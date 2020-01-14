Обзор грузинской прессы

«Что не простила Москва «бесстыжему» «человеконенавистнику» Хаджимба?» – статью под таким названием публикует издание «Резонанси». В ней речь идет о причинах отставки президента самопровозглашенной республики Абхазия. Бывший министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закареишвили в интервью изданию говорит о различных факторах, сыгравших, по его мнению, роль в этом процессе. Он считает, что отставка – это в первую очередь заказ местного населения, с которым, исходя из своих интересов, считается РФ.

«Мы не можем себе представить, что в абхазском обществе есть интересы и различные политические центры. В отличие от нас Россия считается с этим. Мы этого не видим, а она – видит. Для того чтобы в Абхазии была стабильность и интересы России не нарушались, она вынуждена считаться с интересами и видением различных политических сил, балансировать их, удовлетворять (запросы) общества вне зависимости от того, приемлемы ли эти видения или нет. Именно поэтому Москва лучше знает, что происходит в Абхазии, чем Тбилиси, что становится причиной возмущения у нас. Мы думаем, что Россия все там контролирует, но это не так. Россия просто считается с определенными вещами, а мы не считаемся ни с чем, только с Россией – это главная проблема грузинской политики», – цитирует бывшего министра газета «Резонанси».

При этом он отмечает, что отставка Хаджимба, среди прочего, обусловлена и его отношением к жителям Гальского района.

«Режим Хаджимба был неприемлем для района Гали, он позорно себя вел (по отношению к жителям Гали). Он проявил себя как человеконенавистник в целом по отношению к грузинам. Невозможно так бессовестно вести себя со своими гражданами, нарушать принципы, те же вопросы недвижимости и многое другое. Все это вызывает напряжение в обществе. Общество разделилось и большинство полагало, что к жителям Гали нельзя относиться как к людям второго сорта», – сказал Паата Закареишвили «Резонанси».

Зарегистрироваться в качестве абонента грузинской компании «Объединенное водоснабжение» скоро станет дороже. Об этом пишет онлайн-издание Businesspressnews. С января этого года, по информации издания, уже подорожало оформление регистрации в газовой компании – с 400 до 800 лари. По словам главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давида Нармания, стоимость регистрации повышается для того, чтобы не пришлось увеличивать тариф за пользование водой.

«Административное производство в части водоснабжения уже инициировано. Соответственно, мы это примем в ближайшее время. Впрочем, в вопросе водоснабжения, исходя из его специфики, подход будет несколько иным. Это коснется только новых абонентов».

Businesspressnews пишет, что Нармания пока не уточняет, сколько именно будет стоить регистрация, но отмечает, что стоимость, как это было в случае с газом, не увеличится.

«Когда под Новый год теряешь работу и остаешься с кредитом, взятым на учебу». Газета «Батумелеби» публикует статью, в которой Ирма Димитрадзе рассказывает о трудностях выживания студента в грузинской столице. За несколько дней до нового, 2019 года, пишет автор, она потеряла работу:

«Для меня, выросшей за чертой бедности, ни голод, ни холод, ни бездомность, ни отсутствие лекарств – не были чужды, но долг, который мог съесть мое будущее и будущее моего брата, был чем-то новым и опасным (…) Последним вариантом было пойти в сферу обслуживания. Даже если бы я разорвалась – максимум у меня была бы зарплата 700 лари. Этого бы не хватило на жизнь в Тбилиси, выплату кредита, аренду квартиры, учебу… Хотя на учебу времени бы и не осталось. А что было бы с моим братом? Он бы тоже начал работать, чтобы оплачивать учебу. Заваливал бы предметы и работал бы только для того, чтобы платить за эти «заваленные» предметы».

Как пишет автор статьи, в конечном счете выжить ей удалось только при помощи друзей – повезло. Так же, как везло, когда ее маме удавалось найти временную работу, когда соседи делились с ними в Курбан Байрам угощениями… Впрочем, нельзя рассчитывать на то, что везти будет всегда:

«Нельзя жить и надеяться только на то, что тебе повезет. Нельзя закрывать глаза на то, что происходит, нельзя ожидать, что каждый сам по себе как-то сумеет выжить (…) Дело в том, что не существует детей-самоубийц. Все дети убиты нашим государством, а нам, остальным, просто повезло», – пишет автор статьи, которая, как следует из ремарки, написана из Китая в 2020 году.