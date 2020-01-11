Оппозиция обвиняет власти Грузии в провале программы элиминации гепатита С

Самолёт "Международных авиалиний Украины", вероятно, был сбит в небе над Тегераном ракетой иранских ПВО. Об этом заявил 9 января вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки.

Трюдо стал первым официальным лицом, поддержавшим эту версию причин катастрофы, произошедшей днем ранее вскоре после взлета авиалайнера, следовавшего из Тегерана в Киев. Более 70 погибших на борту авиалайнера были гражданами Канады.

По словам Трюдо, лайнер мог быть сбит непреднамеренно. Премьер Канады призвал к тщательному расследованию катастрофы.

В четверг вечером газета New York Times обнародовала видеокадры, на которых, согласно расследованию газеты снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.

Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса "Тор M-1". Версию о случайном попадании ракеты в самолёт также высказывают источники CNN и Associated Press.

Корреспондент CBS News пишет, что США зарегистрировали включение иранского радара и две вспышки пуска ракет. После этого, как утверждается, последовал взрыв.

Источники еженедельника Newsweek напоминают, что украинский лайнер перестал передавать сигнал спустя несколько минут после взлёта. Это произошло вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.

Центральное региональное командование США – ему подчиняются войска, дислоцированные в Ближневосточном регионе, – от комментариев отказалось. Официальные представители американской администрации также пока не выступали с заявлениями.

Президент США Дональд Трамп отметил, что лайнер находился в "трудном районе" и кто-то, возможно, "совершил ошибку". При этом Трамп не стал выдвигать версии случившегося, но предположил, что версия технической неисправности является наименее вероятной.

В интернете во второй половине дня в четверг появилось видео предполагаемого взрыва зенитной ракеты рядом с самолётом. Как сообщает Conflict Intelligence Team, первым видео опубликовал активист иранского происхождения Нариман Гариб.

Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team независимо геолоцировали видео, придя к такому же выводу. Это же место геолоцировали журналисты The New York Times.

Вечером в четверг в интернете появилось еще несколько видео падения Боинга, снятых из окон автомобилей, проезжавших по дороге недалеко от места падения самолета:

Шеф-редактор международных новостей телеканала Sky News разместила следующее сообщение:

Источники в европейских спецслужбах заявляют, что доверяют американским заявлениям о том, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО.

Организация гражданской авиации Ирана версию о попадании ракеты в "Боинг" отвергла. Иранские власти утверждают, что предполагаемой причиной катастрофы стали технические проблемы – вероятнее всего, пожар двигателя.

Ранее 9 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Роухани обсудили порядок совместного расследования авиакатастрофы. Иранский президент пообещал, что Тегеран представит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным.

Кроме того, Зеленский провёл телефонные переговоры с руководством Великобритании и Швеции. Граждане этих стран также находились на борту сбитого лайнера. Лондон и Стокгольм заявили, что готовы присоединиться к расследованию.

Допуск специалистов на место авиакатастрофы для оказания консульских услуг и идентификации погибших запросила Канада. Тегеран и Оттава не имеют дипломатических отношений с 2012 года. Сейчас оказанием консульской помощи родственникам погибших занимаются дипломаты в посольстве Канады в Анкаре.

В 2010 году ПВО Ирана сбили по ошибке собственный истребитель Phantom F-4, поразив его ракетой того же комплекса "Тор М-1". Это произошло после того, как он вошел в запретную для полетов зону в радиусе 20 километров вокруг только что запущенной первой иранской атомной электростанции в Бушере. Как и в случае с украинским "Боингом", власти страны тогда сначала заявили о том, что самолет разбился из-за технической неисправности.