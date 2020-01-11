Валерий Бганба: «Президент будет исполнять обязанности до инаугурации вновь избранного президента»

На сегодняшнем брифинге премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сообщил о работе правительства в дни политического кризиса и об итогах встречи с депутатом парламента Асланом Бжания. «После вынесенного вчера решения Верховного суда РА в системе власти в Абхазии ничего не изменилось», - подчеркнул Бганба.

Премьер-министр разъяснил решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «В соответствии со статьей 5 закона «О Президенте РА», действующий президент исполняет обязанности главы государства до инаугурации вновь избранного президента. Поэтому и в работе правительства практически ничего не меняется».

Как проинформировал Бганба: «Правительство работает в штатном режиме. Бюджет вступил в силу сегодня, на совещании в Казначействе были определены направления работы». Тем не менее, по его словам, есть сложности - не работает аппарат правительства, нет нужных бумаг для утверждения сметы расходов, передает информагентство «Апсныпресс».

Кроме того, премьер-министр сообщил об итогах встречи с депутатом парламента Асланом Бжания: «Встреча была направлена на обеспечение работы аппарата правительства. Понятно, что сегодня на любой встрече затрагиваются вопросы нынешней политической ситуации. И то, что говорил Аслан Георгиевич по поводу позитивной встречи, я согласен, так как любая встреча – это позитив, мы обменялись мнениями. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат правительства, у нас много хозяйственных вопросов, которые не ждут. Например, невозможно открыть финансирование некоторым ведомствам из-за того, что еще не утверждено штатное расписание. Вы знаете, что сокращение штатных единиц в ряде ведомств еще не утверждено».

При этом Бганба напомнил, что впервые с 2009 года на 102% был выполнен годовой бюджет-2019.