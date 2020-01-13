Еще одна победа революционной демократии на Кавказе

Большинство из нас хочет демократии – или, по крайней мере, нам так кажется. При этом мы думаем, что хотим чего-то такого, что называют этим словом в западных странах. Но на самом деле представление о демократии, которое воодушевляет многих людей на Кавказе (и не только там), весьма отличается от того, что имеют в виду граждане развитых стран.

На Южном Кавказе произошла еще одна «бархатная революция», на этот раз – в самопровозглашенной Абхазии. Я не собираюсь эти события анализировать – многие сделают это гораздо лучше. Для меня интереснее, что в Грузии они у многих вызвали зависть. Вот это – настоящая демократия, т.е. власть народа, нам тоже надо так действовать. На моей памяти – это первый случай, когда часть грузинского общества захотела в чем-то подражать абхазам.

В чем разница между кавказским и западным пониманием демократии? Последнее ориентировано на институты репрезентации. Существуют органы власти, которые действуют в рамках определенных Конституцией полномочий. С другой стороны, существует народ, который эти учреждения контролирует, но механизмы контроля тоже строго институционализированы. Главный из них, конечно, выборы; есть и другие механизмы, но они тоже поставлены в определенные рамки. Например, если конкретный гражданин или гражданка хотят более активно, чем рядовые избиратели, влиять на политические процессы, они, как правило, вступают в политическую партию или гражданскую ассоциацию, которые действуют согласно собственному уставу и действующему законодательству. На политические процессы можно воздействовать и путем участия в уличных демонстрациях; но и последним полагается иметь не только заранее определенное начало, но и конец. Их цель – моральное, психологическое воздействие на политическую элиту, но их участники обычно не предполагают, что могут физически принудить власть принять их требования.

В последние годы западные демократии находятся под давлением со стороны усиливающихся сил популизма. Популисты инстинктивно не приемлют процедуры представительской демократии и хотят больше демократии прямой, хотя им трудно конкретно определить, как такая демократия может работать. Однако там усиление популистских настроений считается – совершенно правильно – признаком кризиса.

То, что на Западе называется кризисом, у нас – норма. Некоторые из нас знают, что в теории демократия должна работать в рамках представительских институтов, но сердцем нам ближе демократия прямая. Мы привыкли «власть народа» понимать буквально. «Народ» – это не сумма индивидов, которые приходят на выборы, или вступают в политические партии и гражданские ассоциации, или собираются на площади, чтобы продемонстрировать свою позицию и разойтись. Нет, настоящий «народ» – это люди, которые физически стоят вместе и не уходят домой, пока власть не выполнит их требований, включая требование отречься от этой самой власти.

В истории независимых государств Южного Кавказа пока был один единственный пример «нормального» перехода власти, который, хотя бы на поверхности, напоминал то, что происходит в западных демократиях. Это произошло в Грузии в 2012 году, когда президент Михаил Саакашвили выступил по телевидению и сказал, что признает поражение своей партии на выборах и готов передать всю полноту власти другой силе, которой народ на этом этапе доверяет больше. Тогда это было воспринято как политическое чудо, которого никто не ожидал. Остался вопрос: останется ли этот случай единичным отклонением от правила или, наоборот, станет новым правилом? Сегодня многие в Грузии предполагают, что окопавшийся во власти миллиардер ни в коем случае не допустит, чтобы его вытеснили оттуда через банальные кабинки для голосования. Мы еще не знаем, правы они или нет.

Пока сияющими образцами истинной народной власти остаются «революция роз» в Грузии или «бархатная революция» в Армении. Январские события в самопровозглашенной Абхазии еще раз подтвердили, что прямая революционная демократия остается для этого региона нормой.

Прав ли народ, когда он понимает суть демократии именно так? Я считаю, что в принципе – нет. Пока люди с недоверием относятся к таким институтам, как политические партии и гражданские ассоциации, они сами себя обрекают на то, чтобы уповать на непредсказуемость революционных потрясений. Но пока политическая культура остается такой, какая она есть, приходится полагаться на энтузиазм уличной демократии.

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