Королева Великобритании Елизавета II вызвала своего внука принца Гарри, чтобы обсудить ситуацию вокруг его отказа от статуса члена королевской семьи. Такое решение принц Гарри принял вместе со своей супругой Меган Маркл на этой неделе. По данным СМИ, пара не обсуждала свои планы с королевой и другими членами семьи.

Как сообщает Reuters, на будущей встрече Елизаветы II и принца Гарри будут также присутствовать принц Чарльз и принц Уильям. Встреча пройдет завтра, 13 января, в королевской резиденции Сандрингем. Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет, Гарри моложе на 3 года. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.

6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.

​После отказа от статуса членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл собираются жить попеременно в Великобритании и США и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Газета The Times накануне сообщила, что Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney и будет озвучивать мультипликационных персонажей.