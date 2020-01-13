Аслан Барциц: Рауль Хаджимба не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

Подавший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом заявил вице-президент Аслан Барциц.
По его словам, Хаджимба "не собирается баллотироваться на выборах". "Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - цитирует Барциц агентство ТАСС.
Напомним, накануне Хаджимба сложил свои полномочия "ради сохранения стабильности в стране". Такое решение он принял после продолжавшегося несколько дней политического кризиса.
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря.
Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66 процентов россиян. Это – рекордный показатель с 2013 года. Массовых протестов ждут 45 процентов опрошенных. Этот показатель вырос на 11 процентных пунктов за два года.
В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше. Так думают 49 процентов опрошенных. Также респонденты стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23 процента) и войны с США или НАТО (14 процентов).
По мнению 63 процентов россиян, наступивший год будет лучше предыдущего, отмечают социологи. 55 процентов россиян опасаются в новом году напряженности в политике, 57 процентов — в экономике. Эти показатели снизились по сравнению с 2019 годом.
65 процентов опрошенных считают, что этот год пройдет спокойно для них и их семей, это максимальный показатель с 2013 года.
В городах Испании в воскресенье прошли массовые манифестации в защиту целостности страны, за развитие демократии и законов демократического государства.
Шествия и митинги организовала гражданская платформа под названием "Испания существует". Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. Как отмечает "Немецкая волна", в его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").
В Мадриде, на самой крупной манифестации, лозунги и речи выступающих показали, что особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами.
В обмен на поддержку инаугурации Санчеса 7 января, представителям Каталонии обещаны переговоры и опрос жителей провинции о дальнейшем пребывании в составе Испании.
Конституция Испании не допускает раздела страны.
Участники митинга в Мадриде приняли резолюцию с призывом к правительству сохранить единство Испании, права и гражданские свободы жителей Испании, уважать законы рыночной экономики.
В Ираке авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин, к северу от Багдада, подверглась ракетному обстрелу. На базе размещены американские военне. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракского командования. По базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами. По имеющимся сведениям, ранения получили четыре иракца, среди которых двое военнослужащих.
Реактивные снаряды поразили взлётно-посадочную полосу и зону въезда на базу, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию провинции Салах-эд-Дин.
Большинство американских военнослужащих, находившихся ранее на базе, покинуло её в связи с напряжённостью в отношениях между США и Ираном и угрозами Тегерана нанести удары по американским военным объектам в соседних с Ираном странах. Проверенных сведений о том, кто мог стоять за нападением, пока нет.
На авиабазе Балад дислоцировались новейшие тактические истребители Lockheed Martin F-16, закупленные Ираком у США. Агентство AFP сообщило со ссылкой на сведения, предоставленные иракским командованием, что 90 процентов американских военных, сотрудников оборонных компаний Sallyport Global и Lockheed Martin были эвакуированы в Таджи к северу от Багдада и в Эрбиль - четвёртый по величине город страны.
Американское командование успело вывезти почти всю технику. На базе оставались 15 американских военных и один боевой самолет.
Авиабаза Балад 4 января подверглась ракетному обстрелу.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимба на заседании в понедельник. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия.
"Завтра утром будет парламент, и все эти вопросы, я думаю, решим очень быстро. Он (Хаджимба) на имя [председателя] парламента уже написал отставку. Формально сначала отстраняется, потом выбирается исполняющий обязанности. С завтрашнего дня мы должны быстро приводить в порядок закон о выборах президента", - сообщил Кварчия.
В свою очередь премьер-министр Валерий Бганба пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы республики до выборов нового президента.
"Парламент должен формально принять отставку президента. Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер-министру. А если премьер отказывается - то спикеру [парламента]. Я пока еще не определился, соглашусь ли на это", - заявил Бганба.
В городах Испании сегодня, 12 января, прошли массовые манифестации в защиту целостности страны, за развитие демократии и законов демократического государства.
Шествия и митинги организовала гражданская платформа под названием «Испания существует». Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. Как отмечает «Немецкая волна», в его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии «Подемос» («Мы можем»).
В Мадриде, на самой крупной манифестации, лозунги и речи выступающих показали, что особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами.
В обмен на поддержку инаугурации Санчеса 7 января, представителям Каталонии обещаны переговоры и опрос жителей провинции о дальнейшем пребывании в составе Испании.
Конституция Испании не допускает раздела страны.
Участники митинга в Мадриде приняли резолюцию с призывом к правительству сохранить единство Испании, права и гражданские свободы жителей Испании, уважать законы рыночной экономики.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба согласился уйти в добровольную отставку. Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", соответствующее заявление уже подписано и передано представителям оппозиции.
Сегодня во второй половине дня митингующие, несколько дней контролировавшие администрацию президента, направились к резиденции президента. Лидер протестующих Ахра Авидзба сказал, что собравшиеся хотят узнать о решении Рауля Хаджимба после переговоров с оппозицией, которые состоялись днем 12 января.
Переговоры с оппозицией проходили при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева.
По информации нашего корреспондента, в настоящий момент в посольстве России проходит встреча лидера оппозиции Аслана Бжания с прибывшим сегодня в Абхазию помощником президента России Владиславом Сурковым. Ранее Рауль Хаджимба принял решение не встречаться с Сурковым.
Представители оппозиции вышли к протестующим у президентской резиденции и зачитали документ об отставке Хаджимба. Собравшиеся встретили новость аплодисментами.
«Мяч на стороне Хаджимба», - сказал участникам акции протеста лидер оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания по завершении встречи с Раулем Хаджимба.
Сегодня, 12 января, в официальной резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялись переговоры между Раулем Хаджимба и представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания.
«Сегодня прошли переговоры с Раулем Хаджимба. В них участвовали заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, заместитель Хаджимба Аслан Барциц и Мухамед Килба. Мы передали наше требование. Да, все знают, что сегодня определена дата новых выборов, но люди требуют, чтобы он ушел в отставку, сложил свои полномочия, согласно Конституции. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимба. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ», - сказал Бжания, сообщает «Абхазия-Информ».
10 января суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициниа, отменив решение ЦИК по итогам президентских выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и признав их незаконными.
В официальной резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялись переговоры между Раулем Хаджимба и представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания. На встрече присутствовали вице-президент Аслан Барциц и секретарь Совета безопасности Мухамеда Килба.
По данным информагентства «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в республике и пути выхода из сложившейся обстановки. Президент подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим, до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента, необходимо следовать положениям закона «О президенте Республики Абхазия».
Лидеры оппозиции выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и возможностью развития событий в неконтролируемом русле. Рашид Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации.
В столице Ирана Тегеране возобновились антиправительственные протесты, основное требование которых – наказать виновных в гибели украинского «Боинга», сбитого иранскими военными.
Очевидцы сообщают, что на акцию, большинство участников которой – студенты, вышло меньше людей, чем накануне. Тем не менее, их около тысячи. Предыдущий многотысячный митинг был разогнан силами правопорядка.
В Твиттере очевидцы публикуют множество фотографий и видео происходящего – в частности, возле зданий университета имени Шахида Бехешти и университета имени Алламе Табатабаи. На одном из них видно, как протестующие студенты стараются не наступать на изображения американского и израильского флагов, которые нарисованы на асфальте перед входом в учебное заведение.
Вместе с тем сегодня, 12 января, посол Великобритании в Иране Роберт Макэр заявил, что не участвовал в предыдущей демонстрации, а просто шел на мероприятие, которое было заявлено как «акция памяти жертв трагедии рейса PS752». Он мотивировал свой поход тем, что несколько жертв были британцами. По словам Макэра, он покинул акцию спустя пять минут после того, как кто-то начал выкрикивать антиправительственные лозунги. Тем не менее, британского посла задержали на несколько часов.
Сегодня Макэр отметил, что считает свое задержание незаконным. Грубым нарушением международных прав назвал его и Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Протесты в Иране против высшего руководства страны начались накануне – сразу после того, как командование Корпуса стражей исламской революции признало, что «по ошибке» сбило ракетой украинский пассажирский «Боинг», выполнявший рейс Тегеран-Киев. Погибли все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа, всего – 176 человек. Первоначально иранское руководство утверждало, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.
После объявления истинных причин гибели самолета, протестующие на улицах Тегерана начали рвать изображения Касема Сулеймани, популярного в Иране военного деятеля, командовавшего силами специального назначения. Сулеймани был убит неделю ранее ракетой, выпущенной по его автомобилю с американского дрона. Власти США считают его террористом, причастным к нападению на американское посольство.
Антиправительственные протесты в Иране публично поддержал президент США Дональд Трамп.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании «группы киллеров», подозреваемых в нескольких убийствах, в том числе – в убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой. Она погибла 30 октября 2017 года в Киевской области во время обстрела автомобиля, в котором находилась вместе со своим мужем Адамом Осмаевым. Его в России обвиняли в покушении на президента Владимира Путина. Во время нападения Осмаев был ранен, Окуева – погибла.
Как заявил Аваков, на месте преступления в 2017 году преступники бросили оружие. Найденные на нём следы ДНК якобы позволили установить личности нападавших. Сколько именно человек задержаны, Аваков не уточнил. На своей странице в Facebook он опубликовал видеозапись задержания одного мужчины. Его имя пока неизвестно.
Амина Окуева участвовала в Евромайдане в Киеве. Как медик она оказывала помощь пострадавшим. Позже вместе с мужем воевала в Донбассе. Она была лейтенантом Вооруженных сил Украины. После ее гибели прокуратура Украины завела дело по статье о заказном убийстве. В Киеве рассматривали две основные версии убийства: «террор» со стороны России с целью дестабилизировать обстановку на территории Украины и месть окружения Рамзана Кадырова.
Сам глава Чечни ранее заявлял, что убийство Окуевой якобы организовали украинские спецслужбы, чтобы »обвинить Россию в своих бедах» и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов на Украине. Никаких доказательств этому Кадыров не приводил.
«Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о проведении 22 марта с.г. повторных выборов президента Республики Абхазия было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия», - говорится в заявлении пресс-службы президента самопровозглашенной республики Абхазия.
Принятие решения Верховным судом республики происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и "беспрецедентного давления на судей", утверждает пресс-служба.
«Решение о проведении повторных президентских выборов, принятое в развитие незаконного вердикта Кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке», - заявляет пресс-служба Рауля Хаджимба.
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат официально ушел в отставку – на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Она занималась расследованиями коррупции и погибла в 2017 году – машину журналистки взорвали, когда она была за рулем.
По делу об убийстве уже арестованы трое исполнителей. В конце прошлого года по подозрению в причастности к преступлению также был арестован известный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек.
Премьер-министр Джозеф Мускат еще месяц назад заявил, что в январе покинет свой пост. Перед этим в стране прошли протесты с требованием его отставки. Активисты были недовольны тем, что Мускат вел расследование убийства Каруаны Галиции, хотя его имя упоминалось в публикациях журналистки.
Новым главой правительства правящая партия выбрала Роберта Абела, сына другого бывшего премьера Мальты Джорджа Абела, который занимал этот пост с 2009 по 2014 год.
Гражданское движение «Измени» провело акцию протеста у бизнес-центра Бидзины Иванишвили. Участники акции опротестовали провал проекта порта Анаклии. По заявлению члена «Измени» Дмитрия Бидзинашвили, они требуют введения санкций в отношении Бидзины Иванишвили.
«Главная цель нашего протеста - введение санкций в отношении Бидзины Иванишвили, поскольку это единственное, что его сдержит. У него единственный страх - потерять свою собственность, в том числе и то, что было захвачено у народа. Наша главная цель – чтобы общество, демократический, цивилизованный мир узнал, что у этого человека в кармане все государство, и он делает то, что хочет, в том числе, переводит страну на российские рельсы, и ярким примером этого является строительство порта Анаклия. В то время, когда наши западные партнеры говорили, что реализация этого проекта важна как для них, так и для нас», - заявил член «Измени» Дмитрий Бидзинашвили.
По словам участников акции, они используют все возможности, чтобы донести свой голос до международных организаций, в том числе, анонсируют акции у посольств, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Информационное агентство Апсадгьыл-инфо сообщило, что ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия определил дату новых выборов президента, они назначены на 21 марта 2020 года. Эту же дату в комментариях СМИ называл сегодня и лидер оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания.
21 марта является днем рождения действующего главы республики Рауля Хаджимба. В этом году ему исполнится 62 года.
Однако позднее абхазские СМИ откорректировали сообщения о дате выборов, изменив ее на 22 марта 2020 года.
Напомним: 11 января в ЦИК приехали председатель партии "Амцахара" Алхас Квициниа и группа депутатов парламента. Они вручили председателю ЦИК Тамазу Гогия решение Верховного суда от 10 января 2020 года. Встреча проходила без участия журналистов. После ее завершения Алхас Квициниа сообщил, что ЦИК не позднее 13 января назначит дату выборов президента Абхазии.
На сегодняшнем заседании также решался вопрос доверия главе Центризбиркома. Тамаз Гогия был переизбран председателем ЦИК.
10 января кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года с итогами выборов признаны недействительными.
Королева Великобритании Елизавета II вызвала своего внука принца Гарри, чтобы обсудить ситуацию вокруг его отказа от статуса члена королевской семьи. Такое решение принц Гарри принял вместе со своей супругой Меган Маркл на этой неделе. По данным СМИ, пара не обсуждала свои планы с королевой и другими членами семьи.
Как сообщает Reuters, на будущей встрече Елизаветы II и принца Гарри будут также присутствовать принц Чарльз и принц Уильям. Встреча пройдет завтра, 13 января, в королевской резиденции Сандрингем. Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону.
После отказа от статуса членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл собираются жить попеременно в Великобритании и США и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Газета The Times накануне сообщила, что Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney и будет озвучивать мультипликационных персонажей.
В Таиланде прошла крупнейшая за последние годы акций протеста. Она была организована в формате забега, получившего название «Забег против диктатуры».
Как сообщает Reuters, в Бангкоке на него вышли почти 13 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призвали уйти в отставку 65-летнего генерала Праюта Чан-Оча, который возглавил Таиланд после переворота в 2014 году.
После выборов в 2019 году Прают возглавил коалиционное правительство. Однако оппозиция утверждает, что выборы в парламент сопровождались массовыми нарушениями, включая скупку голосов и фальсификации.
12 января одновременно с акцией против Праюта в Бангкоке прошел аналогичный забег в его поддержку. По данным СМИ, в нем приняли участие приблизительно такое же число людей, как и в протестном забеге.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба с заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, а также пути ее нормализации. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность переговоров между президентом и представителями оппозиции.
Рашид Нургалиев проинформировал Рауля Хаджимба о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле. Также на встрече с оппозицией обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий.
В ходе встречи было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку в республике, передает информагентство «Апсныпресс».
40-летний житель Тбилиси задержан по факту стрельбы у ночного клуба Bassiani. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что в ночь на воскресенье у входа в клуб обвиняемый произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего были ранены три человека. После он скрылся с места преступления.
Полицейские задержали злоумышленника «по горячим следам», возле его дома. При личном обыске обвиняемого сотрудники обнаружили и изъяли шесть ножей, 23 патрона, а также огнестрельное оружие, из которого были ранены люди. Тип ружья не уточняется, но, судя по всему, речь идет о дробовике.
Как отмечают в МВД, жизням пострадавших опасность не угрожает. Все трое молодых людей госпитализированы.
По информации Общественного вещателя, поводом для стрельбы послужило то, что 40-летнего мужчину не пустили в клуб. Чтобы отомстить, он произвел не менее 18 выстрелов. Из-за этого вечеринка в Bassiani была прекращена, до утра на месте работали эксперты-криминалисты.
В связи с произошедшим следствие начато по двум статьям УК Грузии – «попытка умышленного убийства двух или более человек» и «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия». Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
В Ливии в ночь на 12 января был объявлено перемирие между правительственными войсками и армией генерала Халифы Хафтара. Однако уже через несколько часов после вступления режима прекращения огня в силу стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
В Ливии продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта являются международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Хафтара.
С инициативой о прекращении огня с 12 января выступали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Халифа Хафтар сначала отказывался от перемирия, но позже принял условия.
Ранее сообщалось, что армия Хафтара пользуется поддержкой России. Президент Турции заявлял, что на стороне мятежного генерала воюют более двух тысяч наемников российской «частной военной компании Вагнера», которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наемники из Судана. Москва все отрицает.
В Тегеране сегодня, 11 января, прошла акция протеста, участники которой скандировали лозунги против высшего руководства страны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на полугосударственное агентство «Фарс». В Иране крайне редко появляются сведения об акциях против высшего руководства Исламской республики. Субботняя протестная акция прошла в Тегеране непосредственно вслед за признанием командования Корпуса стражей исламской революции факта удара ракетами по гражданскому пассажирскому самолету.
Первоначально иранское руководство говорило о «пожаре в двигателе», который якобы стал причиной крушения.
Агентство «Фарс» передало, что протестующие на улицах Тегерана в субботу рвали изображения Касема Сулеймани, популярного военного деятеля, командовавшего силами специального назначения в составе Корпуса стражей. Сулеймани был убит неделю ракетой, выпущенной по его автомобилю с американского дрона.
Иранское агентство «Фарс», считающееся близким к Революционной гвардии, опубликовало фотографии субботней акции в Тегеране и разорванный баннер с портретом Сулеймани. В демонстрации участвовали от 700 до 1000 человек.
«Прослеживается невиновность Марианны Чолоян, это мы и доказываем в первую очередь», - заявил адвокат Гаги Мосиашвили, защищающий интересы следователя Марианны Чолоян, задержанной по делу о гибели 15-летнего подростка. По его словам, состояние здоровья Чолоян удовлетворительное.
«Мы опять-таки в том же режиме, собираем доказательства, в процессе поиска доказательств. Прослеживается ее невиновность, это мы и доказываем в первую очередь, и работаем для подтверждения ее невиновности», - заявил Мосиашвили.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», что 15-летний Лука Сирадзе, который после опроса в полиции попытался покончить с собой, умер в больнице 17 декабря. По этому делу Служба государственного инспектора задержала следователя полиции Марианну Чолоян. Тбилисский городской суд 19 декабря избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции Меркель заявила, что Германия не поддерживает санкции США против участников проекта «Северный поток-2». Путин выразил уверенность, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», и он начнет работать в конце 2020-го года или начале 2021-го. Меркель заявила, что Берлин и Москва поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции, сообщил ТАСС.
Оба лидера обсудили также положение в Ливии. Путин высказал надежду, что противоборствующие в Ливии стороны последуют призыву России и Турции, высказанному на недавней встрече президентов России и Турции, и установят режим прекращения огня с полуночи 12 января.
Как сообщила «Немецкая волна», Меркель и Путин обсудили также ситуацию в Сирии, рост напряженности на Ближнем Востоке и обстановку в Донбассе.
Власти Украины рассчитывают на всеобъемлющее расследование обстоятельств гибели в небе над Ираном 8 января, в результате попадания ракеты «земля-воздух», 176-ти пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту украинского пассажирского лайнера. В Киеве требуют полного признания вины и компенсации со стороны Ирана. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили украинские СМИ.
«Мы ожидаем от иранской стороны готовности провести полное и открытое расследование, привлечение к ответственности всех виновных, возвращение тел погибших, выплату компенсаций и официальные извинения, переданные по дипломатическим каналам», - говорится в заявлении президента Украины.
Ранее сегодня, 11 января, Иран признал, что сбил самолет в результате трагической ошибки и выразил глубокое сожаление по этому поводу. До сегодняшнего дня Тегеран отказывался признать свою роль в гибели пассажирского самолета, едва успевшего взлететь из тегеранского аэропорта. Катастрофа произошла вскоре после запуска Ираном баллистических ракет по военной базе США, находящейся на территории Ирака.
На сегодняшнем брифинге премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сообщил о работе правительства в дни политического кризиса и об итогах встречи с депутатом парламента Асланом Бжания. «После вынесенного вчера решения Верховного суда РА в системе власти в Абхазии ничего не изменилось», - подчеркнул Бганба.
Премьер-министр разъяснил решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «В соответствии со статьей 5 закона «О Президенте РА», действующий президент исполняет обязанности главы государства до инаугурации вновь избранного президента. Поэтому и в работе правительства практически ничего не меняется».
Как проинформировал Бганба: «Правительство работает в штатном режиме. Бюджет вступил в силу сегодня, на совещании в Казначействе были определены направления работы». Тем не менее, по его словам, есть сложности - не работает аппарат правительства, нет нужных бумаг для утверждения сметы расходов, передает информагентство «Апсныпресс».
Кроме того, премьер-министр сообщил об итогах встречи с депутатом парламента Асланом Бжания: «Встреча была направлена на обеспечение работы аппарата правительства. Понятно, что сегодня на любой встрече затрагиваются вопросы нынешней политической ситуации. И то, что говорил Аслан Георгиевич по поводу позитивной встречи, я согласен, так как любая встреча – это позитив, мы обменялись мнениями. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат правительства, у нас много хозяйственных вопросов, которые не ждут. Например, невозможно открыть финансирование некоторым ведомствам из-за того, что еще не утверждено штатное расписание. Вы знаете, что сокращение штатных единиц в ряде ведомств еще не утверждено».
При этом Бганба напомнил, что впервые с 2009 года на 102% был выполнен годовой бюджет-2019.
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.