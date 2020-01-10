Кассационная коллегия абхазского Верховного суда рассматривает иск оппозиции

Рауль Хаджимба и требующие его отставки представители оппозиции согласились встретиться в пятницу при посредничестве членов Общественной палаты. Об этом сообщил ТАСС секретарь абхазской Общественной палаты Даниил Убирия.

"Имеется взаимное согласие о том, что при посредничестве членов Общественной палаты они будут вести переговоры и искать возможности для того, чтобы преодолеть конфронтацию", - сказал Убирия. Он добавил, что для посредничества в переговорах избраны четверо наиболее авторитетных представителя Общественной палаты.

По его словам, встречу планируется провести около 16 часов в пятницу. Секретарь Общественной палаты отметил, что главная задача переговоров - не допустить дальнейшего развития конфликта.