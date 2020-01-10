Обзор абхазской прессы

Народ был участником и очевидцем настоящей молодежной революции. Об это заявила председатель Общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба, выступая перед собравшимися у здания администрации президента Абхазии 9 января.

«Мне кажется, что решающую роль в свержении режима, который долгие годы измывался над страной, сыграло именно молодое поколение, конечно, при моральной поддержке старшего поколения», – сказала политик. Она отметила, что страна дошла до края пропасти, когда власть абсолютно не способна была адекватно реагировать на ситуацию в стране и вести диалог.

«Власть настолько срослась и подружилась с криминалом, что она уже не ощущала, что потеряла все возможные берега. И именно этот тупик, который сложился, вылился вот в такой социальный политический бунт и политический кризис, который давно начался в Абхазии. Мы с вами сделали очень важный шаг. Я очень надеюсь, что мы не будем повторением 2014 года. Я надеюсь, что, выдержав все испытания, мы добьемся того, чтобы наше общество получило возможность заново пойти на президентские выборы», – заявила Ирина Агрба.

Блогер Рамиль Ажиба на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Ирины Агрба о том, что 9 января произошла молодежная революция:

«Очень печально, что Ирина Агрба не знает истории молодежных протестов в мире. А также, видимо, не помнит, под какими лозунгами проводились молодежные протесты. Преподаватель АГУ, который должен учить наших детей, считает то, что произошло, – абсолютно правильным. Давайте посмотрим, что произошло. Молодые люди пришли к зданию администрации, сломали окна и двери, потом подъехали политические тяжеловесы и взяли под контроль ситуацию. И самое страшное, что именно старшее поколение использует молодых граждан страны в своих личных политических играх и мщениях. При этом, подбадривая молодых граждан, говоря, что они совершили поистине чудо. То есть невероятное. То есть дают молодым гражданам страны полную уверенность, что так можно и нужно поступать впредь. Не используйте молодых граждан в своих играх и в удовлетворении своих амбиций. Но, видимо, личные амбиции с элементами мщения превыше всего на этом свете. Не склонен верить, что такие политики принесут нашему обществу что-то хорошее».

В 2019 году произошла манифестация беззакония. Об этом заявила политолог Арда Инал-ипа в программе «Битый час» на странице одноименного информационного ресурса в Facebook. По ее мнению, сформировались две Абхазии – гражданская и несистемная в плане преемственности политических элит.

Арда Инал-ипа сказала: «Как будто параллельно существуют две Абхазии. Одна – гражданская, народная, ориентированная на довольно высокие стандарты, которые люди пытаются в своей жизни соблюдать. В 2019 году люди ответственно относились к своему городу, к проблеме зеленых насаждений, к экологическим проблемам, поднимали вопросы. Но при этом видна была некоторая безнадежность относительно государственных институтов. Вот это и есть вторая Абхазия, несистемная».

Она констатировала, что в плане создания безопасной среды для граждан год был тяжелым «со знаками очень опасных тенденций и процессов».

Арда Инал-ипа продолжила: «Одно дело, когда после отравления Бжания не было возбуждено уголовное дело, не было никакого расследования. Другое дело, когда были задержаны подозреваемые в похищении людей, и их под домашний арест отпускают. Третье дело, когда в стенах МВД и подобных структур происходит убийство подозреваемого, и все руководители правоохранительных органов сохраняют свои посты. Они ушли только под давлением общественности после громкого убийства на набережной. Не было идеальной ситуации, но в 2019 году произошла манифестация беззакония в рамках самих структур». Это, по ее словам, проявление общего отношения к закону.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия