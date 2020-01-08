Иранский кризис угрожает Грузии?

Грузинские эксперты с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Конфликт между США и Ираном представляет серьезную угрозу безопасности в регионе и неминуемо коснется Грузии. Среди возможных последствий специалисты указывают наплыв беженцев, падение инвестиций и усиление позиций России.

В ожидании реакции президента США Дональда Трампа на ракетную атаку, предпринятую иранскими военными в ответ на ликвидацию генерала Сулеймани, грузинские политики сегодня воздерживались от комментариев. Большинство экспертов также не решались прогнозировать дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке, но говорили об угрозах, которые несет перспектива прямого военного конфликта между США и Ираном, и возможных последствиях для Грузии. По словам политолога Торнике Шарашенидзе, Грузия заинтересована в бескровном разрешении конфликта.

«Мы находимся в довольно сложном положении. Затяжные боевые действия приведут к резкому удорожанию нефти, что усилит РФ, которая несет угрозу нашей безопасности с трех расположенных на Южном Кавказе баз, в том числе, с оккупированных территорий. Поэтому Грузия заинтересована в бескровном разрешении противостояния. Как мы видим, сейчас Иран угрожает всем союзникам США в регионе. О нас речи не идет, что, думаю, не входит в интересы Ирана. По всей видимости, в Иране отдают себе отчет, что противопоставление всех соседей только усилит изоляцию», – заявил Шарашенидзе.

По мнению его коллеги Георгия Гобронидзе, США не понадобится использование территории Грузии даже в случае широкомасштабных военных действий, так как американцы располагают достаточным количеством военных баз в Ираке, Саудовской Аравии, Катаре и Афганистане, а также в Индийском океане.

В свою очередь, сотрудник фонда им. Рондели Зураб Батиашвили предупреждает, что углубление конфликта может привести к неконтролируемому потоку беженцев в сторону Грузии:

«Для того чтобы Грузия справилась с этой проблемой, необходимо разработка четкого плана в Совете безопасности, который хотя и существует, но на деле так и не собирался. До сих пор не существует концепции по оценке рисков безопасности. Последняя охватывала период с 2015 года по 2018 год. В целом недооценка рисков может привести к тому, что страна окажется в критическом положении без четкого плана действий».

Специалисты говорят и о возможных экономических последствиях. По словам экономиста, профессора университета «Кавкасия» Акакия Цомая, конфликт на Ближнем Востоке неминуемо скажется на общей инвестиционной привлекательности региона, но в то же время не в состоянии нанести Грузии существенного экономического ущерба:

«Разумеется, о серьезном притоке инвестиций из-за рубежа можно позабыть, если под боком будут развязаны полномасштабные боевые действия. Что касается экономических взаимоотношений Грузии и Ирана, то в последние годы торговые отношения особой интенсивностью не отмечены. То же самое можно сказать и об инвестициях этой страны в нашу экономику, и о количестве иранских визитеров. Поэтому у нас не должно быть ожиданий, что сворачивание двусторонних отношений нанесет сколь-нибудь серьезный экономический урон Грузии».

По словам Цомая, сегодня Иран не входит даже в двадцатку основных внешнеторговых партнеров Грузии. Согласно данным Грузстата за 11 месяцев прошлого года, Грузия экспортировала в Иран товаров на сумму 67 миллионов долларов, импорт при этом составил 172 миллиона долларов, что составляет менее 1% от всего внешнеторгового оборота Грузии.