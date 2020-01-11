Президент Тайваня Цай Инвэнь на выборах сегодня, 11 января, переизбрана на второй срок с результатом около 57 процентов голосов, свидетельствуют данные Bloomberg после обработки 70 процентов участков. Инвэнь выступает за окончательное размежевание острова с Китайской народной республикой.

Китай считает Тайвань частью своей территории и предлагает существовать острову по принципу «одна страна - две системы». Популярность Инвэнь снизилась к окончанию первого срока, но вернулась на былой уровень на фоне протестов в Гонконге, жители которого с весны протестуют против методов управления городом Пекином.

Основной соперник Инвэнь - 62-летний мэр города Гаосюн Хань Гоюй - представлял на выборах партию Гоминьдан, выступающую за сближение с Пекином. Он, по предварительным данным, набрал 38 процентов голосов.

Сегодня на острове прошли так же выборы в местный парламент. Их результаты пока не подсчитаны.