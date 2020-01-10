Даур Кове: «Эта ситуация повлияет на наш образ на международной арене»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране.

Накануне утром там разбился пассажирский "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Большинство погибших – граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 26 детей.

По поручению президента Украины в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело. При этом сам Зеленский призвал к международному расследованию.

После катастрофы Киев приостановил полеты над Ираном. Сам Зеленский в момент катастрофы был в Омане - государстве на Аравийском полуострове. Он прибыл в Киев в ночь на четверг. Его самолёт, как следует из расследования программы "Схемы", тоже не летел над территорией Ирана, что удлинило его путь до столицы Украины. В ночь на четверг президент провёл совещание в связи с катастрофой. Ранее в Иран отправились украинские специалисты, чтобы принять участие в расследовании.

Предварительная версия - возгорание двигателя

Власти Ирана в четверг сообщили о предварительных выводах расследования. Причиной катастрофы было названо возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. В отчёте говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации.

В интернете опубликованы видео очевидцев, на которых видно, что огонь охватил самолёт ещё в воздухе, а после падения лайнер взорвался.

Представители украинской авиакомпании заявили на брифинге в киевском аэропорту Борисполь, что самолёт перед вылетом был исправен, а экипаж был чрезвычайно высокого уровня квалификации.

Посольство Украины в Иране первоначально заявило, что самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя и версия теракта исключается. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось заявление, что рассматриваются все возможные версии трагедии.

Разведка: самолёт, скорее всего, не был сбит

Сразу после падения самолёта в соцсетях, а затем и в СМИ появились предположения о том, что "Боинг" мог быть сбит. Причиной таких предположений было то, что катастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке - как утверждает Тегеран, это была акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Предположение о том, что самолёт могли случайно сбить иранские военные, первым высказало иорданское издание Al-Hadath.

Агентство Reuters в четверг со ссылкой на источники в американской, европейской и канадской разведке сообщило, что западные спецслужбы полагают, что самолёт не был сбит, а разбился из-за технической неисправности. По данным источника в канадских спецслужбах, речь идёт о перегреве двигателя.

Исследовательская группа Bellingcat, которая занимается, в частности, расследованием катастрофы "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года, предостерегла от поспешных выводов на основании фото в соцсетях. В частности, на фотографиях, на которых пользователи углядели дыры в обшивке разбившегося в Иране самолёта, по мнению Bellingcat, на самом деле присутствуют камни и частицы грязи.

В Bellingcat также с недоверием отнеслись к фото, на котором якобы изображены обломки ракеты вместе с обломками самолёта - нет доказательств, что оно сделано именно в Иране.​



Канада хочет играть важную роль в расследовании

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве заявил, что 138 погибших имели те или иные связи с Канадой - речь идёт о канадских гражданах иранского происхождения или их родственниках. Он подчеркнул, что Канада хотела бы принять участие в расследовании и сыграть с ним важную роль. Он заявил, что министр иностранных дел Канады побеседует со своим иранским коллегой и подчеркнет необходимость "тщательного расследования". О возможных причинах катастрофы Трюдо не говорил.

В соответствии с международными правилами, ответственность за расследование катастрофы лежит на Иране, который может привлечь и другие страны. Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран пока не будет отдавать бортовые самописцы компании Boeing. По его словам, неясно, в какую страну Иран направит черный ящик для анализа его данных.

Американская компания Aireon собрала данные о положении украинского самолета, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Они переданы организациям, проводящим расследование.

Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники. В 2019 году благодаря данным, предоставленным Aireon, были установлены параллели в крушении "Боингов" в Эфиопии и Индонезии. Это позволило быстрее понять причины аварий.