Белоруссия ведет переговоры о закупках нефти в Европе

Белоруссия обратилась к нескольким европейским странам с вопросами о возможных поставках нефти для нужд белорусской экономики - в период разногласий между Минском и Москвой вокруг тарифов.

Вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил сегодня, 14 января, что представители всех нефтеперерабатывающих предприятий Белорусской нефтяной компании ведут переговоры с потенциальными партнерами за рубежом. Крутой выразил надежду, что в скором времени у Минска появятся альтернативные возможности для закупок нефти. Рассматриваются возможности сотрудничества с Украиной, Польшей, балтийскими государствами, Казахстаном, Азербайджаном, заявил вице-премьер.

Две недели назад Москва неожиданно прекратила поставки нефти в Белоруссию.

В этих условиях Латвия заявила, что готова участвовать в проектах реверсных поставок нефти в Белоруссию. Об этом сообщил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис накануне визита премьер-министра Латвии в Белоруссию.

Минск пока не достиг соглашения с Россией относительно цен на транзит нефти. Диалог ведётся при растущем давлении Москвы на президента Белоруссии Александра Лукашенко.



Ослабить напряженность помог контракт о ценах на газ - он был подписан на двухмесячный срок за несколько часов до наступления Нового года. Это позволило продолжить непрерывные поставки газа из России.