Вано Мерабишвили должен покинуть тюрьму 20 февраля

Cекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил 9 января, что одной из главных версий катастрофы украинского "Боинга" в Иране в настоящее время является попадание российской ракеты ЗРК "Тор". Украинские эксперты из комиссии по крушению самолета Boeing-737, по его словам, уже прибыли в Иран и согласовывают с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Там они намерены искать именно обломки российской ракеты.

"Наша комиссия намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, в состав украинской комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в расследовании катастрофы другого лайнера – малайзийского "Боинга" МН17, который разбился 17 июля 2014 года на Донбассе. Тот самолет, по версии Международной следственной группы, был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории, которую контролировали пророссийские сепаратисты.

Данилов также рассказал, что среди основных версий падения украинского самолета в Тегеране:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор";

столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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"Боинг-737" Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января недалеко от аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Великобритании и других стран.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили 9 января, что экипаж разбившегося самолета не подавал авиадиспетчерам сигнал о нештатной ситуации на борту и не запрашивал помощи. В заявлении ОГА Ирана, которое было опубликовано перед заявлением Данилова и СНБО, сказано, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта из-за технической неполадки.

На этом основании в ОГА пока считают, что основной версией являются технические неполадки двигателя самолета, которые привели к его возгоранию, а не теракт или попадание ракеты. Источники в американской, европейской и канадской разведке также считают, что самолет разбился из-за технической неисправности – перегрева двигателя, и никакая ракета его не сбивала, сообщает Reuters.

Однако авиаэксперт, бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич в эфире Настоящего Времени заявил, что именно версия о теракте или о попадании в самолет ракеты должна рассматриваться в качестве приоритетной.

Летчик Андрей Литвинов также отмечал, что если бы ракета попала в двигатель самолета, то лайнер в этом случае "полетел бы вниз колом", а траектория падения украинского лайнера в Тегеране говорит о том, что это "очень похоже на теракт".

Представители украинской авиакомпании МАУ, которой принадлежал лайнер, ранее также заявили на брифинге в киевском аэропорту "Борисполь", что самолет был исправным, а экипаж имел чрезвычайно высокий уровень квалификации.

"Черные ящики" разбившегося самолета уже найдены и переданы на расшифровку. Однако ей будут заниматься иранские специалисты, а украинские следователи, по сообщениям властей Ирана, смогут лишь наблюдать за ходом проверки.

Версия о ракете, которая попала в самолет, возникла в связи с тем, в ночь на 8 января американская военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака была обстреляна ракетами с территории Ирана (в направлении базы было запущено около двух десятков ракет). Это было сделано в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани: он был убит 3 января в результате американской военной атаки.

Иранские власти официально не связывают обстрел американских баз и катастрофу самолета. Однако через несколько часов после падения лайнера в Сети были опубликованы фото ракеты, якобы найденной возле места падения "Боинга". Достоверность этих фотографий до сих пор по подтверждена.