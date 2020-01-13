«Абхазы сейчас должны хорошо подумать над принятием будущих решений»

– Следите ли вы за событиями в Абхазии?

Нугзар, 61 год: Да, по телевидению слежу. Я думаю, что пока там все будет как прежде. Изберут нового т. н. президента и продолжат ту же политику, что и до этого. Я сомневаюсь, что со сменой их руководства стоит ждать масштабных изменений, во всяком случае, пока. Сейчас там такой беспорядок творится, если он продолжится, это ни к чему хорошему не приведет. Не буду забегать вперед и думать о плохом. Надеюсь, все обойдется.

Лексо, 34 года: Короткие новости читаю, так и слежу за событиями. Конечно, то, что происходит сейчас в Абхазии, особой радости не вызывает. Все же ситуация напряженная, и к чему может привести, думаю, никто не может спрогнозировать. Мне кажется, сейчас никто не будет перебегать оттуда на контролируемую грузинскими властями территорию и кричать о присоединении. Все, что мы сейчас можем сделать, – это развиваться экономически, чтобы максимально продемонстрировать, что мы можем таким образом поддержать абхазов. В общем, Грузия должна развиваться и становиться сильнее.

Жительница Тбилиси: Мне кажется, что сейчас ничего особенного и тем более хорошего там не происходит. Вы же слышали, что говорили некоторые их лидеры – что грузины радуются тому, что сейчас в Абхазии беспорядки. Это, конечно, не так, но убедить их в этом будет просто невозможно. Причем единственное, кому это угодно и кто рад всему происходящему, – это руководство России. Соответственно, я не считаю, что эти события как-то могут положительно повлиять на наше сближение. Вот мое мнение.

Георгий, 43 года: Да, я, конечно, слежу за событиями. Абхазы, я думаю, поступили очень правильно – заставили написать заявление и избавились от человека, который был для них неприемлем. Жаль, что так не происходит и на контролируемой грузинскими властями территории. Если бы здесь решили избавиться от неугодных людей, на улицы вывели бы спецназ, который избил бы активистов, а затем отправили бы их в тюрьмы. Мы же, напротив, должны показать абхазам, что Грузия развивается в лучшем направлении, однако сейчас, я уверен, им не понравится то, что происходит здесь.

Кети, 51 год: Я думаю, что абхазы сейчас должны хорошо подумать над принятием будущих решений. Подумать над тем, насколько высока вероятность возникновения больших противостояний. Сейчас именно тот момент, когда стоит задуматься об улучшении отношений с грузинским народом, это было бы очень хорошо и для нас, и для них.

Артур, 38 лет: Сейчас мне бы очень хотелось, чтобы абхазский народ задумался над тем, чтобы наладить отношения с грузинским народом, чтобы в это тяжелое время они стояли рядом друг с другом. В детстве я часто ездил в Абхазию и видел, как дружно все жили. Я понимаю, что сейчас прошлого не вернуть, но все же единственный путь – это налаживание отношений, и это понимают все.