ЕСПЧ не назначил компенсацию Ходорковскому и Лебедеву

Европейский суд по правам человек отказался признать политическим преследование по второму "делу ЮКОСА" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам отказали в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Суд признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни и статьи о наказании исключительно на основании закона. Как сообщает "Интерфакс", в ЕСПЧ посчитали факт того, что суд установил нарушение Конвенции о правах человека в "деле ЮКОСА" является справедливой компенсацией морального вреда.
Судебная власть Ирана арестовала нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек, согласно основной версии следствия, самолёт был сбит зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции.
Об аресте подозреваемых сообщил во вторник пресс-секретарь Судебной власти Холамхоссейн Исмаили, передаёт агентство Reuters. Сколько человек было задержано и кто они, не сообщается.
Катастрофа "Боинга" произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амир-Али Хаджизаде, самолёт был сбит по ошибке только что развёрнутым под Тегераном комплексом ПВО.
Оператор принял пассажирский самолёт за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Тогда никто не погиб.
Власти страны извинились за катастрофу. Президент Хасан Рухани заявил, что что виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим.
Ушедший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в беседе с ТАСС заявил, что пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на президентских выборах.
Об этом он заявил, комментируя слова бывшего вице-президента Аслана Барцица о том, что Хаджимба «не будет баллотироваться на предстоящих выборах».
«Я потом посмотрю, как дальше себя вести. Пока не ко времени все это. Жизнь покажет», - заявил Хаджимба.
Он также заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.
«На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел. Все те, кто приезжал, переговорщики и все остальные, это их дело было - говорить с теми, с кем они говорили. Со мной на эту тему (об отставке) никто не говорил. Я принимал решение сам», - сказал Хаджимба.
Уровень коррупции в России не снижается, ущерб от неё может измеряться триллионами рублей. Об этом в интервью агентству РИА "Новости" завил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он пожаловался, что сейчас Счетная палата может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые затем самостоятельно принимают решение о проверках. Вместо этого, по словам Кудрина, он хотел бы наделить Счетную палату полномочиями, "которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов". "Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи", – заявил глава Счетной палаты.
Кудрин долгое время был министром финансов российского правительства и считается приближённым человеком к президенту Владимиру Путину. Глава Счетной палаты ранее неоднократно заявлял о масштабной коррупции в Роскосмосе. Он также критиковал проект бюджета России на ближайшие два года, называя его нереалистичным.
Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет The New York Times.
Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией. Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 годах.
По данным издания, попытки взлома сети компании начались в ноябре. Что именно искали хакеры определить невозможно. Однако время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. То есть та информация, которую президент США просил у своего украинского коллеги Владимира Зеленского и, что и привело к попытке импичмента Трампа.
Атаки были успешными, сказал изданию сотрудник , ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.
The New York Times утверждает, что за взломом стоит российская военная разведка (ГРУ). Хакеры, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа на сервер через дочерние компании Burisma.
В августе 2018 года стало известно, что США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из российской военной разведки. Утверждалось, что они причастны к вмешательству в американские выборы.
В начале декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, в том числе 12 граждан России, 6 российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. Их обвиняют в хищении более 100 миллионов долларов у банков и организаций в 40 странах мира, включая США, и других преступлениях в киберсфере.
Москва причастность к кибератакам и поддержку хакеров на государственном уровне отвергает.
Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью "Восстановление политики сдерживания: иранский пример". Она была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению "реального сдерживания" Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существовавший подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял "злонамеренную деятельность" Тегерана. "Противник должен понимать, что мы не только располагаем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы в действительности готовы это сделать", – заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключившую в 2015 году так называемое ядерное соглашение с Ираном, которое, по его словам, придало смелости Тегерану.
Согласно госсекретарю США Майку Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он упомянул поставки Украине боевого оружия, денонсацию Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий в отношении России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается разными странами. "Мы восстанавливаем значение понятия "сдерживание", – подчеркнул Помпео.
Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар в ночь на 14 января покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с представителями международно признанного Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на ливийский источник и арабские СМИ. Подконтрольные Хафтару войска уже объявили, что "готовы и полны решимости сражаться до победы".
Накануне в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где продолжается гражданская война. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар отказался подписывать это соглашение и "взял время до утра вторника".
Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа ранее объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Перемирие началось 12 января. В тот же день о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия , возглавляемая генералом Хафтаром. Таким образом, стороны конфликта приняли предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 8 января по итогам переговоров в Стамбуле предложили прекратить огонь в Ливии. В Москве Сарадж и Хафтар должны были обсудить соглашение о перемирии.
В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Он правил страной более 40 лет. После падения режима Каддафи в стране началась борьба за власть между различными группировками. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор.
Сейчас запад страны и столицу Триполи контролирует правительство национального единства. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.
В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что ливийский генерал пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.
Королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским «переходный период», во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут находиться в Канаде и Великобритании.
Королева подчеркнула, что «полностью поддерживает» их желание обрести новую роль, но «предпочла бы» видеть их в традиционной роли членов королевского двора.
Елизавета II заявила, что предстоит выполнить еще много работы, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.
Гарри и Меган в минувшую среду объявили о своем желании отойти от выполнения обязанностей высокопоставленных особ королевского двора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ходе переговоров по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс. Как сообщил Лавров, главы МИД и Минобороны России и Турции на встрече с ливийскими сторонами рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии.
По словам российского министра, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар «взял время до утра вторника».
Ранее сегодня, 13 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят «позитивно». Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.
Агентство Reuters сообщало, что лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Однако позднее эта информация не подтвердилась – встречались, по всей вероятности, лишь представители сторон, но не их лидеры. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооруженное противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провел в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте, сообщило агентство Reuters.
Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, принял участие в торжественной церемонии открытия авторитетного международного форума «Неделя стабильности Абу-Даби».
Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, на церемонии присутствовали наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Руанды Пол Кагаме, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, главы других государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные бизнесмены, около 4000 делегатов из более чем 175 стран.
«Неделя стабильности Абу-Даби» проводится с 2008 года. Это глобальная платформа, объединяющая для обсуждения глобальных вызовов и актуальных проблем устойчивого развития мира глав государств и правительств, политиков, авторитетных экспертов, ученых, предпринимателей, отмечается в сообщении.
В рамках открытия форума состоялась церемония вручения премии «Заед».
Президент Армении Армен Саркисян вручил премию школе «Аль Амали», сообщает Радио Азатутюн. «Аль-Амали» является одной из немногих школ Марокко, которая преподает студентам знания относительно проблем нехватки воды в орошении сельского хозяйства. Школа пытается также обеспечить положительное влияние для общины, реализуя несколько программ, направленных на повышение осведомленности в сферах окружающей среды и стабильности. Один из проектов, предложенных школой, направлен на обеспечение воды с использованием чистой энергии.
Премия «Заед» присуждается с 2008 года с целью поощрения организаций, которые выступают с инновационными и вдохновляющими решениями в сферах здравоохранения, питания, энергетики, образования и водного хозяйства, способствующими устойчивому развитию.
МВД Грузии изучит заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с событиями, развернувшимися в Тбилиси 20 июня, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Как известно общественности, в Министерстве внутренних дел Грузии ведется расследование в связи с событиями, развернувшимися на прилегающей к парламенту Грузии территории 20-21 июня, по 3-й части статьи 315 УК Грузии, что подразумевает мятеж с целью захвата государственной власти, приведший к тяжелым последствиям, а также по статье 225, что подразумевает организацию группового насилия, руководство им или участие в нем.
Вчера в эфире одного из медиа-средств бывший президент Михаил Саакашвили сделал следующее заявление: «20 июня 2019 года Бидзина Иванишвили был на волоске. Еще немного и этот режим был бы свергнут. Тогда, по моему мнению, момент был упущен». Это заявление заключает в себе достаточно оснований для предположения, что 20 июня 2019 года была осуществлена явная попытка свержения государственной власти насильственным путем при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили. В связи с этим заявлением будут произведены соответствующие следственные действия, после чего оно будет сопоставлено с другими доказательствами и будет дана соответствующая правовая оценка», - отмечается в заявлении МВД.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба обратился к гражданам в связи с тем, что на него возложены обязанности президента.
Пресс-служба правительства приводит полный текст обращения: "Уважаемые сограждане! В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия. Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».
13 января депутаты парламента единогласно проголосовали за назначение исполняющим обязанности президента Валерия Бганба.
Переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами конфликта, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят "позитивно", заявил Реджеп Эрдоган в понедельник. Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.
Как сообщает Reuters, лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооружённое противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провёл в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте.
Менеджер телекомпании «Объектив» Звиад Авалиани в интервью «Спутник-Грузия» заявил, что канал вещает на русском языке для абхазской и осетинской аудитории и будет продолжать вещать и дальше, несмотря на санкции, которые ввела против нее национальная Коммуникационная регулирующая комиссия Грузия.
Как говорит Авалиани, в связи с постновогодним периодом в данный момент политические программы на канале практически не идут, но после того, как они возобновятся, снова выйдут в эфир и передачи на русском языке.
Фонд развития медиа внес жалобу на имя регулирующей комиссии по поводу выхода в эфир русскоязычных программ на телеканале «Объектив» в декабре 2019 года. 9 января комиссия обязала руководство канала изъять из сетки русскоязычные программы.
Согласно 381-й статье Конституции, авторизованные в Грузии общенациональные вещательные компании должны размещать в своей сетке программы на государственном языке. Согласно Основному закону, государственным языком в Грузии является грузинский, а в Абхазской автономной республике – также и абхазский.
Фонд развития медиа делает акцент на том, что менеджер «Объектива» Звиад Авалиани является одновременно и автором новой платформы регулирующей комиссии «Медиа критика». 5 ноября 2019 года в рамках этой платформы Авалиани опубликовал рецензию под названием «Что означает прорусское СМИ?», в которой автор сравнивает борьбу с российской пропагандой в Грузии с «охотой на ведьм», целью которой является маргинализация СМИ с отличающейся редакционной политикой.
Платформа «Медиа критика» была создана грузинской Коммуникационной регулирующей комиссией в прошлом году. На этой платформе Звиад Авалиани, кроме вышеупомянутого, опубликовал еще два блога. Один из них касается необходимости существования в Грузии медиа-критики, другой - рассматривает редакционную политику «Главного канала».
НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты, чтобы защититься от российских крылатых ракет 9М729. Вместо этого Североатлантический союз намерен работать над своими системами ПВО и ПРО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Разработка ракеты 9М729 стала одной из причин, по которым США ранее вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения. Кремль отверг обвинения, но также объявил о выходе из договора.
Президент России Владимир Путин после этого несколько раз призывал НАТО не размещать новые ракеты в Европе. Иначе, как заявлял российский лидер, Москва будет вынуждена принять ответные меры.
Суд в Татарстане признал президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера Дмитрия Медведева и главу "Роснефти" Игоря Сечина социальной группой. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Суд рассматривал дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении местного жителя Радислава Федорова. Его признали виновным по этой статье из-за публикации двух видеороликов в соцсети "ВКонтакте" и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Одно из видео называлось "Димон, ты кто такой". Согласно заключению экспертов, "анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина", — цитирует решение суда Чиков.
Федоров обжаловал решение суда. Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу 15 января.
11 января в Набережных Челнах арестовали автора веб-сериала "Судья Грэмм" Карима Ямадаева. Он выложил видео, где он в роли судьи выносит смертные приговоры людям с табличками "Песков", "Сечин" и "Путин". Его обвинили в призывах к терроризму в интернете.
Ранее Ямадаев был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета.
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия, лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания принял решение об участии в повторных выборах президента, которые назначены на 22 марта.
"Я буду баллотироваться", - заявил он в понедельник агентству ТАСС.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял отставку президента Рауля Хаджимба.
Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", голосование по этому вопросу было тайным. "За" проголосовали 32 депутата, "против" - двое.
Вторым вопросом повестки дня было назначение исполняющего обязанности президента до вступления в должность нового лидера республики по результатам выборов. Тайным голосованием депутаты приняли решение возложить эту функцию на премьер-министра Валерий Бганба. За это решение проголосовали все 34 присутствовавших депутата.
Подавший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом заявил вице-президент Аслан Барциц.
По его словам, Хаджимба "не собирается баллотироваться на выборах". "Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - цитирует Барциц агентство ТАСС.
Сегодня же Аслан Барциц подписал заявление о сложении с себя полномочий вице-президента. «В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий Вице-президента Республики Абхазия», - говорится в заявлении, распространенном сегодня 13 января, передает "Абхазия-Информ".
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря.
Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66 процентов россиян. Это – рекордный показатель с 2013 года. Массовых протестов ждут 45 процентов опрошенных. Этот показатель вырос на 11 процентных пунктов за два года.
В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше. Так думают 49 процентов опрошенных. Также респонденты стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23 процента) и войны с США или НАТО (14 процентов).
По мнению 63 процентов россиян, наступивший год будет лучше предыдущего, отмечают социологи. 55 процентов россиян опасаются в новом году напряженности в политике, 57 процентов — в экономике. Эти показатели снизились по сравнению с 2019 годом.
65 процентов опрошенных считают, что этот год пройдет спокойно для них и их семей, это максимальный показатель с 2013 года.
В городах Испании в воскресенье прошли массовые манифестации в защиту целостности страны, за развитие демократии и законов демократического государства.
Шествия и митинги организовала гражданская платформа под названием "Испания существует". Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. Как отмечает "Немецкая волна", в его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").
В Мадриде, на самой крупной манифестации, лозунги и речи выступающих показали, что особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами.
В обмен на поддержку инаугурации Санчеса 7 января, представителям Каталонии обещаны переговоры и опрос жителей провинции о дальнейшем пребывании в составе Испании.
Конституция Испании не допускает раздела страны.
Участники митинга в Мадриде приняли резолюцию с призывом к правительству сохранить единство Испании, права и гражданские свободы жителей Испании, уважать законы рыночной экономики.
В Ираке авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин, к северу от Багдада, подверглась ракетному обстрелу. На базе размещены американские военне. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракского командования. По базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами. По имеющимся сведениям, ранения получили четыре иракца, среди которых двое военнослужащих.
Реактивные снаряды поразили взлётно-посадочную полосу и зону въезда на базу, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию провинции Салах-эд-Дин.
Большинство американских военнослужащих, находившихся ранее на базе, покинуло её в связи с напряжённостью в отношениях между США и Ираном и угрозами Тегерана нанести удары по американским военным объектам в соседних с Ираном странах. Проверенных сведений о том, кто мог стоять за нападением, пока нет.
На авиабазе Балад дислоцировались новейшие тактические истребители Lockheed Martin F-16, закупленные Ираком у США. Агентство AFP сообщило со ссылкой на сведения, предоставленные иракским командованием, что 90 процентов американских военных, сотрудников оборонных компаний Sallyport Global и Lockheed Martin были эвакуированы в Таджи к северу от Багдада и в Эрбиль - четвёртый по величине город страны.
Американское командование успело вывезти почти всю технику. На базе оставались 15 американских военных и один боевой самолет.
Авиабаза Балад 4 января подверглась ракетному обстрелу.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимба на заседании в понедельник. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия.
"Завтра утром будет парламент, и все эти вопросы, я думаю, решим очень быстро. Он (Хаджимба) на имя [председателя] парламента уже написал отставку. Формально сначала отстраняется, потом выбирается исполняющий обязанности. С завтрашнего дня мы должны быстро приводить в порядок закон о выборах президента", - сообщил Кварчия.
В свою очередь премьер-министр Валерий Бганба пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы республики до выборов нового президента.
"Парламент должен формально принять отставку президента. Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер-министру. А если премьер отказывается - то спикеру [парламента]. Я пока еще не определился, соглашусь ли на это", - заявил Бганба.
В городах Испании сегодня, 12 января, прошли массовые манифестации в защиту целостности страны, за развитие демократии и законов демократического государства.
Шествия и митинги организовала гражданская платформа под названием «Испания существует». Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. Как отмечает «Немецкая волна», в его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии «Подемос» («Мы можем»).
В Мадриде, на самой крупной манифестации, лозунги и речи выступающих показали, что особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами.
В обмен на поддержку инаугурации Санчеса 7 января, представителям Каталонии обещаны переговоры и опрос жителей провинции о дальнейшем пребывании в составе Испании.
Конституция Испании не допускает раздела страны.
Участники митинга в Мадриде приняли резолюцию с призывом к правительству сохранить единство Испании, права и гражданские свободы жителей Испании, уважать законы рыночной экономики.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба согласился уйти в добровольную отставку. Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", соответствующее заявление уже подписано и передано представителям оппозиции.
Сегодня во второй половине дня митингующие, несколько дней контролировавшие администрацию президента, направились к резиденции президента. Лидер протестующих Ахра Авидзба сказал, что собравшиеся хотят узнать о решении Рауля Хаджимба после переговоров с оппозицией, которые состоялись днем 12 января.
Переговоры с оппозицией проходили при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева.
По информации нашего корреспондента, в настоящий момент в посольстве России проходит встреча лидера оппозиции Аслана Бжания с прибывшим сегодня в Абхазию помощником президента России Владиславом Сурковым. Ранее Рауль Хаджимба принял решение не встречаться с Сурковым.
Представители оппозиции вышли к протестующим у президентской резиденции и зачитали документ об отставке Хаджимба. Собравшиеся встретили новость аплодисментами.
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