Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей

Уровень коррупции в России не снижается, ущерб от неё может измеряться триллионами рублей. Об этом в интервью агентству РИА "Новости" завил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он пожаловался, что сейчас Счетная палата может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые затем самостоятельно принимают решение о проверках. Вместо этого, по словам Кудрина, он хотел бы наделить Счетную палату полномочиями, "которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов". "Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи", – заявил глава Счетной палаты.

Кудрин долгое время был министром финансов российского правительства и считается приближённым человеком к президенту Владимиру Путину. Глава Счетной палаты ранее неоднократно заявлял о масштабной коррупции в Роскосмосе. Он также критиковал проект бюджета России на ближайшие два года, называя его нереалистичным.