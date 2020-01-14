В Абхазии на сотом году жизни скончалась Адиле Аббас-оглы

В Абхазии скончалась Адиле Аббас-оглы, родственница Нестора Лакоба, прошедшая тюрьмы и ссылку в годы репрессий, и написавшая об этом времени книгу воспоминаний «Не могу забыть», передает "Чегемская правда".
Адиле Аббас-оглы – единственная оставшаяся в живых из всех членов семьи председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба. Она приходилась ему женой шурина Лакоба – Эмды Джих-оглы. В пятнадцатилетнем возрасте Адиле вышла замуж за брата Сарии Лакоба.
Про жизнь члена семьи «врага народа», про тюрьмы и пытки, ссылку и все круги ада через которые она прошла написаны ей в мемуарах «Не могу забыть», ставших бестселлером и одновременно ярким документом, характеризующим эпоху сталинских репрессий, и той ситуации в которой оказалась Абхазия и абхазский народ.
Великобритания, Франция и Германия во вторник объявили о том, что запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трёх государств в совместном заявлении отметили, что у них не осталось другого выбора после того, как Тегеран официально отказался от своих обязательств по соглашению.
Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отметили, что не согласны с действиями Ирана, которые могут привести к "необратимым последствиям".
В то же время европейские лидеры подчеркнули, что цель их действий – попытаться спасти "ядерную сделку", а не окончательно "похоронить" её.
С резкой критикой соглашения, заключённого при предыдущей администрации США, выступает нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его распоряжению США вышли из соглашения и возобновили действие санкций против Ирана. Иран после этого начал отказываться от своих обязательств, а окончательно отказался от них после гибели генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США 3 января. При этом в Тегеране заявляют, что официально не выходят из "сделки". МИД Ирана в ответ на заявление европейских держав заявил, что готов к переговорам.
Жалобу европейских стран на Иран теперь рассмотрит Совместная комиссия, в которую входят представители стран, заключивших ядерное соглашение (кроме США). Если результат рассмотрения будет неудовлетворительным, страны – участницы соглашения смогут официально возобновить действие санкций против Ирана.
Дипломатические источники западных СМИ утверждают, что цель европейских стран – не наказать Иран, а попытаться всё же добиться от него исполнения условий соглашения. В Европе опасаются, что, полностью отказавшись от сделки, Иран сможет в короткие сроки – менее года – получить достаточное для производства атомного оружия количество обогащённого урана.
МИД России заявил, что решение Франции, Германии и Британии вызывает "глубокое разочарование и серьёзную озабоченность". В заявлении говорится, что оно может привести к новой эскалации и поставить "ядерную сделку" под угрозу.
В Ливане в результате протестных акций на окраинах Бейрута заблокировано несколько автомагистралей, ведущих в город. Как сообщает France 24, перекрыты дороги и в нескольких других районах Ливана. Во вторник в стране возобновились акции с требованиями преодоления экономического спада и разрухи.
Участники протестов жгли автопокрышки, перекрыв три главные магистрали – на юге, востоке и севере Бейрута, что привело к прекращению движения транспорта. Среди протестующих учащиеся школ и вузов. Сотни молодых людей устроили шествия, подняв флаги Ливана и распевая песни, усиливая их звучание через мегафоны.
В центре Бейрута десятки горожан протестовали у здания Центрального банка, выражая недовольство финансовой политикой властей. Силы безопасности не позволили демонстрантам приблизиться к входу в банк.
К северу от Бейрута, в городе Триполи и провинции Аккар, прошли сидячие демонстрации, участники которых также поджигали автопокрышки. Марши протеста прошли и в других городах перед банками и зданиями местных администраций.
Ливан переживает наиболее острый экономический кризис за десятилетия. Национальная валюта в последние месяцы быстро обесценивалась. Банки ужесточили контроль над капиталом, ограничив снятие наличных долларов и получение заграничных денежных переводов. Как отмечает французский телеканал "Франс-24", это вызывает растущее недовольство ливанцев, благополучие которых в значительной мере зависит от импорта основных потребительских товаров.
Трёхмесячные протесты не убедили политиков в необходимости формирования нового правительства и решительного проведения жёстких реформ.
Сотрудники пограничной полиции МВД задержали на несогласованном участке сухопутной границы Грузии и Азербайджана по обвинению в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и захвате заложника гражданина Грузии Г.И., - информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По информации ведомства, сегодня, 14 января, гражданин Грузии Г.И. находился в пограничной зоне.
«Угрожая применить огнестрельное оружие и ручную гранату, он принудил грузинского пограничника двигаться в направлении несогласованного участка границы. В ходе инцидента Г.И. несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.
Ситуация своевременно разрядилась в результате оперативной и эффективной работы сотрудников пограничной полиции МВД. На данный момент инцидент полностью исчерпан.
Следствие ведется по 3 и 4 частям ст. 236 и подпункту «и» 2-й части ст. 144 УК Грузии.
В связи с инцидентом Министерство ВД поблагодарило азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество», - говорится в заявлении, передает "ИнтерпрессНьюс".
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии распространило заявление в связи с проектом глубоководного порта Анаклия. В ведомстве исключают, что расторгнутое соглашение с «Консорциумом Анаклии» будет восстановлено.
В заявлении министерства говорится, что, к сожалению, продолжается использование проекта порта для политических целей и далается попытка сознательного введения общества в заблуждение.
«Решение правительства Грузии от 9 января 2020 года о расторжении соглашения в тот же день посредством письменного уведомления было представлено «Консорциуму развития Анаклии» и соглашение было расторгнуто официально.
Инвестиционный договор действительно предусматривает 60-дневный предарбитражный период, но этот срок должен использоваться той стороной, которая намеревается инициировать арбитражный спор, и только для переговоров по предарбитражным процедурам, в целях избежать арбитража.
Переговоры между сторонами в течение 60-дневного периода не предполагают переговоров о возможности восстановления в какой-либо форме инвестиционного соглашения и продолжения работы консорциума по проекту порта Анаклия. Соглашение расторгнуто при соблюдении всех установленных правовых норм и его восстановление невозможно.
Таким образом, договорные отношения между правительством Грузии и «Консорциумом развития Анаклии» прекращены при соблюдении всех правовых основ и норм. Соответственно, любое заявление о возможности продолжения отношений между правительством и консорциумом в рамках этого же соглашения является ложным и служит лишь политическим спекуляциям.
Что касается перспективы проекта порта Анаклия, правительство Грузии еще раз подтверждает важность строительства глубоководного порта и начинает процедуры подготовки по проекту повторного тендерного предложения», - отмечается в документе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Заявление Минрегионразвития стало ответом на сегодняшний комментарий основателя политического объединения «Лело» Мамуки Хазарадзе, который откликнулся на решение властей разорвать соглашение с «Консорциумом развития Анаклии».
По заявлению Хазарадзе, несмотря на желание избежать арбитража, он к этом готов.
«Мы хотим избежать арбитража, потому что это навредит интересам страны. Мы постоянно подчеркиваем, что для нас самое важное - осуществление этого проекта, потому что это будущее экономики и безопасности нашей страны. Соответственно, мы делаем все возможное, чтобы избежать арбитража, хотя мы к арбитражу очень серьезно подготовлены, и все те лица, кто препятствовал этому проекту, будут отвечать очень серьезно. Мы используем последний шанс для спасения проекта.
Существует предусмотренный соглашением 2-месячный период. Столь крупный контракт так не расторгается. Наши юристы готовят встречный иск, идет юридический процесс», - заявил Мамука Хазарадзе.
По его словам, все лица, которые препятствовали проекту порта Анаклия, будут нести серьезную ответственность.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, говоря о ситуации у разделительных линий с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, заявила о необходимости оживить Женевский формат.
По ее словам, которые приводит "ИнтерпрессНьюс", путем решения проблемы является дипломатия:
«Территории, которые не находятся под нашим контролем, означают, что они не находятся под нашим контролем и (в досягаемости) нашими рычагами. Это означает, что у нас есть единственный путь - это путь дипломатии, начало еще более эффективных дипломатических действий. Я неоднократно говорила о том, что мы должны оживить, активировать, повысить женевский формат и вернуть его политическую нагрузку. Нам нужно работать еще активнее с точки зрения двусторонней дипломатии. Все существующие мирные и дипломатические рычаги должны быть использованы. Это наш путь», - сказала Саломе Зурабишвили.
Судебная власть Ирана арестовала нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек, согласно основной версии следствия, самолёт был сбит зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции.
Об аресте подозреваемых сообщил во вторник пресс-секретарь Судебной власти Холамхоссейн Исмаили, передаёт агентство Reuters. Сколько человек было задержано и кто они, не сообщается.
Катастрофа "Боинга" произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амир-Али Хаджизаде, самолёт был сбит по ошибке только что развёрнутым под Тегераном комплексом ПВО.
Оператор принял пассажирский самолёт за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Тогда никто не погиб.
Власти страны извинились за катастрофу. Президент Хасан Рухани заявил, что что виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим.
Европейский суд по правам человек отказался признать политическим преследование по второму "делу ЮКОСА" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам отказали в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Суд признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни и статьи о наказании исключительно на основании закона. Как сообщает "Интерфакс", в ЕСПЧ посчитали факт того, что суд установил нарушение Конвенции о правах человека в "деле ЮКОСА" является справедливой компенсацией морального вреда.
Ушедший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в беседе с ТАСС заявил, что пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на президентских выборах.
Об этом он заявил, комментируя слова бывшего вице-президента Аслана Барцица о том, что Хаджимба «не будет баллотироваться на предстоящих выборах».
«Я потом посмотрю, как дальше себя вести. Пока не ко времени все это. Жизнь покажет», - заявил Хаджимба.
Он также заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.
«На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел. Все те, кто приезжал, переговорщики и все остальные, это их дело было - говорить с теми, с кем они говорили. Со мной на эту тему (об отставке) никто не говорил. Я принимал решение сам», - сказал Хаджимба.
Уровень коррупции в России не снижается, ущерб от неё может измеряться триллионами рублей. Об этом в интервью агентству РИА "Новости" завил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он пожаловался, что сейчас Счетная палата может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые затем самостоятельно принимают решение о проверках. Вместо этого, по словам Кудрина, он хотел бы наделить Счетную палату полномочиями, "которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов". "Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи", – заявил глава Счетной палаты.
Кудрин долгое время был министром финансов российского правительства и считается приближённым человеком к президенту Владимиру Путину. Глава Счетной палаты ранее неоднократно заявлял о масштабной коррупции в Роскосмосе. Он также критиковал проект бюджета России на ближайшие два года, называя его нереалистичным.
Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет The New York Times.
Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией. Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 годах.
По данным издания, попытки взлома сети компании начались в ноябре. Что именно искали хакеры определить невозможно. Однако время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. То есть та информация, которую президент США просил у своего украинского коллеги Владимира Зеленского и, что и привело к попытке импичмента Трампа.
Атаки были успешными, сказал изданию сотрудник , ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.
The New York Times утверждает, что за взломом стоит российская военная разведка (ГРУ). Хакеры, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа на сервер через дочерние компании Burisma.
В августе 2018 года стало известно, что США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из российской военной разведки. Утверждалось, что они причастны к вмешательству в американские выборы.
В начале декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, в том числе 12 граждан России, 6 российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. Их обвиняют в хищении более 100 миллионов долларов у банков и организаций в 40 странах мира, включая США, и других преступлениях в киберсфере.
Москва причастность к кибератакам и поддержку хакеров на государственном уровне отвергает.
Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью "Восстановление политики сдерживания: иранский пример". Она была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению "реального сдерживания" Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существовавший подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял "злонамеренную деятельность" Тегерана. "Противник должен понимать, что мы не только располагаем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы в действительности готовы это сделать", – заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключившую в 2015 году так называемое ядерное соглашение с Ираном, которое, по его словам, придало смелости Тегерану.
Согласно госсекретарю США Майку Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он упомянул поставки Украине боевого оружия, денонсацию Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий в отношении России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается разными странами. "Мы восстанавливаем значение понятия "сдерживание", – подчеркнул Помпео.
Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар в ночь на 14 января покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с представителями международно признанного Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на ливийский источник и арабские СМИ. Подконтрольные Хафтару войска уже объявили, что "готовы и полны решимости сражаться до победы".
Накануне в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где продолжается гражданская война. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар отказался подписывать это соглашение и "взял время до утра вторника".
Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа ранее объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Перемирие началось 12 января. В тот же день о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия , возглавляемая генералом Хафтаром. Таким образом, стороны конфликта приняли предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 8 января по итогам переговоров в Стамбуле предложили прекратить огонь в Ливии. В Москве Сарадж и Хафтар должны были обсудить соглашение о перемирии.
В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Он правил страной более 40 лет. После падения режима Каддафи в стране началась борьба за власть между различными группировками. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор.
Сейчас запад страны и столицу Триполи контролирует правительство национального единства. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.
В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что ливийский генерал пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.
Королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским «переходный период», во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут находиться в Канаде и Великобритании.
Королева подчеркнула, что «полностью поддерживает» их желание обрести новую роль, но «предпочла бы» видеть их в традиционной роли членов королевского двора.
Елизавета II заявила, что предстоит выполнить еще много работы, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.
Гарри и Меган в минувшую среду объявили о своем желании отойти от выполнения обязанностей высокопоставленных особ королевского двора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ходе переговоров по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс. Как сообщил Лавров, главы МИД и Минобороны России и Турции на встрече с ливийскими сторонами рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии.
По словам российского министра, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар «взял время до утра вторника».
Ранее сегодня, 13 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят «позитивно». Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.
Агентство Reuters сообщало, что лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Однако позднее эта информация не подтвердилась – встречались, по всей вероятности, лишь представители сторон, но не их лидеры. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооруженное противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провел в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте, сообщило агентство Reuters.
Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, принял участие в торжественной церемонии открытия авторитетного международного форума «Неделя стабильности Абу-Даби».
Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, на церемонии присутствовали наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Руанды Пол Кагаме, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, главы других государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные бизнесмены, около 4000 делегатов из более чем 175 стран.
«Неделя стабильности Абу-Даби» проводится с 2008 года. Это глобальная платформа, объединяющая для обсуждения глобальных вызовов и актуальных проблем устойчивого развития мира глав государств и правительств, политиков, авторитетных экспертов, ученых, предпринимателей, отмечается в сообщении.
В рамках открытия форума состоялась церемония вручения премии «Заед».
Президент Армении Армен Саркисян вручил премию школе «Аль Амали», сообщает Радио Азатутюн. «Аль-Амали» является одной из немногих школ Марокко, которая преподает студентам знания относительно проблем нехватки воды в орошении сельского хозяйства. Школа пытается также обеспечить положительное влияние для общины, реализуя несколько программ, направленных на повышение осведомленности в сферах окружающей среды и стабильности. Один из проектов, предложенных школой, направлен на обеспечение воды с использованием чистой энергии.
Премия «Заед» присуждается с 2008 года с целью поощрения организаций, которые выступают с инновационными и вдохновляющими решениями в сферах здравоохранения, питания, энергетики, образования и водного хозяйства, способствующими устойчивому развитию.
МВД Грузии изучит заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с событиями, развернувшимися в Тбилиси 20 июня, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Как известно общественности, в Министерстве внутренних дел Грузии ведется расследование в связи с событиями, развернувшимися на прилегающей к парламенту Грузии территории 20-21 июня, по 3-й части статьи 315 УК Грузии, что подразумевает мятеж с целью захвата государственной власти, приведший к тяжелым последствиям, а также по статье 225, что подразумевает организацию группового насилия, руководство им или участие в нем.
Вчера в эфире одного из медиа-средств бывший президент Михаил Саакашвили сделал следующее заявление: «20 июня 2019 года Бидзина Иванишвили был на волоске. Еще немного и этот режим был бы свергнут. Тогда, по моему мнению, момент был упущен». Это заявление заключает в себе достаточно оснований для предположения, что 20 июня 2019 года была осуществлена явная попытка свержения государственной власти насильственным путем при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили. В связи с этим заявлением будут произведены соответствующие следственные действия, после чего оно будет сопоставлено с другими доказательствами и будет дана соответствующая правовая оценка», - отмечается в заявлении МВД.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба обратился к гражданам в связи с тем, что на него возложены обязанности президента.
Пресс-служба правительства приводит полный текст обращения: "Уважаемые сограждане! В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия. Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».
13 января депутаты парламента единогласно проголосовали за назначение исполняющим обязанности президента Валерия Бганба.
Переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами конфликта, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят "позитивно", заявил Реджеп Эрдоган в понедельник. Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.
Как сообщает Reuters, лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооружённое противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провёл в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте.
Менеджер телекомпании «Объектив» Звиад Авалиани в интервью «Спутник-Грузия» заявил, что канал вещает на русском языке для абхазской и осетинской аудитории и будет продолжать вещать и дальше, несмотря на санкции, которые ввела против нее национальная Коммуникационная регулирующая комиссия Грузия.
Как говорит Авалиани, в связи с постновогодним периодом в данный момент политические программы на канале практически не идут, но после того, как они возобновятся, снова выйдут в эфир и передачи на русском языке.
Фонд развития медиа внес жалобу на имя регулирующей комиссии по поводу выхода в эфир русскоязычных программ на телеканале «Объектив» в декабре 2019 года. 9 января комиссия обязала руководство канала изъять из сетки русскоязычные программы.
Согласно 381-й статье Конституции, авторизованные в Грузии общенациональные вещательные компании должны размещать в своей сетке программы на государственном языке. Согласно Основному закону, государственным языком в Грузии является грузинский, а в Абхазской автономной республике – также и абхазский.
Фонд развития медиа делает акцент на том, что менеджер «Объектива» Звиад Авалиани является одновременно и автором новой платформы регулирующей комиссии «Медиа критика». 5 ноября 2019 года в рамках этой платформы Авалиани опубликовал рецензию под названием «Что означает прорусское СМИ?», в которой автор сравнивает борьбу с российской пропагандой в Грузии с «охотой на ведьм», целью которой является маргинализация СМИ с отличающейся редакционной политикой.
Платформа «Медиа критика» была создана грузинской Коммуникационной регулирующей комиссией в прошлом году. На этой платформе Звиад Авалиани, кроме вышеупомянутого, опубликовал еще два блога. Один из них касается необходимости существования в Грузии медиа-критики, другой - рассматривает редакционную политику «Главного канала».
НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты, чтобы защититься от российских крылатых ракет 9М729. Вместо этого Североатлантический союз намерен работать над своими системами ПВО и ПРО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Разработка ракеты 9М729 стала одной из причин, по которым США ранее вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения. Кремль отверг обвинения, но также объявил о выходе из договора.
Президент России Владимир Путин после этого несколько раз призывал НАТО не размещать новые ракеты в Европе. Иначе, как заявлял российский лидер, Москва будет вынуждена принять ответные меры.
Суд в Татарстане признал президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера Дмитрия Медведева и главу "Роснефти" Игоря Сечина социальной группой. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Суд рассматривал дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении местного жителя Радислава Федорова. Его признали виновным по этой статье из-за публикации двух видеороликов в соцсети "ВКонтакте" и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Одно из видео называлось "Димон, ты кто такой". Согласно заключению экспертов, "анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина", — цитирует решение суда Чиков.
Федоров обжаловал решение суда. Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу 15 января.
11 января в Набережных Челнах арестовали автора веб-сериала "Судья Грэмм" Карима Ямадаева. Он выложил видео, где он в роли судьи выносит смертные приговоры людям с табличками "Песков", "Сечин" и "Путин". Его обвинили в призывах к терроризму в интернете.
Ранее Ямадаев был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета.
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия, лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания принял решение об участии в повторных выборах президента, которые назначены на 22 марта.
"Я буду баллотироваться", - заявил он в понедельник агентству ТАСС.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял отставку президента Рауля Хаджимба.
Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", голосование по этому вопросу было тайным. "За" проголосовали 32 депутата, "против" - двое.
Вторым вопросом повестки дня было назначение исполняющего обязанности президента до вступления в должность нового лидера республики по результатам выборов. Тайным голосованием депутаты приняли решение возложить эту функцию на премьер-министра Валерий Бганба. За это решение проголосовали все 34 присутствовавших депутата.
Подавший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом заявил вице-президент Аслан Барциц.
По его словам, Хаджимба "не собирается баллотироваться на выборах". "Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - цитирует Барциц агентство ТАСС.
Сегодня же Аслан Барциц подписал заявление о сложении с себя полномочий вице-президента. «В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий Вице-президента Республики Абхазия», - говорится в заявлении, распространенном сегодня 13 января, передает "Абхазия-Информ".
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