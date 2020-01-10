Кассационная коллегия абхазского Верховного суда рассматривает иск оппозиции

Рауль Хаджимба и требующие его отставки представители оппозиции согласились встретиться в пятницу при посредничестве членов Общественной палаты. Об этом сообщил ТАСС секретарь абхазской Общественной палаты Даниил Убирия.
"Имеется взаимное согласие о том, что при посредничестве членов Общественной палаты они будут вести переговоры и искать возможности для того, чтобы преодолеть конфронтацию", - сказал Убирия. Он добавил, что для посредничества в переговорах избраны четверо наиболее авторитетных представителя Общественной палаты.
По его словам, встречу планируется провести около 16 часов в пятницу. Секретарь Общественной палаты отметил, что главная задача переговоров - не допустить дальнейшего развития конфликта.
Тем временем ТАСС передает, что президент Рауль Хаджимба находится в официальной резиденции в Сухуми, откуда и осуществляет управление республикой. Агентство ссылается на секретаря Совета безопасности Мухамеда Килба.
"Находится в официальной резиденции", - сообщил он, уточнив, что глава государства исполняет свои полномочия в полном объеме.
Кассационная коллегия удалилась на совещание до 17-00 по московскому времени.
Адвокат президента Рауля Хаджимба Кристина Габелия до сегодняшнего заседания направила на имя председательствующего заявление с просьбой об отводе судьи Лии Адлейба. Основание - голосование Лии Адлейба за отвод судьи Кварчия, о котором ходатайствовала сторона истца.
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