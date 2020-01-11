Валерий Бганба: «Нам нужно обеспечить работу аппарата правительства»

Сегодня утром в социальных сетях появилось видео, в котором депутат парламента и лидер оппозиции Аслан Бжания рассказывает о своей встрече с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба. Бжания, в частности, сообщил, что нашел понимание у премьера, им удалось по разным вопросам договориться, и он удовлетворен встречей. Премьер-министр Валерий Бганба рассказал свою версию того, как прошла встреча с лидером оппозиции.

Елена Заводская: Валерий Рамшухович, внесите ясность: что было на вашей встрече с Асланом Бжания?

Валерий Бганба: Я хотел, чтобы была обеспечена работа аппарата кабинета министров. Я подчеркиваю – аппарата, потому что все министерства и ведомства работают. Аппарат нужен для прохождения всех бумаг. Вот это было целью встречи. Конечно, мы коснулись и нынешней ситуации в стране. Позитив в том, что мы действительно встретились и разговаривали. Позитив в том, что мы говорим, что надо идти правовым путем. Да, у них свое виденье, а у нас – свое, это – 5-я статья закона «О Президенте республики Абхазия». Там четко написано, кто и как выполняет обязанности президента до инаугурации вновь избранного президента.

Е. З.: Какие вопросы вы поставили перед Асланом Бжания?

В. Б.: Я ставил вопросы только о том, чтобы был порядок в наших кабинетах. Все! Есть выбитые окна, есть выбитые двери, есть поломанная мебель, это все надо приводить в порядок. К сожалению, это и сегодня продолжается, поэтому все это надо прекращать. Надо, чтобы органы власти работали. Правительство – это хозяйствующий орган. Скоро выплаты пенсий, пособий, мы должны это все обеспечить. Сегодня вступил в силу закон о бюджете на 2020 год. Сегодня я проводил совещание в казначействе. Мы и так работали, но сейчас уже должны в полной мере начать работать с бюджетом.

Е. З.: Кто был инициатором этой встречи?

В. Б.: Я был инициатором. Я с утра звонил ребятам и просил, чтобы они сделали все возможное, чтобы наши кабинеты в аппарате кабинета министров были освобождены.

Е. З.: Какой вы ответ на это получили?

В. Б.: Они дали обещание, что это будет сделано. Без аппарата работать не возможно, это все-таки хождение бумаг: мы принимаем решение, оно должно быть выражено на бумаге. Мы собрались, приняли решение, оно до этого проходит какие-то стадии, это работа большого числа как будто незаметных людей, но для того, чтобы был порядок, они должны работать.

Е. З.: Вам сегодня никто не мешает в вашей части здания, оно свободно?

В. Б.: В нашем здании, там, где аппарат правительства располагается, мы пока не можем в полной мере работать. Остальные все здания работают, все министерства и ведомства работают. Нам нужно обеспечить работу аппарата.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия