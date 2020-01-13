Президент Армении принял участие в открытии форума «Неделя стабильности Абу-Даби»

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, принял участие в торжественной церемонии открытия авторитетного международного форума «Неделя стабильности Абу-Даби».

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, на церемонии присутствовали наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Руанды Пол Кагаме, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, главы других государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные бизнесмены, около 4000 делегатов из более чем 175 стран.

«Неделя стабильности Абу-Даби» проводится с 2008 года. Это глобальная платформа, объединяющая для обсуждения глобальных вызовов и актуальных проблем устойчивого развития мира глав государств и правительств, политиков, авторитетных экспертов, ученых, предпринимателей, отмечается в сообщении.

В рамках открытия форума состоялась церемония вручения премии «Заед».

Президент Армении Армен Саркисян вручил премию школе «Аль Амали», сообщает Радио Азатутюн. «Аль-Амали» является одной из немногих школ Марокко, которая преподает студентам знания относительно проблем нехватки воды в орошении сельского хозяйства. Школа пытается также обеспечить положительное влияние для общины, реализуя несколько программ, направленных на повышение осведомленности в сферах окружающей среды и стабильности. Один из проектов, предложенных школой, направлен на обеспечение воды с использованием чистой энергии.

Премия «Заед» присуждается с 2008 года с целью поощрения организаций, которые выступают с инновационными и вдохновляющими решениями в сферах здравоохранения, питания, энергетики, образования и водного хозяйства, способствующими устойчивому развитию.