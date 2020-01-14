Русдрам, старый Новый год, Цветаева

В канун Старого Нового года, вечером 13 января, в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера был показан спектакль на стихи Марины Цветаевой «Невидимка, двойник, пересмешник…» в исполнении Санкт-Петербургского театра Vertumn.

Традиция отмечать Рождество или Старый Новый год в театре существует во многих городах постсоветского пространства и давно полюбилась театралам. Для Абхазии это явление новое, но, несмотря на это, свободных мест в зале арт-фойе Русдрама почти не осталось.

Спектакль «Невидимка, двойника, пересмешник…» – это попытка переосмысления творчества великой русской поэтессы первой половины ХХ века Марины Цветаевой, осуществленная независимым театром Vertumn из Санкт-Петербурга.

Vertumn собран из бывших студентов-однокурсников театральной академии, которые сегодня служат в самых известных театрах Санкт-Петербурга: например, в Большом драматическом или в Александринском театрах. При этом Vertumn не традиционная площадка – у него нет сцены, и актеры собираются исключительно для гастролей. Спектакли из своего репертуара (на сегодняшний день их шесть) они показывают по всей России и за ее пределами.

Именно так этот независимый театр добрался до Абхазии, и уже во второй раз. Впервые абхазский зритель увидел Vertumn в середине июля 2019 года.

О том, почему независимый театр пригласили в Сухум вновь, рассказал Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба: «Мы второй раз сотрудничаем с Санкт-Петербургским театром Vertumn – приглашали их в прошлом году со спектаклем по Иосифу Бродскому. Этот театр работает в таком синтетическом жанре, соединения поэтического слова и живой музыки. Причем они делают это очень качественно, не тривиально, музыка не просто иллюстрирует, она является составной частью сценического действа. Ну, и всегда продуманные литературные композиции, которые они со сцены озвучивают. Поэтому мы решили их пригласить в этот раз с вечером по Марине Цветаевой, решили таким образом отметить Старый Новый год. Как оказалось, это мероприятие очень востребовано, все билеты проданы, мы рады, что зрители не дома проведут этот вечер, а в приятной компании в нашем театре».

Сердцем театра Vertumn является молодая пара: композитор и продюсер Юрий Бедрак и его жена Елена, художественный руководитель и актриса, которая, кстати, родилась в Гагре. И именно вдвоем еще в 2011 году они задумали и позже осуществили спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…». С тех пор он так и остался действом для двоих.

О том, как возникла идея спектакля, вспомнила Елена Бедрак, которая была голосом Цветаевой на сцене: «Это была давнишняя история, то есть 2011 года. Приблизительно тогда я закончила театральную академию, и были у меня художественные поиски. И тут, так как Юра к тому времени был уже моим мужем и хорошим музыкантом, я его попросила помочь мне сделать какую-то историю, где будет актерское чтение и музыка, но не классическая, как мы это знаем у великих актрис. Хотелось пойти в другую сторону. И вот мы с Юрой попробовали. Это была 30-минутная проба пера, которая долго таковой и оставалась».

Продолжая тему, Юрий, ловко манипулировавший во время спектакля то синтезатором, то саксофоном, добавил: «Хотелось бы сказать, что тогда все выглядело не так, как сегодня. Это было чем-то авангардным, все было гораздо громче и музыка суровее. Первая попытка у нас была в Новгородской областной филармонии. И мы благодаря этому опыту лишние углы стали причесывать… Потому что придут бабушки и дедушки, которые любят послушать то, как это умеют. Соответственно, у них есть какой-то рейтинг ожидания, и мы не могли прямо совсем авангардно сделать. И мы стали это причесывать. Вообще, это все импровизация, то есть я это не смогу повторить. У нас есть фарватер, по которому мы идем (я знаю текст и Лена знает музыку), а дальше – ингредиенты одни, но получается всегда по-разному».

В итоге этих проб и отшлифовок родилась органичная и завораживающая смесь голоса, света и музыки длиной в один час. Слова известной русской поэтессы Марины Цветаевой переплетаются с работами ее современников, таких кино-авангардистов, как Ман Рэй, Фернан Леже и Франсис Пикабиа, и дополняются современной музыкой в стиле хип-хоп, эмбиент и дабстеп.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия