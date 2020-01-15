Грузия ищет инвестора для добычи нефти в Черном море

Грузия ищет инвесторов для разработки и добычи нефти и газа в шельфе Черного моря. Об этом стало известно после того, как Корпорация нефти и газа Грузии объявила открытый международный тендер на соискание генеральной лицензии на использование нефтяных и газовых ресурсов на двух лицензионных блоках в территориальных водах Грузии.

Второй и третий лицензионные блоки охватывают акваторию между Турцией и абхазским участком грузинских территориальных вод. Срок рассмотрения заявок завершится 4 апреля. В эксклюзивном интервью «Эху Кавказа» начальник операционного департамента Корпорации нефти и газа Грузии Важа Микеладзе рассказал предысторию добычи углеводородов на морском шельфе Грузии:

«В конце 80-х годов прошлого столетия американская компания Anadarko Petroleum провела предварительную разведку вблизи акватории города Поти. Однако затем, по известным причинам, работы были свернуты, хотя наличие нефти и газа было подтверждено, и результаты у нас сохранены в документах. Это первый тендер в истории независимой Грузии на разведку нефти и газа в наших территориальных водах».

Предварительные результаты изысканий американской компании подтверждают наличие в прибрежных водах Грузии нескольких нефтеносных бассейнов, однако для подтверждения реальных объемов ископаемых необходимо строительство специальных платформ, чем и будет заниматься инвестор. Что касается разведки на шельфе самопровозглашенной республики Абхазия, то, по словам Важи Микеладзе, на это требуется специальное разрешение правительства Грузии:

«Страны, признающие целостность Грузии, не будут проводить разведочные работы вблизи Абхазии. В этих условиях желание изучить шельф изъявляли российские компании, но эти работы связаны с колоссальными затратами, и после волны протестов в Сухуми компании решили не создавать себе проблем. Известно лишь, что россияне проводили бурение под Новороссийском, но скважина оказалась сухой. Что касается шельфа Грузии, то вероятность нахождения углеводородов высока».

Экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андриа Гвидиани приветствует объявление тендера на соискание лицензии. Однако, по прогнозам специалиста, разведочные работы будут сопряжены с рядом трудностей технического и финансового характера, в том числе, по примеру Абхазии, и активным протестом общественных групп:

«Объявление тендера запоздало лет на 10, и неповоротливость государства в этом аспекте продемонстрирована во всей красе. Однако лучше поздно, чем никогда. Традиционно в Грузии любое масштабное начинание натыкается на активный протест различных групп, будь то политики, которые преследуют свои цели, или экологи. Государство должно учитывать аргументированные замечания общественности, однако нельзя полностью отказываться от реализации энергетических проектов, тех же ГЭС, что наблюдается сейчас. Думаю, в случае успеха экономическому развитию Грузии будет дан мощный импульс».

По информации Важи Микеладзе, устную заинтересованность в участии в тендере подтвердили известные американские, британские и испанские компании. Его результаты будут оглашены в середине апреля. Взаиморасчеты с инвесторами будут производиться по сложной формуле, и, как сказали в Корпорации нефти и газа, полный перечень деталей будет опубликован на следующей неделе.