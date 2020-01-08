Обзор югоосетинской прессы

7 января в Южной Осетии принято вспоминать не только о православном празднике Рождества Христова, но и о событиях 1991 года. «Руководство Грузии ввело в Цхинвал подразделения милиции, национальной гвардии, переодетых в милицейскую форму грузинских боевиков, а также амнистированных специально для захвата Южной Осетии уголовников», – пишет автор Роберт Кулумбегов в статье, опубликованной ИА «Рес». Внутренние войска МВД СССР, находящиеся в Цхинвале для поддержания стабильности, сняли посты и просто не вмешивались в происходящее. «Началось вооруженное противостояние прямо на улицах столицы. Грузинские бандформирования были выбиты из Цхинвала, однако, покинув город, грузинские боевики заняли господствующие высоты и в упор расстреливали жилые кварталы из орудий и ракетных установок. Началась экономическая, энергетическая, водная и информационная блокада. В конце января под предлогом мирных переговоров с руководством Грузии был похищен и препровожден в тюрьму председатель Верховного Совета Республики Торез Кулумбегов. В результате грузинского террора только с 6 января по 1 сентября 1991 г. было убито 209 человек, ранено 460 мирных жителей, пропало без вести 150 человек...» – пишет автор.

В последнем номере 2019 года газета «Южная Осетия» пишет об успешном завершении Инвестпрограммы на 2018-2019 годы. За эти два года в Цхинвале капитально отремонтировали 18 улиц, ряд улиц отремонтировано в городе Квайса и в поселке Ленингор. Продолжается строительство дороги Гуфта-Квайса. Всего за несколько лет заасфальтировано чуть более 22 км главной транспортной артерии для Кударгома, связывающей его с центром республики. Ремонт дороги продолжится в следующем году. В прошедшем году построена новая дорога Гром-Амдзарин (Цинагар) протяженностью 15 км, которая существенно сократила протяженность дороги в отдаленные села. Завершено строительство дополнительного водовода Ванат-Цхинвал мощностью 15 тыс. кубометров в сутки. Он подключен к городским сетям и полноценно заработает в 2020 году после реконструкции существующего водозаборного сооружения. Также в обзоре достижений Инвестпрограммы газета пишет об объектах образования, здравоохранения, новом жилье. Уже утверждена и новая Инвестпрограмма на 2020-2022 годы с объемом финансирования 4,5 млрд, пишет газета.

На «перспективу вхождения осетинского языка в сферу официальной документации» обращает внимание газета «Республика». Попытки вывести осетинский язык на уровень государственного Южная Осетия предпринимала с 20-х годов прошлого века. 14 июля 1923 года ЦИК (Правительство) Юго-Осетинской Автономной области принял постановление о введении в пределах автономии осетинского языка как государственного. При этом было специально оговорено, что «языком сношений с соседними республиками остается русский язык». «С данного решения ЦИК Юго-Осетии прошло 96 лет, однако осетинский язык де-факто так и не стал государственным языком в Южной Осетии. Языковая ситуация у нас ничем не отличается от языковых приоритетов, например, той же Северной Осетии, которая является российским регионом, и где также тотальное доминирование великого и могучего русского языка», – пишет автор статьи. Он приходит к мнению, что программы по развитию осетинского языка неэффективны. «Угрозу развитию осетинского языка зачастую связывают с широким использованием в РЮО русского языка. Расширяя кругозор наших граждан, открывая им мир глобального общения, русский язык способствует тому, что язык осетинский становится языком исключительно бытового общения», – пишет автор. Он предлагает смириться с тем, что русский язык так и останется преобладающим языком образования, делопроизводства и общения. «Другое дело, надо приложить максимум усилий, чтобы осетинский язык не превратился исключительно в средство семейного общения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия