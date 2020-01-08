Смерть на кладбище

Семья убитого в ночь на 3 января 24-летнего Мурада Цурцумия убеждена, что расследование по этому делу начато и ведется с нарушениями. Что произошло на кладбище Дампало, в чем обвиняют служащего спецназа Зураба Попхадзе и его подельника и почему родные погибшего недовольны ходом следствия?

2 января поздно вечером Мурад Цурцумия и его сводный брат Мухран Чхвиркия пошли на кладбище Дампало навестить могилы родных. Там же, на кладбище, находился и боец отряда спецназначения Зураб Попхадзе, который также был не один – с неким мужчиной. Согласно версии прокуратуры, братья попытались угнать машину, принадлежащую Попхадзе:

«Обвиняемый З.П. попытался остановить вышеупомянутых лиц, избил М.Ц. и М.Ч. Физическое противостояние между лицами продолжалось в течение нескольких минут, в ходе которого обвиняемый З.П. нанес М.Ц. опасные для жизни повреждения, что привело к смерти последнего, а М.Ч. в результате избиения почувствовал физическую боль», – заявляет прокуратура, которая предъявила спецназовцу обвинения по второй части 117-й статьи и первой части 126-й – избиение или насилие другого рода, вызвавшие физическую боль у пострадавшего, и намеренное причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.

Впрочем, родные погибшего Мурада Цурцумия убеждены, что делу дана неверная квалификация и расследовать его следует по статье об убийстве. Говорит старший брат Мухрана и Мурада – Дима Чхвиркия:

«У него глаза нет. Глаз выбит. Его не просто убили, а пытали (…) Когда они избили брата, видимо, потом пытались привести в чувство, но не смогли и отвезли к себе домой. Уже оттуда они отнесли его в подъезд и там же бросили. Насколько мне известно, прохожему сказали, что кто-то лежит и нужно вызвать скорую. Я думаю, они сделали это, чтобы отвести от себя подозрения».

При этом, по словам Димы Чхвиркия, второй брат, который получил травмы головы, настаивает, что и его, и брата избивали двое – т.е. и задержанный спецназовец, и мужчина, который был той ночью с ним. Они полагают, что органы по каким-то причинам покрывают его. Это, между тем, отрицает прокурор дела Давид Гумберидзе:

«Здесь не было какой-либо попытки что-то скрыть, кого-то покрывать – ни со стороны МВД, ни со стороны Генеральной прокуратуры».

Cам спецназовец Зураб Попхадзе признал вину. Накануне на заседании суда, где избиралась мера пресечения для него, он заявил, что пытался только помешать братьям увести машину, и он сожалеет, что конец оказался таким трагическим.

«Он признает вину и согласен с заключением в качестве меры пресечения. Что касается (человека, который был вместе с ним в ту ночь), – я тоже мог быть там. Но в его действиях на данном этапе не выявлены признаки преступления», – заявил адвокат Зураба Попхадзе Мевлуд Джанджгава.

Ряд представителей правозащитного сектора полагают, что это дело необходимо передать для расследования Службе государственного инспектора. Об этом говорит и Анна Нацвлишвили – в прошлом глава Ассоциации молодых юристов, сейчас – член партии «Лело». По ее словам, на данном этапе расследование смерти Цурцумия находится в распоряжении ведомства, которое, как правило, смотрит на преступления, совершенные правоохранителями, сквозь пальцы:

«Речь идет именно о таких специфических делах, в которых фигурируют правоохранители, как, например, дело Луки Сирадзе. Из-за того, что прокуратура не расследовала преступления такого типа, мы потратили много сил и ресурсов, чтобы было создано другое ведомство (Служба госинспектора), которое хотя бы формально можно было бы считать сегодня независимым».

Нацвлишвили убеждена, что все вопросы, связанные с этим делом, дают достаточно оснований Службе госинспектора взяться за него.

Незадолго до выхода материала в эфир стало известно, что мужчина, который находился со спецназовцем в ночь на 3 января, все-таки был задержан.

«Обвиняемый З.П. вместе с В.Б. нанес М.Ц. опасные для жизни повреждения, что повлекло смерть последнего», – сказано в заявлении прокуратуры.