил голодовку

Американские солдаты не пострадали во время иранского авианалёта в Ираке 8 января. Об этом заявил Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме. Президент США в очередной раз обвинил Иран в поддержке международного терроризма и сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана.

Трамп также призвал НАТО быть более вовлечёнными в процесс на Ближнем Востоке.

Отношения Тегерана и Вашингтона вновь обострились после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий войсками "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции был убит ракетным ударом по распоряжению Трампа. Вашингтон обвинил Сулеймани в атаках на американских граждан и подготовке терактов. Иранские власти в ответ заявили, что отомстят за гибель своего генерала.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По информации американского министерства обороны, было выпущено более 10 баллистических ракет. Иракские военные сообщили, что было выпущено 22 ракеты, две из которых не разорвались. Иран заявил о 15 ракетах.

Ударам подверглись базы в Аль-Асаде и Эрбиле. Там базируются не только американские солдаты, но и персонал возглавляемой США международной коалиции.

Государственное телевидение Ирана объявило о гибели "80 американских террористов". Германия, Дания, Норвегия и Польша заявили, что никто из их военных в Ираке при обстреле не пострадал. Великобритания, у которой также есть персонал в Ираке, осудила действия Ирана. Багдад также заявил, что его войска не понесли потерь.

В Иране ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции. Представитель этого элитного военного формирования назвал обстрел военных баз началом "жестокой мести" за смерть Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара. Иранская сторона заявляет, что операция носит название "Мученик Сулеймани". Её цель – заставить США вывести войска, чтобы избежать дальнейших жертв.

Крупные авиакомпании временно отказались от полётов над территорией Ирана и Ирака из-за ракетных атак по военным базам США. Российские авиаперевозчики заявили о разработке маршрутов в обход иранского и иракского воздушных пространств.