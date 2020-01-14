В правительстве исключают возможность восстановления соглашения с «Консорциумом Анаклии»

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии распространило заявление в связи с проектом глубоководного порта Анаклия. В ведомстве исключают, что расторгнутое соглашение с «Консорциумом Анаклии» будет восстановлено.

В заявлении министерства говорится, что, к сожалению, продолжается использование проекта порта для политических целей и далается попытка сознательного введения общества в заблуждение.

«Решение правительства Грузии от 9 января 2020 года о расторжении соглашения в тот же день посредством письменного уведомления было представлено «Консорциуму развития Анаклии» и соглашение было расторгнуто официально.

Инвестиционный договор действительно предусматривает 60-дневный предарбитражный период, но этот срок должен использоваться той стороной, которая намеревается инициировать арбитражный спор, и только для переговоров по предарбитражным процедурам, в целях избежать арбитража.

Переговоры между сторонами в течение 60-дневного периода не предполагают переговоров о возможности восстановления в какой-либо форме инвестиционного соглашения и продолжения работы консорциума по проекту порта Анаклия. Соглашение расторгнуто при соблюдении всех установленных правовых норм и его восстановление невозможно.

Таким образом, договорные отношения между правительством Грузии и «Консорциумом развития Анаклии» прекращены при соблюдении всех правовых основ и норм. Соответственно, любое заявление о возможности продолжения отношений между правительством и консорциумом в рамках этого же соглашения является ложным и служит лишь политическим спекуляциям.

Что касается перспективы проекта порта Анаклия, правительство Грузии еще раз подтверждает важность строительства глубоководного порта и начинает процедуры подготовки по проекту повторного тендерного предложения», - отмечается в документе, передает «ИнтерпрессНьюс».

Заявление Минрегионразвития стало ответом на сегодняшний комментарий основателя политического объединения «Лело» Мамуки Хазарадзе, который откликнулся на решение властей разорвать соглашение с «Консорциумом развития Анаклии».

По заявлению Хазарадзе, несмотря на желание избежать арбитража, он к этом готов.

«Мы хотим избежать арбитража, потому что это навредит интересам страны. Мы постоянно подчеркиваем, что для нас самое важное - осуществление этого проекта, потому что это будущее экономики и безопасности нашей страны. Соответственно, мы делаем все возможное, чтобы избежать арбитража, хотя мы к арбитражу очень серьезно подготовлены, и все те лица, кто препятствовал этому проекту, будут отвечать очень серьезно. Мы используем последний шанс для спасения проекта.

Существует предусмотренный соглашением 2-месячный период. Столь крупный контракт так не расторгается. Наши юристы готовят встречный иск, идет юридический процесс», - заявил Мамука Хазарадзе.

По его словам, все лица, которые препятствовали проекту порта Анаклия, будут нести серьезную ответственность.