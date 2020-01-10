Абхазию ждут новые президентские выборы?

Пока на улице продолжались акции сторонников и противников президента, в Верховном суде Абхазии рассматривалась кассационная жалоба на решение суда, отказавшегося признать незаконным решение ЦИК о результатах президентских выборов. На судебное заседание не явился ни один представитель стороны ответчика –​ Центральной избирательной комиссии и президента. Решение было не в пользу действующего президента.

Рассмотрение административного иска кандидата в президенты Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов началось в Верховном суде в Сухуме в 15:00. В связи с тем, что кассационная коллегия удовлетворила на прошлом заседании ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, в состав коллегии была введена Екатерина Онищенко. Рассмотрение дела началось с начала.

На судебное заседание сегодня не явился ни один представитель стороны ответчика – Центральной избирательной комиссии. Не было в зале ни адвоката, ни представителя действующего президента Рауля Хаджимба. Секретарь суда пояснила, что все были извещены о дате судебного заседания, но сообщили, что не могут явиться по разным причинам личного характера.

Суд приступил к обсуждению, проводить ли заседание в отсутствии ответчика. Адвокат истца Инга Габелаиа заявила, что все были надлежащим образом уведомлены, но никто не представил ни заявлений, ни справок, по которым можно было бы считать их отсутствие по уважительной причине, поэтому судебное заседание необходимо провести.

Административный истец Алхас Квициниа так прокомментировал отсутствие представителей ответчика и Рауля Хаджимба:

«Мы сегодня наглядно видим, как власть заинтересована в законном решении вопроса. Не бывает так, чтобы все четыре представителя не пришли на суд. Если они были уведомлены надлежащим образом, то ваша задача – привести их сюда», – сказал он, обращаясь к судьям.

Представители прокуратуры высказались за то, чтобы отложить рассмотрение иска. Судьи посовещались на месте и решили продолжить заседание.

Председательствующий Темур Тарба сообщил, что сегодня, 10 января, на его имя поступило обращение от адвоката действующего президента Кристины Габелия, в котором она заявляет отвод судье Лие Адлейба. Судья Адлейба, по ее мнению, не может быть объективной и беспристрастной на том основании, что при решении вопроса об отводе судьи Романа Кварчия высказалась за отвод.

Адвокат истца Инга Габелаиа сообщила, что не согласна с требованием об отводе судьи и считает его неаргументированным и необоснованным.

Прокуроры высказались за удовлетворение требования об отводе судьи Лии Адлейба. Судьи примерно час совещались и в удовлетворении заявления об отводе судьи Адлейба отказали.

К рассмотрению иска приступили около шести вечера. Адвокат истца Габелаиа зачитала текст кассационной жалобы на решение суда, который отказал в признании итогового протокола ЦИК о результатах выборов президента незаконным и недействительным. Поскольку представители стороны ответчика на суд не явились, судьи Темур Тарба и Лия Адлейба зачитали возражение ответчика на кассационную жалобу, который не согласился с доводами истца, и суд приступил к исследованию доказательств.

В 19:30 суд удалился в совещательную комнаты, предварительно указав время объявления решения – 21:00 по московскому времени. С опозданием почти на час суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты.

«Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение по исковому заявлению Квициниа о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки», – сказал судья Темур Тарба.

Решение вступает в силу с момента оглашения, но ответчик вправе обжаловать его в Президиуме Верховного суда в течение девяти месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия