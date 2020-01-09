Временные удостоверения: безобидное решение или коварный план?

Граждане Грузии, которые по религиозным мотивам не желают иметь удостоверения личности с электронными носителями, отныне для получения медицинских услуг, участия в выборах, учебы и работы могут пользоваться альтернативными. В Минюсте решили, что таковыми могут быть ламинированные бумажные удостоверения. Оппозиция узрела в этом коварные планы властей.

Промежуточное решение о том, что граждане Грузии могут использовать удостоверения личности без электронных носителей информации, Конституционный суд принял 26 декабря. «Удостоверения личности и паспорта, содержащие электронные носители информации (чипы), являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе», – заявляли в своем иске два гражданина Грузии, и суд решил их поддержать.

Как выяснилось, сторонников истцов достаточно много, и подобные разговоры среди православных Грузии ведутся долгие годы. Впредь, до окончательного решения КС, все они смогут пользоваться в течение месяца временным удостоверением, представляющим собой небольшую ламинированную бумажку с фотографией и идентификационным номером ее владельца.

У оппозиции в связи с этим возникло множество вопросов. Один из главных – почему власти предлагают пользоваться ламинированной бумагой, а не временным удостоверением личности с высокой степенью защиты, но без чипа? В офисе партии «Национального движения» сокрушались сегодня и по поводу сроков – почему именно месяц и что происходит с удостоверением по его истечении? Не дождавшись пояснения, оппоненты заговорили о злых умыслах властей. Один из лидеров «Нацдвижения» Леван Бежашвили на сегодняшней пресс-конференции заявил:

«Принятие такого решения в год проведения выборов, когда самое важное – это доверие народа к избирательному процессу и принятие политического решения путем голосования, явно указывает на умысел властей – фальсификация выборов с использованием архаичных удостоверений личности в виде ламинированной бумаги».

Представители «Национального движения» сегодня обратились к Центральной избирательной комиссии с требованием не давать гражданам разрешение на использование этих удостоверений во время голосования. Говорит представитель «Нацдвижения» Тинатин Бокучава:

«Первое требование – чтобы ЦИК не допустил возможности голосовать с помощью этих временных одномесячных удостоверений, поскольку к ним нет никакого доверия. Второе требование – власти должны дать допуск к процессу формирования списков (избирателей). Мы не позволим Иванишвили, который не пользуется доверием народа, «украсть» парламентские выборы».

Тем временем в партии власти считают, что у представителей «Национального движения» нет права говорить о доверии. Говорит представитель парламентского большинства Гия Вольский:

«Требование и обвинения «Национального движения» и его филиалов по данному вопросу беспочвенны. То, что выборы могут быть сфальсифицированы, что могут быть напечатаны и использованы в незаконных целях удостоверения личности, – все это мы оставили в прошлом, как и их самих («Национальное движение»)».

Действительно, у Грузии большой опыт в фальсификации выборов с помощью подобных удостоверений, говорит конституционалист Леван Алапишвили. По его мнению, и сейчас не может быть уверенности в том, что они не будут использованы в подобных целях:

«В системе, в которую может вмешаться человек, естественно, всегда будет существовать риск манипуляций. Именно поэтому важна оцифровка удостоверений личности населения – чтобы возможность вмешательства человека была сведена до минимума. Какие методы существуют… об этом я ничего сказать не смогу, однако в истории Грузии неоднократно происходили подобные вмешательства, когда электронных удостоверений личности еще не существовало».

Тем не менее член политсовета «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили уверен, что сегодня использовать подобные удостоверения с целью фальсификации голосования на выборах невозможно. Для этого ЦИК должен способствовать этому процессу, а на избирательных участках должны отсутствовать наблюдатели. «Таких участков в 2020 году не будет – это гарантировано», – утверждает Тархнишвили. Однако у оппозиционера другой вопрос:

«Они приняли еще более абсурдное решение – для того чтобы получить этот бумажный документ, верующий должен подтвердить, что он верующий. Как это подтвердить? Справкой от Бога? Или от религиозного лица? Очень много вопросов возникает. Учитывая то, что перед каждыми выборами идут разговоры о фальсификации документов, эти вопросы (заданные «Национальным движением») легитимны».

Между тем в ЦИК сегодня заявили, что необходимо дождаться окончательного решения Конституционного суда по иску двух граждан Грузии, прежде чем принимать решение – использовать временный документы в период голосования или нет? В Министерстве юстиции пообещали «Эху Кавказа» ответить на вопросы, заданные оппозицией о временных удостоверениях личности, однако не перезвонили, соответственно, не удалось узнать, начался ли уже процесс выдачи таких ID.