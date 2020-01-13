Революция – как слабость

Как говорится, ни дня без новости из Абхазии... В Сухуми очередная революция. Что само по себе уже плохо. Революция – это штучный товар, имеющий ценность раз в несколько десятилетий, в лучшем случае. В мире немало стран, в том числе, богатых и процветающих, в которых за сотни лет истории вообще не было никаких революций. Как только то или иное событие становится «очередным», оно уже превращается в рутину. Так, был президент, его выволокли из кабинета, теперь президента нет – до следующего раза.

С одной стороны, конечно, внушает определенное уважение тот факт, что абхазы не мирятся с существующим положением и очень быстро, возможно, даже быстрее, чем надо было бы, выкидывают в мусорный ящик зарвавше-засидевшихся правителей. А то, понимаешь, вот уже восемь лет целая нация рассказывает сама себе байки о вениках и сотнях тысяч ни в чем неповинных узниках, раз за разом сажая себе на голову редкостное скопление бездельников и неумех.

Но – это лишь одна сторона, и положительная часть событий в Абхазии завершается сразу же после того, как закончился стандартный набор похвал типа «молодцы, что не терпят». Все остальное – уже далеко не столь оптимистично.

В первую очередь сам факт, что действующее правительство, со всеми его с госструктурами, силовыми органами, министерствами-ведомствами, можно свергнуть так легко, является показателем того, что на самом деле никакого государства нет.

Это, конечно, хорошо, что Министерство внутренних дел не может использовать силу против митингующих и ни один политик не может надеяться на то, что бесконечно будет сидеть на штыках. Как показывает многолетний опыт, на штыках в Абхазии не получится посидеть даже пару минут – учитывая темпы бегства товарища Хаджимба со своего поста.

Но со временем, оттого, что соответствующие органы не могут применить силу против народа, выясняется нечто, намного худшее: они не могут использовать силу нигде, ни в чем и ни против кого-либо, а это уже плохо.

Абхазы вряд ли отдают себе отчет, что их сила – в их же слабости. То, что им так легко удается совершать революцию за революцией, имеет оборотную сторону – общая недееспособность государства.

Государство, которое боится ударить демонстранта, ворвавшегося в здание президентской администрации, точно так же будет бояться ударить уголовника, посадить на место криминального авторитета, разогнать к чертям толпу, которая пришла отмазывать преступника...

Слабое государство не сможет сажать родственников крупных чинов, не сможет заставить всех торговцев под страхом штрафа выписывать при продаже товара чек, слабое государство не сможет прогнуть бизнес настолько, чтобы все начали платить налоги.

Слабый человек – он слаб во всем, и если это верно в отношении отдельно взятой личности, то это в разы более верно в отношении государства.

В этой ситуации тотальной слабости аппарата остается только радоваться тому, что «не терпим» и готовы послать, куда подальше, без излишних душевных переживаний.

Если это самоцель – покрасоваться, полюбоваться собой, раскрасить себя самих яркими цветами, сообщить всем вокруг о наличии мощного гражданского общества и тотальной демократии, то тогда, конечно, все отлично. Но если целью третьей подряд революции является улучшение ситуации в Абхазии, то очевидно, что рутинного выкидывания из кабинета уже недостаточно.

Я совсем недавно писал примерно по этому поводу, и особо добавить нечего – чтобы навести порядок в Абхазии, общество должно отказаться от местных традиционных ценностей, которые ведут в никуда. И не надо возражений типа «а как же Япония, которая при помощи традиций добилась успеха?» Традиции традициям рознь – основой японского менталитета является непрекращающееся стремление к совершенству в любом деле и железная, на генетическом уровне, дисциплина. Очевидно, что это ну никак не про грузин и абхазов.

То же самое корейцы, и, кстати, при всем различии Северной Кореи от Южной основа у них идентичная – корейцы привыкли к беспрекословному подчинению начальству. Южанам повезло – у них нормальное начальство, северяне вынуждены подчиняться психопатам, но подход аналогичный. Завтра, если вы в Северной Корее посадите у власти нормальных людей, то со временем северные корейцы вполне смогут догнать южных.

Традиционные менталитеты кавказских народов – это местечковые ценности маленьких деревенских наций. Где-нибудь в Лыхны 200 лет назад это было в самый раз, но в XXI веке в мире, состоящем преимущественно из городов, – полный анахронизм.

Приведу пример, который часто приводил раньше, но надеюсь, что про него никто не помнит. В Грузии в 2005 году начали прививать бизнесу налоговую культуру – шел засекреченный сотрудник налоговой в магазин, покупал коробку спичек и уходил, не получив от продавца чек. Спустя пару минут возвращался обратно и вкатывал владельцу магазина штраф, в сотни раз превышающий стоимость той самой коробки спичек.

До тех пор, пока абхазские органы власти не смогут сделать нечто подобное, – выбрасывайте из президентских кресел кого угодно и когда угодно, если хотите - заранее. Но никакого прогресса не будет, так как слабое государство неспособно на прогресс.

Демократическое государство – оно же всегда сильное и готовое без лишних рефлексий бить по шеям там, где это необходимо. Спецназ со щитами и дубинками, поливающий демонстрантов слезоточивым газом и градом дубинок, – привычная картина в странах такой демократии, какая абхазам не приснится в самом радужном сне.

«Как они посмели тронуть народ?» – это инфантильная и антигосударственная позиция. Когда надо, то должны и трогать, и хватать, и сажать в полицейские машины, и приговаривать к срокам за хулиганство.

Оборотной стороной сильного государства является порядок, верховенство закона, защищенность граждан от произвола и в конечном итоге – прогресс по всем направлениям.

Хаос и анархия гарантируют народу полную и абсолютную свободу самовыражения – только без какой-либо пользы. Что, собственно, мы и видим в последние три абхазские революции.

Как говорится, выбирай, но аккуратно.

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