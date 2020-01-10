Даур Кове: «Эта ситуация повлияет на наш образ на международной арене»

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове прокомментировал происходящие события «Нужной Газете». По его словам, абхазский МИД продолжает работу в штатном режиме.
Министр отметил, что события, происходящие в эти дни в Абхазии, несут негативные последствия и отразятся на развитии страны в будущем. Кроме того, по его словам, они влияют на образ Абхазии на международной арене.
«Эта ситуация повлияет на наш образ на международной арене, потому что все, что происходит, наносит реальную угрозу государственности. В данном случае, на мой взгляд, необходимо проведение переговоров – это то, о чем вчера говорил президент. Все вопросы нужно решать за столом переговоров исключительно. Подобного рода действия ни к чему хорошему никогда не приводят, таких вещей допускать просто нельзя», – сказал Кове.
Он добавил, что с ним уже связывались представители сторон-участников Женевских дискуссии и интересовались ситуацией в Абхазии.
Председатель Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Мухаммед Килба заявил, что протестующие захватили оружие в оружейной комнате администрации президента.
"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих – ред.). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше", - сказал Килба.
"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур - блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - продолжил глава Совбеза.
Sputnik Абхазия сегодня передал, что утром в Сухуми была слышна стрельба. Однако как пояснил находящийся у здания президентской администрации министр внутренних дел Раули Смыр, стрельбы рядом с местом, где проходят протестные акции, не было.
"Я нахожусь здесь, на месте. Я ни разу еще не слышал автоматной очереди", – добавил он.
Вокруг здания президентской администрации несут службу сотрудники милиции, а также спецподразделения, сообщил Смыр. По его словам, главная задача сотрудников правоохранительных органов - недопущение столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.
По оценке наблюдателей, сейчас у здания администрации собралось около 300 человек. Их становится больше.
Палата представителей Конгресса США одобрили резолюцию, которая ограничивает права президента на проведение военных акций в отношении Ирана.
Законодатели обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп без достаточных оснований дал приказ о нанесении воздушного удара, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, что может привести к войне с Тегераном. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокационным военным ударом.
Согласно принятой резолюции президент обязан в течение 30 дней прекратить военные операции против Ирана, если он не получит специального разрешения Конгресса.
За резолюцию проголосовали почти все законодатели-демократы, против - почти все республиканцы. По словам Пелоси, Конгресс, выполняя функцию контроля над исполнительной властью, пытается обеспечить безопасность американцев, требуя от президента прекратить враждебные акции в отношении Ирана. Республиканцы заявляют, что подобный шаг Конгресса нанесет ущерб безопасности США. "Демократы пытаются ограничить возможности президента защитить Америку. Это откровенно опасный шаг", - заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Президент Трамп призвал республиканцев голосовать против резолюции.
Голосование состоялось через два дня после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы американские военнослужащие. Никто не пострадал в результате этих ударов. Президент Трамп принял решение ответить на них введением новых экономических санкций против Тегерана, заявив, что Иран "отступил".
Это символическое решение Палаты представителей, поскольку резолюции, принятые в подобном формате, не требуют подписи президента и не обязательны для исполнения.
Самолёт "Международных авиалиний Украины", вероятно, был сбит в небе над Тегераном ракетой иранских ПВО. Об этом заявил 9 января вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки.
Трюдо стал первым официальным лицом, поддержавшим эту версию причин катастрофы, произошедшей днем ранее вскоре после взлета авиалайнера, следовавшего из Тегерана в Киев. Более 70 погибших на борту авиалайнера были гражданами Канады.
По словам Трюдо, лайнер мог быть сбит непреднамеренно. Премьер Канады призвал к тщательному расследованию катастрофы.
В четверг вечером газета New York Times обнародовала видеокадры, на которых, согласно расследованию газеты снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.
Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса "Тор M-1". Версию о случайном попадании ракеты в самолёт также высказывают источники CNN и Associated Press.
Корреспондент CBS News пишет, что США зарегистрировали включение иранского радара и две вспышки пуска ракет. После этого, как утверждается, последовал взрыв.
Источники еженедельника Newsweek напоминают, что украинский лайнер перестал передавать сигнал спустя несколько минут после взлёта. Это произошло вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
Центральное региональное командование США – ему подчиняются войска, дислоцированные в Ближневосточном регионе, – от комментариев отказалось. Официальные представители американской администрации также пока не выступали с заявлениями.
Президент США Дональд Трамп отметил, что лайнер находился в "трудном районе" и кто-то, возможно, "совершил ошибку". При этом Трамп не стал выдвигать версии случившегося, но предположил, что версия технической неисправности является наименее вероятной.
В интернете во второй половине дня в четверг появилось видео предполагаемого взрыва зенитной ракеты рядом с самолётом. Как сообщает Conflict Intelligence Team, первым видео опубликовал активист иранского происхождения Нариман Гариб.
Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team независимо геолоцировали видео, придя к такому же выводу. Это же место геолоцировали журналисты The New York Times.
Вечером в четверг в интернете появилось еще несколько видео падения Боинга, снятых из окон автомобилей, проезжавших по дороге недалеко от места падения самолета:
Шеф-редактор международных новостей телеканала Sky News разместила следующее сообщение:
Источники в европейских спецслужбах заявляют, что доверяют американским заявлениям о том, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО.
Организация гражданской авиации Ирана версию о попадании ракеты в "Боинг" отвергла. Иранские власти утверждают, что предполагаемой причиной катастрофы стали технические проблемы – вероятнее всего, пожар двигателя.
Ранее 9 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Роухани обсудили порядок совместного расследования авиакатастрофы. Иранский президент пообещал, что Тегеран представит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным.
Кроме того, Зеленский провёл телефонные переговоры с руководством Великобритании и Швеции. Граждане этих стран также находились на борту сбитого лайнера. Лондон и Стокгольм заявили, что готовы присоединиться к расследованию.
Допуск специалистов на место авиакатастрофы для оказания консульских услуг и идентификации погибших запросила Канада. Тегеран и Оттава не имеют дипломатических отношений с 2012 года. Сейчас оказанием консульской помощи родственникам погибших занимаются дипломаты в посольстве Канады в Анкаре.
В 2010 году ПВО Ирана сбили по ошибке собственный истребитель Phantom F-4, поразив его ракетой того же комплекса "Тор М-1". Это произошло после того, как он вошел в запретную для полетов зону в радиусе 20 километров вокруг только что запущенной первой иранской атомной электростанции в Бушере. Как и в случае с украинским "Боингом", власти страны тогда сначала заявили о том, что самолет разбился из-за технической неисправности.
В связи с принятием постановления парламента самопровозглашенной республики Абхазия об обращении к Раулю Хаджимба с предложением о добровольной отставке пресс-служба президента сделала заявление.
В тексте говорится: «Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны. Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам. Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».
Палата общин британского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о Брекзите. Теперь документ поступит на утверждение в Палату лордов. Ожидается, что обсуждение там начнется в начале следующей недели.
Законопроект основан на соглашении, заключенном ранее премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем. Документ несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путем процедурных голосований, после чего были объявлены досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.
Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года, однако Джонсон уверен в обратном.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление с призывам к президенту Раулю Хаджимба подать в отставку.
В документе говорится, что в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе Народное Собрание постановляет обратиться к президенту с предложением подать в отставку.
"За" проголосовали 19 депутатов, четыре - "против", один воздержался. Всего в заседании принимали участие 27 народных избранников.
По окончании внеочередной сессии к остающимся у здания протестующим вышел лидер оппозиции Аслан Бжания и призвал их не расходиться. Бжания выразил надежду, что президент примет решение в ответ на обращение парламентариев.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия решил рассмотреть проект постановления с обращением к президенту с предложением о добровольном сложении полномочий за закрытыми дверями, попросив журналистов удалиться.
Как передает корреспондент "Эха Кавказа", в настоящий момент в парламенте присутствует 26 депутатов, соответственно кворум для принятия решения есть.
Вместе с тем, юридической силы документ иметь не будет, так как в Абхазии отсутствует процедура импичмента или отстранения президента от должности.
Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия вернулась в Народное собрание после переговоров с президентом Раулем Хаджимба. По их словам, абхазский лидер не готов покинуть свой пост.
Как сообщил депутат Леонид Чамагуа, "мы обсуждали с президентом сложившуюся ситуацию и требование митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Он ответил, что не готов такое решение принять. Президент заявил, что нужно думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа.
Еще один депутат, участвовавший в переговорах, Алхас Джинджолия сообщил, что обсуждалась возможность проведения переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Президент заявил, что готов к проведению таких переговоров.
Как передает корреспондент "Эха Кавказа", в настоящее время в парламенте находится лидер оппозиции Аслан Бжания.
Выслушав переговорщиков, Бжания предложил парламенту принять обращение к гражданам и "господину Хаджимба", которого он отказывается называть президентом. Лидер оппозиции настаивает на проведении новых выборов президента.
С аналогичным заявлением выступили оппозиционные депутаты Дмитрий Дбар и Батал Табагуа.
«На президента Грузии Саломе Зурабишвили подадут в суд из-за нарушения принципа презумпции невиновности в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе», - заявил журналистам брат задержанного протоиерея Торнике Мамаладзе.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», президент страны Саломе Зурабишвили 6 января отказала протоиерею Мамаладзе в помиловании, несмотря на ходатайство Священного Синода. Причиной отказа Зурабишвили назвала несоответствие дела Мамаладзе новым критериям помилования и желание «сохранить спокойствие в обществе». При этом она добавила, что «посягательство на авторитет и жизнь патриарха, означает посягательство на Грузию».
«Президент нарушила, и думаю, целенаправленно, презумпцию невиновности по отношению к моему брату. Она в очередной раз обвинила его в абсурде – в попытке убийства патриарха. Мы готовим иск насчет презумпции невиновности из-за ущемления чести и достоинства», - заявил Мамаладзе.Адвокаты протоиерея готовят еще один иск, который касается отсрочки приговора. Как уверяет брат Мамаладзе, шансов на удовлетворение иска мало, но состояние здоровья Георгия Мамаладзе настолько тяжелое, что семья всячески старается ему помочь.
Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили - секретаря-референта патриарха Грузии. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к 9 годам тюрьмы, а в феврале 2018 года приговор оставил в силе апелляционный суд. В начале августа 2018 того же года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.
Прокуратура Ливана запретила бывшему главе автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону покидать страну. Решение принято в связи с запросом Японии о его задержании. Договора об экстрадиции между странами нет.
Как сообщает Reuters, следователи допрашивали бизнесмена в течение двух часов и попросили сдать французский паспорт. Гону также задавали вопросы о поездке в Израиль.
В разговоре с прессой бизнесмен заявил о готовности сотрудничать с ливанским следствием.
Гон находился под следствием в Японии больше года. В канун нового года Гон бежал из в Ливан. Токио обвиняет бизнесмена в финансовых махинациях и мошенничестве на десятки миллионов долларов. Гон назвал претензии безосновательными, а свой побег - вынужденным.
Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном «АвтоВАЗ».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил, что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться.
"Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти", - сказал Хаджимба агентству "Интерфакс". Он сообщил, что в данный момент проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".
Ранее в четверг в администрации абхазского президента "Интерфаксу" сообщили, что считают протесты оппозиции в Сухуми попыткой госпереворота. "Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - подчеркнули в администрации.
Вооруженные силы не вмешиваются в происходящие события, заявил агентству министр обороны Мираб Кишмария.
Ранее в четверг сообщалось, что оппозиционные активисты попытались взять штурмом здание администрации президента.
По некоторым данным, среди штурмовавших здание администрации президента оказались родственники погибших в ноябре 2019 года у ресторана "Сан-Ремо" криминальных авторитетов.
Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуми продолжается, в нем принимают участие несколько сотен человек. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимба уйти в отставку, чтобы избежать "худшего сценария".
Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов и требуют проведения новых выборов.
«Консорциум развития Анаклии» намерен обратиться в арбитражный суд с иском против правительства Грузии. Об этом заявил на пресс-конференции в Тбилиси руководитель Консорциума Леван Ахвледиани.
«С учетом того, что мы - инвесторы и Консорциум уже вложили в проект более 75 миллионов долларов инвестиций, после сегодняшнего решения правительства у нас не остается другого выхода, кроме как обратиться в арбитражный суд», - заявил Леван Ахвледиани.
Он назвал безосновательными заявления представителей правительства о том, что Консорциум не смог выполнить взятых на себя обязательств.
«Мы не согласны с этим обвинением. Очень малого не хватило для того, чтобы достичь соглашения, очень малых уступок, чтобы эти условия были успешно выполнены. Правительство не захотело войти с нами даже в конструктивный разговор», - заявил Ахвледиани.
Напомним, сегодня, 9 января, правительство Грузии решило начать процесс по расторжению договора с «Консорциумом развития Анаклии», оформленного между правительством Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии» 3 октября 2016 года. Причиной называется неисполнение Консорциумом взятых на себя обязательств.
"Газпром" отказался от претензий на денежную компенсацию за поставки газа на территории самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
В 2017 году "Газпром" оценивал поставки газа на подконтрольные сепаратистам территории более чем в миллиард долларов. Компания требовала от Киева выплатить сумму. Однако в 2018 году Украина выиграла этот спор в Стокгольмском арбитраже. "Нафтогаз" настаивал, что с российской стороны поставки в Донбасс контролирует сам "Газпром", а с украинской – никто.
31 декабря 2019 года Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа. Согласно договорённостям, в 2020 году через Украину в Европу прокачают 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Перед подписанием нового договора "Газпром" выплатил украинской стороне почти три миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. В ответ Украина обязалась отозвать остальные иски на сумму более 12 миллиардов долларов. Это было одним из условий подписания нового соглашения.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии вынесла предупреждение грузинскому телеканалу «Объектив» за трансляцию программ на негосударственном русском языке и обязала изъять их из сетки вещания.
Согласно заявлению Комиссии, речь идет об общественно-политических передачах «Во всеуслышание» и Неделя», которые вышли в эфир на русском без субтитров на государственном языке и с нарушением продолжительности, установленной постановлением Комиссии.
Согласно постановлению Комиссии и закону о вещании, авторизированные в Грузии общенациональные вещатели могут размещать в сетке программы на негосударственном языке так, чтоб их общая продолжительность не превышала 10% дневного вещания. Кроме того, у программ на негосударственном зыке должны быть субтитры на государственном грузинском языке.
Задержанному по делу о смерти 24-летнего Мурада Цурцумия Вахтангу Бурдзенадзе предъявлены обвинения по ст.117 ч. 6 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти), и первой части ст.126 УК Грузии – групповое насилие.
Сегодня, 9 января, прокуратура Грузии намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании Вахтангу Бурдзенадзе меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вахтанг Бурдзенадзе, который согласно распространенной прокуратурой информации, 2 января вместе с Зурабом Попхадзе причинил Мураду Цурцумия повреждения, повлекшие смерть, был задержан 8 января.
Зураба Попхадзе, бойца отряда спецназначения, грузинские правоохранители задержали 5 января. Суд заключил его под стражу.
Напомним, 2 января поздно вечером Мурад Цурцумия и его сводный брат Мухран Чхвиркия пошли на одно из тбилисских кладбищ. Согласно версии прокуратуры, братья попытались угнать машину, принадлежащую Попхадзе, который «попытался остановить вышеупомянутых лиц, избил М.Ц. и М.Ч. Физическое противостояние между лицами продолжалось в течение нескольких минут, в ходе которого обвиняемый З.П. нанес М.Ц. опасные для жизни повреждения, что привело к смерти последнего».
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия в составе Темура Тарба и Лии Адлейба удовлетворила ходатайство адвоката Инги Габилая, представляющего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, об отводе судьи Романа Кварчия.
Напомним: кассационная инстанция рассматривает иск Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов.
Как передает Абхазия-Информ, Адвокат истца Инга Габилая вновь выступила с ходатайством об отводе судье Роману Кварчия, аргументируя это тем, что у последнего истек срок полномочий судьи, а дальнейшее его пребывание в должности судьи напрямую зависит от президента, а также от члена Квалификационной коллегии судей от исполнительной власти Дмитрия Шамба, который в данном судебном процессе представляет интересы Центризбиркома.
По мнению адвоката, такое положение судьи Романа Кварчия может сказаться на его позиции рассматриваемому иску.
Судьи, удалившиеся на совещание, объявив часовой перерыв, вернулись в зал суда через два часа и объявили об удовлетворении ходатайства.
Тем временем у здания администрации президента продолжается стихийный митинг оппозиции.
Протестующие в Сухуми фактически захватили здание администрацию президента самопровозглашенной республики Абхазия. На первом этаже здания выбиты практически все окна, несколько десятков человек проникли внутрь.
Несколько сотен людей около здания скандируют «Хаджимба, уходи в отставку». По информации корреспондента "Эха Кавказа" Рауля Хаджимба в здании администрации нет.
Находящиеся в здании протестующие призвали своих соратников не наносить ущерба при проникновении внутрь.
Журналисты сообщают о стычках между протестующими и сторонниками власти. Кроме того, некоторые протестующие требуют прекратить видеосъемку происходящего.
Люди ожидают, что в скором времени к протестующим обратятся лидеры оппозиции. Кроме того, в толпе циркулируют слухи, что действующий президент Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку.
Бывший министр внутренних дел Грузии, осужденный Вано Мерабишвили почти после семилетнего заключения, должен покинуть пенитенциарное учреждение, т.н. Матросовскую тюрьму 20 февраля. В этот день истекает срок заключения Мерабишвили.
Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Мерабишвили был задержан в мае 2013 года. Он отбывал наказание по нескольким делам. В частности, за разгон акции 26 мая 2011 года, сокрытие доказательств по делу Сандро Гиргвлиани, физическую расправу над Валерием Гелашвили, за дачу в Квариати и подкуп избирателей.
По принципу поглощения наказаний, в конечном итоге Мерабишвили был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.
В настоящее время в суде против Мерабишвили рассматривается дело о разгоне акции 7 ноября и вторжении в телекомпанию «Имеди», напоминает «Грузия-Online». По этому делу Мерабишвили вменяется превышение полномочий.
Cекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил 9 января, что одной из главных версий катастрофы украинского "Боинга" в Иране в настоящее время является попадание российской ракеты ЗРК "Тор". Украинские эксперты из комиссии по крушению самолета Boeing-737, по его словам, уже прибыли в Иран и согласовывают с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Там они намерены искать именно обломки российской ракеты.
"Наша комиссия намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, в состав украинской комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в расследовании катастрофы другого лайнера – малайзийского "Боинга" МН17, который разбился 17 июля 2014 года на Донбассе. Тот самолет, по версии Международной следственной группы, был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории, которую контролировали пророссийские сепаратисты.
Данилов также рассказал, что среди основных версий падения украинского самолета в Тегеране:
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"Боинг-737" Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января недалеко от аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Великобритании и других стран.
В Организации гражданской авиации Ирана заявили 9 января, что экипаж разбившегося самолета не подавал авиадиспетчерам сигнал о нештатной ситуации на борту и не запрашивал помощи. В заявлении ОГА Ирана, которое было опубликовано перед заявлением Данилова и СНБО, сказано, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта из-за технической неполадки.
На этом основании в ОГА пока считают, что основной версией являются технические неполадки двигателя самолета, которые привели к его возгоранию, а не теракт или попадание ракеты. Источники в американской, европейской и канадской разведке также считают, что самолет разбился из-за технической неисправности – перегрева двигателя, и никакая ракета его не сбивала, сообщает Reuters.
Однако авиаэксперт, бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич в эфире Настоящего Времени заявил, что именно версия о теракте или о попадании в самолет ракеты должна рассматриваться в качестве приоритетной.
Летчик Андрей Литвинов также отмечал, что если бы ракета попала в двигатель самолета, то лайнер в этом случае "полетел бы вниз колом", а траектория падения украинского лайнера в Тегеране говорит о том, что это "очень похоже на теракт".
Представители украинской авиакомпании МАУ, которой принадлежал лайнер, ранее также заявили на брифинге в киевском аэропорту "Борисполь", что самолет был исправным, а экипаж имел чрезвычайно высокий уровень квалификации.
"Черные ящики" разбившегося самолета уже найдены и переданы на расшифровку. Однако ей будут заниматься иранские специалисты, а украинские следователи, по сообщениям властей Ирана, смогут лишь наблюдать за ходом проверки.
Версия о ракете, которая попала в самолет, возникла в связи с тем, в ночь на 8 января американская военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака была обстреляна ракетами с территории Ирана (в направлении базы было запущено около двух десятков ракет). Это было сделано в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани: он был убит 3 января в результате американской военной атаки.
Иранские власти официально не связывают обстрел американских баз и катастрофу самолета. Однако через несколько часов после падения лайнера в Сети были опубликованы фото ракеты, якобы найденной возле места падения "Боинга". Достоверность этих фотографий до сих пор по подтверждена.
Иран специально организовал ракетный удар по военным базам США в Ираке таким образом, чтобы число потерь было минимальным. Это позволило Тегерану "сохранить лицо", а сторонам конфликта – избежать ситуации на грани войны. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.
По данным издания, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. При этом оставалось неизвестным, где именно будет нанесён удар. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах, где они находились ещё несколько часов после атаки. "Командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", – заявил журналистам высокопоставленный военный.
О намерено "осторожном" ударе Ирана ранее также сообщал телеканал CNN – со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Там заявили, что Тегеран мог направить свои ракеты на базы, где находится гораздо больше американцев и где они менее защищены, но не стал этого делать.
Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент США заявил, что после ликвидации Сулеймани американцы находятся в большей безопасности, чем были до этого. Как утверждает Майк Пенс, после гибели генерала Тегеран приказал подконтрольным вооруженным группировкам в регионе "не действовать против американских целей или гражданских лиц".
В Сухуми проходит протестная акция абхазской оппозиции, она собрала несколько сотен человек. Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", в настоящий момент протестующие находятся у администрации президента самопровозглашенной республики, они пытались войти в здание, выломав предварительно дверь.
У здания присутствуют представители правоохранительных структур, они сдерживают собравшихся.
Напомним: 6 января оппозиционные политические силы призывали своих сторонников собраться 9 января 2020 года на площади перед зданием Верховного суда. Протест приурочен к заседанию кассационной коллегии, которая продолжает рассматривать жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решение Центризбиркома об итогах президентских выборов.
«Граждане Абхазии, наступило время встать на защиту нашей Родины. Завоеванная кровью патриотов, наша страна из-за преступной деятельности действующей власти превратилась в плохо управляемую территорию», - отмечалось в обращении «Единой Абхазии».
«Нынешний режим породил конституционный беспредел и разгул преступности. Граждане не чувствуют себя в безопасности, правоохранительные органы превратились в личную гвардию Хаджимба. Раскрываются и расследуются только те преступления, которые не причинят никакого ущерба имиджу власти», - говорилось в обращении «Амцахары».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране.
Накануне утром там разбился пассажирский "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.
Большинство погибших – граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 26 детей.
По поручению президента Украины в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело. При этом сам Зеленский призвал к международному расследованию.
После катастрофы Киев приостановил полеты над Ираном. Сам Зеленский в момент катастрофы был в Омане - государстве на Аравийском полуострове. Он прибыл в Киев в ночь на четверг. Его самолёт, как следует из расследования программы "Схемы", тоже не летел над территорией Ирана, что удлинило его путь до столицы Украины. В ночь на четверг президент провёл совещание в связи с катастрофой. Ранее в Иран отправились украинские специалисты, чтобы принять участие в расследовании.
Власти Ирана в четверг сообщили о предварительных выводах расследования. Причиной катастрофы было названо возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. В отчёте говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации.
В интернете опубликованы видео очевидцев, на которых видно, что огонь охватил самолёт ещё в воздухе, а после падения лайнер взорвался.
Представители украинской авиакомпании заявили на брифинге в киевском аэропорту Борисполь, что самолёт перед вылетом был исправен, а экипаж был чрезвычайно высокого уровня квалификации.
Посольство Украины в Иране первоначально заявило, что самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя и версия теракта исключается. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось заявление, что рассматриваются все возможные версии трагедии.
Сразу после падения самолёта в соцсетях, а затем и в СМИ появились предположения о том, что "Боинг" мог быть сбит. Причиной таких предположений было то, что катастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке - как утверждает Тегеран, это была акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Предположение о том, что самолёт могли случайно сбить иранские военные, первым высказало иорданское издание Al-Hadath.
Агентство Reuters в четверг со ссылкой на источники в американской, европейской и канадской разведке сообщило, что западные спецслужбы полагают, что самолёт не был сбит, а разбился из-за технической неисправности. По данным источника в канадских спецслужбах, речь идёт о перегреве двигателя.
Исследовательская группа Bellingcat, которая занимается, в частности, расследованием катастрофы "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года, предостерегла от поспешных выводов на основании фото в соцсетях. В частности, на фотографиях, на которых пользователи углядели дыры в обшивке разбившегося в Иране самолёта, по мнению Bellingcat, на самом деле присутствуют камни и частицы грязи.
В Bellingcat также с недоверием отнеслись к фото, на котором якобы изображены обломки ракеты вместе с обломками самолёта - нет доказательств, что оно сделано именно в Иране.
Канада хочет играть важную роль в расследовании
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве заявил, что 138 погибших имели те или иные связи с Канадой - речь идёт о канадских гражданах иранского происхождения или их родственниках. Он подчеркнул, что Канада хотела бы принять участие в расследовании и сыграть с ним важную роль. Он заявил, что министр иностранных дел Канады побеседует со своим иранским коллегой и подчеркнет необходимость "тщательного расследования". О возможных причинах катастрофы Трюдо не говорил.
В соответствии с международными правилами, ответственность за расследование катастрофы лежит на Иране, который может привлечь и другие страны. Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран пока не будет отдавать бортовые самописцы компании Boeing. По его словам, неясно, в какую страну Иран направит черный ящик для анализа его данных.
Американская компания Aireon собрала данные о положении украинского самолета, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Они переданы организациям, проводящим расследование.
Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники. В 2019 году благодаря данным, предоставленным Aireon, были установлены параллели в крушении "Боингов" в Эфиопии и Индонезии. Это позволило быстрее понять причины аварий.
Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер аннексированного Россией Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
"О заинтересованности паромного сообщения с Крымом нам говорят представители прежде всего причерноморских государств, таких как Турция, Абхазия и Болгария", - сказал он РИА Новости.
"И если с Абхазией для реализации такого проекта формальных препятствий нет, то правящие круги Болгарии и Турции пока еще своего согласия на работу напрямую с крымскими портами не дают", - добавил Мурадов.
При этом, по его словам, Турция осуществляет перевозки в Крым, но только через порт Кавказ и Новороссийск.
Правительство Грузии начинает проведение правовых процедур по прекращению договора с «Консорциумом развития Анаклии». Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании правительства страны, но решение было принято некоторое время назад, передает «ИнтерпрессНьюс».
В повестке дня заседания правительства 9 января, которая опубликована на сайте администрации правительства, вопрос о расторжении договора, оформленного между правительством Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии» 3 октября 2016 года, значился первым.
Напомним, что в результате последней отсрочки Консорциуму для исполнения обязательств было дано время до 31 декабря. Под исполнением обязательств подразумевалось достижение с инвестором договоренности о заполнении собственного капитала Консорциума в размере 120 млн долларов США, а также достижение соглашения и оформления договора с международными банками (EBRD, OPIC, ADB, AIIB) о выделении кредита в размере 400 млн долларов США и оформлении договора с оператором терминала первой фазы и контрактором строительных работ первой фазы.
Как заявила сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, «Консорциуму развития Анаклии» придется выплатить неустойку. Министр не конкретизировала, о какой сумме идет речь, однако отметила, что государство уже прощало Консорциму неустойку в размере 10 млн долларов.
Помимо этого «Консорциуму развития Анаклии» нужно будет вернуть государству выделенные земли, а также проект глубоководного порта.
«Все эти процедуры прописаны в договоре, и мы в точности будет следовать требованиям договора», - заявила Цкитишвили.
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