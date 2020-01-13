МВД Грузии изучит заявление Михаила Саакашвили в связи с событиями 20 июня

МВД Грузии изучит заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с событиями, развернувшимися в Тбилиси 20 июня, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Как известно общественности, в Министерстве внутренних дел Грузии ведется расследование в связи с событиями, развернувшимися на прилегающей к парламенту Грузии территории 20-21 июня, по 3-й части статьи 315 УК Грузии, что подразумевает мятеж с целью захвата государственной власти, приведший к тяжелым последствиям, а также по статье 225, что подразумевает организацию группового насилия, руководство им или участие в нем.

Вчера в эфире одного из медиа-средств бывший президент Михаил Саакашвили сделал следующее заявление: «20 июня 2019 года Бидзина Иванишвили был на волоске. Еще немного и этот режим был бы свергнут. Тогда, по моему мнению, момент был упущен». Это заявление заключает в себе достаточно оснований для предположения, что 20 июня 2019 года была осуществлена явная попытка свержения государственной власти насильственным путем при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили. В связи с этим заявлением будут произведены соответствующие следственные действия, после чего оно будет сопоставлено с другими доказательствами и будет дана соответствующая правовая оценка», - отмечается в заявлении МВД.