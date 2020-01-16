Голосование по "путинским поправкам" может пройти до 1 мая

Поправки в Конституцию России, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, могут быть приняты уже весной. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко также заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии.
По словам источника, всенародное голосование о поправках, которое предложил провести Путин, может пройти ещё до 1 мая.
При этом сам текст поправок ещё не опубликован и, по всей видимости, ещё не сформулирован. Это следует из слов президента Путина, который в четверг сказа на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок. Путин сказал, что поправки должны быть юридически чётко сформулированы.
Пока неясен механизм принятия поправок. Конституция предполагает, что большинство её статей может быть изменено без всенародного голосования, путём одобрения в парламенте. Для изменения же основополагающих статей необходим созыв особого Конституционного совещания.
К числу таких статей относится и пункт о приоритете международного права. Путин предлагает закрепить в основном законе приоритет российской Конституции. Каким образом будет приниматься эта поправка - пока не ясно.
По словам Путина, предложенные им поправки в Конституцию направлены "на укрепление роли гражданского общества, партий, регионов". Поправки фактически меняют баланс полномочий разных ветвей власти - Госдуме даётся право утверждать состав правительства, кроме того, в Конституции будут прописаны полномочия Госсовета.
В состав рабочей группы по изменениям Конституции вошли 75 человек, причём юристы в ней в меньшинстве. В группе представлены спортсмены, артисты, писатели, представители общественных организаций и так далее. Практически все они в той или иной степени ранее заявляли о своей лояльности действующей власти. Путин обосновал выбор этих людей тем, что работа над измененияи конституции нужны не только профессиональные знания, но и "политический и жизненный опыт".
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), в рейтинге политических партий первые шесть мест распределились следующим образом: «Грузинская мечта» - 20%, «Единое национальное движение» - 13%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 8%, Лейбористская партия – 5%, «Альянс патриотов» - 4 %, «Демократическое движение – Единая Грузия» - 3%. Ответы респондентов на вопрос, как они относятся к лидерам этих партий, выглядят следующим образом:
к председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили отрицательно относятся 49%, положительно – 17%, ни плохо, ни хорошо – 29%, не слышали о нем – 1%, не могут дать ответа – 4%;
к лидеру «Единого национального движения» Михаилу Саакашвили отрицательно относятся 39%, положительно – 26%, ни плохо, ни хорошо – 29%, не слышали – 1%, не могут дать ответа – 4%, отказались отвечать -1%;
к фигуре Давида Бакрадзе, который баллотировался в президенты на выборах в 2018 году от партии «Европейская Грузия», отрицательно относятся 21%, положительно – 34%, ни плохо, ни хорошо – 35%, не слышали – 5%, не могут дать ответа – 5%;
к Шалве Нателашвили, который долгие годы возглавляет Лейбористскую партию Грузии, отрицательно относятся 25%, положительно – 29%, ни плохо, ни хорошо – 36%, не слышали – 5%, не могут дать ответа – 5%;
к лидеру партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили отрицательно относятся 35%, положительно – 18%, ни плохо, ни хорошо – 33%, не слышали – 8%, не могут дать ответа – 6%;
к лидеру партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе отрицательно относятся 35%, положительно – 17%, ни плохо, ни хорошо – 39%, не слышали – 3%, не могут дать ответа – 5%; не ответил на вопрос - 1%.
Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. За его кандидатуру проголосовало 423 депутатов. Накануне президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.
"Он смотрит на проблемы системно. Он также занимается тем, что мы сейчас называем цифровизацией. Я прошу вас, коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать разрешение Государственной Думе назначить Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства Российской Федерации", – сказал при представлении Мишустина Гарри Минх.
В своем выступлении до начала голосования Мишустин повторил тезисы обращения Путина к Совету Федерации, которое состоялось накануне, а именно о необходимости своевременно предоставлять выплаты семьям, обеспечить детей горячим питанием в школах, создании новых рабочих мест и необходимости реформирования правительства.
В своей речи он также сделал упор на реформу экономического сектора, условий для малого бизнеса, укреплении оборонно-промышленного комплекса и налаживание взаимодействия с регионами.
Назначение произошло после того, как правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы.
Утром 16 января члены фракции "Единая Россия", которая обладает большинством в Госдуме, единогласно проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.
Вскоре Мишустин сообщил, что внесет изменения в состав кабинета министров, но какие именно, не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.
Пока Мишустин не сформировал новый кабинет, временно исполнять обязанности министров будут бывшие члены правительства Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.
Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка России в период с 2011 по 2018 годы. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости – Роснедвижимости. С 2006 по 2008-й он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
По материалам СМИ и отзывам коллег, Михаил Мишустина ценят в основном за его управленчиеские и организаторские способности. В частности, как писала 16 января "Медуза", Мишустин занимался внедрением компьютерных систем в постсоветской бюрократии, а на посту главы ФНС добился рекордной собираемости налогов.
Издание "Проект" нашло у Мишустина недвижимость на Рублевском шоссе в Москве, которую он скрыл – владельцем 600-миллионного особняка, который ранее был записан на него, сейчас значится "Российская федерация".
Экономист и бывший зампредседателя Центрального банка России и бывший коллега Мишустина рассказал в эфире Настоящего Времени, что он – "эффективный менеджер".
"Мне кажется, что Путин думает, что хороший премьер – это как в советской системе: я сказал, я тебе дал цели – ты принял план и побежал его выполнять. И не рассказываешь мне о своих проблемах, а как машина работаешь: команда направо, команда налево. Мишустин – он такой на самом деле. Если абстрагироваться от содержания российской власти, Мишустин – достаточно эффективный менеджер. Он хорошо руководил налоговой службой, он ввел много новаций, информатизацию, улучшил общение с налогоплательщиками, повысил собираемость налогов", – сказал Алексашенко.
В конце весны в Абхазии, где после отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — «Будущее Абхазии»). Ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России. Об этом сам Ардзинба рассказал РБК.
По его словам, создание политической структуры, ориентированной на выражение и защиту интересов молодежи, в республике планировалось давно, но решающий импульс дали нынешние события. «Они показали, что молодежь стала ключевым актором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде», — отметил Ардзинба. Ключевая проблема абхазской молодежи — безработица, которая является причиной других — высокого уровня преступности и наркомании.
Создание новой политической структуры будет проходить поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку — смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры, говорит Ардзинба. Вопросы финансирования будут урегулированы позже, уточнил он.
«Создание партии планируется весной. До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — сообщил Ардзинба. Будет ли он вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-то на предстоящих президентских выборах, пока неясно, это зависит от того, кто заявит об участии в кампании, и от представленных программ, объяснил политик.
29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми, в прошлом был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Он родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, чей клан считается одним из наиболее влиятельных в республике. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — его дядя. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии.
Ардзинба давно участвует в общественной жизни Абхазии. С 2017 года по его инициативе действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». Летом этого года обсуждалась возможность его назначения премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квициниа (проиграл Раулю Хаджимба во втором туре с минимальным разрывом).
США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение. Официальная церемония прошла в Белом доме. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.
Документ подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары. Соглашение подкреплено положениями по урегулированию торговых споров.
Сделка также затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, увеличение объема закупок американской промышленности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем. Также Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей.
При этом многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе. Вашингтон намерен сохранить большинство экспортных тарифов, чтобы использовать их на переговорах в будущем как рычаги давления.
Трамп назвал торговое соглашение "исправлением ошибок" и "невероятной сделкой для США", которая приведет к "стабильному миру во всем мире".
Договоренность по поводу так называемой "первой фазы" торгового соглашения была достигнута в середине декабря. Вскоре, как ожидается, начнётся обсуждение по другим пунктам соглашения. В частности, планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин и обсудить китайские государственные субсидии.
Торговые споры между Пекином и Вашингтоном продолжаются с начала 2018 года. Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса. Дональд Трамп ранее ввёл дополнительные сборы на китайскую продукцию. Китай предпринял аналогичные шаги.
Если бы завтра в Грузии проводились парламентские выборы, за «Грузинскую мечту» проголосовали бы 20%, за «Нацдвижение» - 13%, а за «Европейскую Грузии – Свободных демократов» - 8%. Об этом говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).
Голоса опрошенных граждан распределись следующим образом:
«Грузинская мечта» - 20%, ни одна партия – 14%, отказались отвечать – 14%, «Единое национальное движение» - 13%, не знаю – 12%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 8%, Лейбористская партия – 5%, «Альянс патриотов» - 4 %, политическая платформа – «Новая Грузия» - 3%, «Демократическое движение – Единая Грузия» - 3%, «Гирчи» - 2%, другие – 2%.
Согласно исследованию, если бы завтра проводились парламентские выборы, 65% опрошенных граждан приняли бы в них участие, 35% - нет.
Вместе с тем, на вопрос: «Если бы завтра проводились парламентские выборы, по вашему мнению, какая бы партия получила более всего голосов?», ответы респондентов таковы:
«Грузинская мечта» - 32%, ЕНД – 14%, не знаю – 14%, отказались отвечать – 12%, ни одна партия – 11%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 6%, «Альянс патриотов» - 3%, Лейбористская партия – 2%, «Гирчи» - 1%, Демократическое движение – Единая Грузия» - 1%, другие – 1%.
Национальный демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили результаты исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре 2019 года в масштабе Грузии (за исключением самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек. Средний предел погрешности +/- 1,9%.
Между Сухуми и Тбилиси должен быть диалог. В каком формате, в какой форме - не имеет значения, заявил «ИнтерпрессНьюс» абхазский оппозиционный лидер Аслан Бжания.
По его словам, «главное, чтобы диалог дал нам положительный результат и не имеет значения, сколько сторон будет участвовать в этом диалоге... Главное, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, которые желают заключить этот процесс в человеческие и мирные рамки.
Что касается ближайшей перспективы, я думаю, что в первую очередь нужно восстановить доверие между сторонами. В этом направлении должны быть предприняты шаги, и я убежден, это будет способствовать сближению наших позиций. Такого рода шаги должны быть предприняты в экономической сфере», - заявил Бжания.
Аслан Бжания уже заявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые назначены Центризбиркомом самопровозглашенной республики на 22 марта 2020 года. Напомним: предыдущий лидер Рауль Хаджимба подал в отставку после протестов, сопровождавшихся захватом здания президентской администрации.
Государственная дума России сегодня рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Накануне её внёс в нижнюю палату российского парламента президент Владимир Путин после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.
Сегодня утром перед пленарным заседанием Мишустин встречается с фракциями.
Фракция "Единой России", обладающей большинством в Госдуме, единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом сообщил журналистам её руководитель Сергей Неверов. На заседании фракции, как передают источники "РИА Новости" и ТАСС, Мишустин сообщил, что в составе кабинета министров будут изменения. Какие именно он не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.
Вчера о поддержке Мишустина заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
ЛДПР продолжает обсуждать кандидатуру Мишустина на пост премьера, заявил журналистам глава партии Владимир Жириновский. По его словам, решение будет принято позже.
Кандидатуру Мишустина на заседании в Думе представит полпред президента Гарри Минх. Для одобрения кандидатуры Мишустина надо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов.
Если депутаты утвердят Мишустина в должности премьера, то он приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.
Писатель Захар Прилепин, режиссёр Карен Шахназаров и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда включены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Указ выложен на сайте Кремля.
В состав рабочей группы предложено включить российских политиков, общественных деятелей и учёных — всего 75 человек. Среди них — председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, учёный-правовед, академик РАН Татьяна Хабриева и президент благотворительного "Русфонда" Лев Амбиндер. Правоведов в списке 11 человек.
Радикальные изменения в текст конституции были предложены в среду президентом России Владимиром Путиным. Он предложил, в частности, перераспеделить властные полномочия между президентом, парламентом и не имеющим сейчас власти Государственным советом, ужесточить должностные требования для президента, федеральных чиновников и депутатов, запретить одному человеку больше двух раз избираться на пост президента и разрешить увольнять судей Конституционного и Верховного судов.
Эти изменения – самая масштабная реформа в истории российской системы власти. Перед принятием их предложено одобрить на всенародном голосовании, которое будет объявлено президентским указом.
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство опрошенных положительно оценивают деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе, он возглавляет рейтинг популярности лидеров.
31% опрошенных деятельность Каладзе оценивает положительно, 13% - очень хорошо, 32% - средне, 16% - плохо, 6% - очень плохо, 1% - не ответил на вопрос.
Согласно этому же исследованию, деятельность премьер-министра Грузии Георгия Гахария очень хорошо оценивает 4% опрошенных, 17% - хорошо, 34% - средне, 24% - плохо, 10% - очень плохо, еще 10% - не ответили на вопрос.
По исследованию NDI, деятельность председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, 1% опрошенных оценивает очень хорошо, 12% - хорошо, 30% - средне, 25% - плохо, 11% - очень плохо, 20% - не ответили на вопрос.
Что касается президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее деятельность очень хорошо оценивает 1% опрошенных, 8% - хорошо, 31% - средне, 34% - плохо, 20% - очень плохо, 6% - не ответили на вопрос.
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство опрошенных деятельность правительства Грузии оценивают негативно. На вопрос, как бы вы оценили деятельность существующего правительства, 64% опрошенных ответили, что плохо, 30% - хорошо, а 5% - не знают ответа на этот вопрос.
Как передает "ИнтерпрессНьюс", большинство опрошенных среди институтов Грузии негативно оценивают деятельность парламента. В частности, по исследованию NDI, работу законодательного органа отрицательно оценивают 40% респондентов. Очень хорошо деятельность парламента оценивает лишь 1% опрошенных граждан. Хорошо – 8%, средне – 27% и очень плохо – 17%.
При оценке деятельности институтов, после парламента население оценивает плохо работу суда. В частности, 31% опрошенных говорит, что суды работают плохо, по мнению 14% суды работает очень плохо, по оценке 29% - средне, 9% - хорошо, 1%- очень хорошо.
Деятельность полиции Грузии 15% опрошенных граждан оценивают плохо, 35% - средне, 37% - хорошо, 6% - очень хорошо, 4% - очень плохо.
Деятельность Православной Церкви 10% опрошенного населения оценивает плохо, 2% - очень плохо, 37% - хорошо, 13% - очень хорошо, 12% - отказались отвечать на этот вопрос.
Деятельность грузинской армии плохо оценивает 9% опрошенных, 2% - очень плохо, 44% - хорошо, 8% - очень хорошо, а 31% - средне.
Национальный демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили результаты исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре 2019 года.в масштабе Грузии (за исключением самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек.
Средний предел погрешности +/- 1,9%.
Командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе на уровне командующих силами обороны в Штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.
Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, собирается три раза в год на уровне начальников генеральных штаба. Участники встречи обсуждают операции и миссии НАТО и дают рекомендации Североатлантическому совету по поводу вызовов безопасности во всем мире.
Члены комитета на сегодняшнем заседании обсудили текущую ситуацию в Грузии и будущее сотрудничество. Заседание состоялось в рамках 182-й встречи высокопоставленных военных лиц стран членов и партнеров Североатлантического союза.
Накануне, 14 января, участники встречи обсуждали текущую ситуацию в области безопасности, а также вопросы проведения в Афганистане миссии НАТО «Решительная поддержка».
Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в Сенат. За выступили 228 конгрессменов, против - 193, передаёт агентство Associated Press.
Теперь сенаторы примут решение, виновен ли глава государства в предъявленных ему обвинениях и может ли он остаться на своем посту или должен быть лишен должности.
Президент обвиняется в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Теперь сенаторы выступят в качестве присяжных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов, а председателем суда станет главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.
Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики практически единогласно уверены, что Трамп будет оправдан.
На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.
В ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не ясно.
"Кавказ.Реалии" обратился к помощнику главы ЧР, директору ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву с просьбой разъяснить, где сейчас находится его начальник, однако Дудаев, сославшись на занятость, уклонился от комментария.
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность главы правительства.
53-летний чиновник руководит налоговым ведомством с 2010 года. До этого он работал в инвестиционном бизнесе и занимал должности в ФНС и правительстве. Был заместителем министра по налогам и сборам при трёх министрах.
По итогам 2014 года его жена вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников, составленный журналом Forbes с годовым доходом в 160 миллионов рублей.
Мишустин играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге, писала газета "Известия". Он — член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА. В 2019 году ему вместе с командой вручён Кубок Гагарина — награда победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Известно, что этим видом спорта увлекается и президент России.
Российское правительство ушло в отставку вечером 15 января. Это произошло спустя несколько часов после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.
Президент предложил перераспределить властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета, в данный момент не имеющего никаких реальных полномочий.
Депутатам Госдумы предложено дать право утверждать состав правительства. Президенту – запретить избираться больше двух раз. Совету Федерации – разрешить отстранять судей Конституционного и Верховного судов и контролировать назначение глав силовых ведомств.
Депутаты Госдумы планируют подготовить проект закона с поправками в Конституцию не позднее конца лета, рассказывал источник "Интерфакса". Планируется, что они вступят в силу после того как будут одобрены не только Путиным, но и всенародным голосованием.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 15 января, в Следственном комитете был допрошен в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с прослушиванием телефонных разговоров между ним, бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном, а также между Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном. Об этом сообщает Следственный комитет РА.
В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА расследуется уголовное дело по факту совершения преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса РА, возбужденного в связи с прослушиванием телефонных разговоров между премьер-министром РА Николом Пашиняном и экс-директором СНБ РА Артуром Ванецяном, а также между начальником ССС РА Сасуном Хачатряном и экс-директором СНБ РА Артуром Ванецяном, аудиозаписи которых появились в Интернете 11 сентября и 5 декабря 2018 года, также и по факту видимого злоупотребления должностными полномочиями упомянутыми должностными лицами, в рамках которого предметом расследования является вмешательство в осуществление правосудия в отношении судей, рассматривавших ходатайства об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. В качестве свидетеля по данному уголовному делу премьер-министр Армении Никол Пашинян явился в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении и был допрошен для выяснения обстоятельств возможных вмешательств в деятельность судов», - говорится в сообщении.
«В производстве Главного управления по особо важным делам Следственного комитета РА рассматривается также уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 146, пункту 4 части 3 статьи 254 Уголовного кодекса РА и расследуемое по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров бывшего директора СНБ и начальника ССС, в рамках которого премьер-министр РА Никол Пашинян был допрошен в качестве потерпевшего в связи с нарушением его прав и законных интересов в результате осуществления незаконной прослушки и записи и распространения в Сети видеоматериала, а также вокруг ряда обстоятельств, представляющих интерес для дела», - продолжает Следственный комитет.
Оба допроса продлились в общей сложности 2 часа 35 минут.
По информации Радио Азатутюн, в сентябре и декабре 2018 года в Сети распространились аудиозаписи прослушки телефонных разговоров, в которых премьер-министр Армении, директор Службы национальной безопасности и начальник Специальной следственной службы обсуждают дело «1 марта».
Курс рубля резко снизился после объявления премьер-министра России Дмитрия Медведева об отставке правительства. Стоимость российской валюты по отношению к доллару упала на 0,22%, по отношению к евро – на 0,41%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. В частности, он предложил передать часть полномочий главы государства депутатам Государственной думы. Кроме этого, Путин предложил закрепить в Конституции запрет иметь иностранное гражданство федеральным чиновникам, в том числе членам правительства. Сейчас, по данным СМИ, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране имеют сразу несколько министров. Среди них – вице-премьер Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие. Однако официально эти данные не подтверждены.
После выступления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подаёт в отставку. Президент в ответ заявил о намерении создать для Медведева новую должность – заместителя председателя Совета безопасности. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности", – заявил Владимир Путин. Означает ли новая должность Медведева, что он не будет рассматриваться на пост нового премьер-министра – не сообщается.
Правительство России подало в отставку. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев - сообщают информационные агентства.
Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания, в котором он предложил изменения в конституцию.
Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву, передает ТАСС.
"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ является президент.
"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", - сказал президент на встрече с кабинетом министров, состоявшейся в доме правительств.
"Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава государства.
Российский лидер отметил, что в ближайшее время намерен встретиться с каждым министром правительства Медведева. "Я встречусь с каждым из вас", - заверил Путин.
Он поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. "Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал Путин.
Бывший телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, давший несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, жестоко избит неизвестными.
Как сообщил Леонид Кривенков Радио Свобода, 11 января он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.
двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера
«Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать", – рассказал Леонид Кривенков. – Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета».
На следующий день, 12 января, я обратился в травмпункт. Там мне был сделан рентгеновский снимок и зарегистрирован сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Поначалу я думал, что и рёбра тоже сломаны – уж очень сильно болела грудь, ведь меня били ногами по груди. Врачи травмпункта заверили меня, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении, и что полиция в тот же вечер пообщается со мной. Но полиция со мной не связалась, мне пришлось на следующий день самому пойти в отдел МВД по району Кузьминки. Мне стоило больших трудов добраться до отделения полиции и провести там более двух часов. Меня допросили и выдали талон о регистрации заявления о нападении на меня. Последние два дня совсем плохо себя чувствовал: ужасная слабость, поднялась температура, кружится голова, похоже, что у меня вдобавок ко всему ещё и сотрясение мозга».
Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. В январе 2019 года в интервью Радио Свобода "Советую телевизор не включать" он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума Свободной России. В декабре 2019 года интервью Леонида Кривенкова вошло в дайджест самых популярных публикаций года на сайте Радио Свобода.
Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией
«Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов, – говорит Леонид Кривенков. – Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым". Зато теперь я могу гордиться. Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией, значит я действительно что-то делаю для освобождения своей страны от нынешнего режима. Страной управляет кучка бандитов из подворотни. И методы у их подельников тоже бандитские – двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера».
Президент Ирана призвал вооружённые силы попросить прощения за несвоевременное признание вины за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины". Речь Хасана Роухани транслировало государственное телевидение.
По словам иранского президента, власти должны относиться к своим гражданам с порядочностью и доверием. Ответственные за гибель лайнера должны объяснить, что именно стало причиной трагедии, подчеркнул Роухани. Он призвал иранцев к национальному единству на фоне протестов после авиакатастрофы.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса земля "воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
Американо-иранские отношения обострились после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон обвинял его в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Ираке. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ.
Президент России Владимир Путин предложил передать Государственной думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров.
Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом останется право на руководством вооруженными силами.
Путин также предложил обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. По словам главы государства, он не считает это принципиальным изменением и не против.
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребёнка, а материнский капитал за рождение второго ребёнка увеличить на 150 тысяч рублей. Об этом глава государства объявил в послании Федеральному Собранию.
Новые правила будут работать с 1 января 2020 года. Семьи смогут получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребёнка и 616 тысяч рублей при рождении второго. Эта сумма будет индексироваться каждый год. Саму программу материнского капитала решено продлить до 2026 года. Раннее выплаты должны были прекратиться после 2022 года.
Путин предложил ввести выплаты за детей от 3 до 7 лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума. В 2020 году эта сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а с 2021 года увеличится до 11 тысяч. Президент также объявил о том, что все школьники с 1 по 4 класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание.
Программа материнского капитала была введена в 2007 году. В 2015-2019 его размер составлял 453 тысячи рублей при рождении или усыновлении семьей второго ребенка.
И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд призвала де-факто власти открыть пропускные пункты и "дать возможность населению жить жизнью, свободной от страха". Об этом она заявила на открытии восстановленной публичной школы в расположенном вблизи линии разделения селе Квеши Горийского муниципалитета.
Она поздравила жителей села с открытием школы и поблагодарила донорские организации за финансовую помощь.
«Приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Грузии непоколебима. Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административной пограничной линии и дать возможность местному населению свободно передвигаться, получать медицинскую помощь и жить жизнью, свободной от страха», - заявила Руд, передает "ИнтерпрессНьюс".
В американском штате Айова вечером во вторник пройдут дебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии. Это последние дебаты перед началом праймериз – первичного голосования, по итогам которого должен определиться кандидат. Место проведения дебатов выбрано не случайно, поскольку первые праймериз (точнее говоря, кокусы – собрания партийных активистов) пройдут именно в Айове 3 февраля.
В отличие от предыдущих раундов дебатов, когда на сцену одновременно выходили до 12 кандидатов, в сегодняшних дебатах участвуют лишь шесть претендентов на выдвижение. Только они соответствуют установленным критериям – собрали пожертвования от достаточного числа активистов и показали относительно высокие результаты в опросах общественного мнения.
В дебатах примут участие бывший вице-президент Джо Байден, который считается фаворитом гонки, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и – довольно неожиданно – миллиардер Том Стейер. Он завоевал право участвовать в дебатах из-за хороших для него результатов опросов в штатах Невада и Южная Каролина, где праймериз также пройдут рано.
За бортом дебатов остался миллиардер Майкл Блумберг. Он, впрочем, начал кампанию лишь в декабре и почти не ведёт её в Айове и других штатах раннего голосования, делая ставку на так называемый "супервторник" в марте, когда голосуют, например, Калифорния и Массачусетс.
Также не смогли квалифицироваться участники прежних дебатов предприниматель Эндрю Янг и член Конгресса Тулси Габбард. А двое кандидатов – Хулиан Кастро и Кори Букер – недавно отказались от участия в президентской гонке.
Как ожидается, одной из важных тем дебатов станет внешняя политика – на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Большинство кандидатов-демократов осудили президента Дональда Трампа за решение провести операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и в целом за жёсткую позицию по отношению к Ирану. Однако между представителями умеренного и левого крыла демократов есть и разногласия по вопросу о Ближнем Востоке: в то время как Буттиджич и Байден выступают за сохранение военного присутствия США в регионе и укрепление связей между США и их союзниками, Сандерс призывает к выводу американских войск, в частности, из Ирака.
Ожидаются и споры между умеренными и левыми (кроме Сандерса, к их числу можно отнести Уоррен) и по экономическим вопросам, в том числе о здравоохранении и повышении налогов на высокие доходы.
По общенациональным опросам, Байден опережает Сандерса на несколько процентов, Уоррен, как правило, на третьем месте, а Буттиджич на четвёртом. Опросы в Айове свидетельствуют об упорной борьбе – по одним опросам лидирует Сандерс, по другим Байден, но шансы на победу в штате есть и у других кандидатов.
Демократы определят своего кандидата в президенты на съезде в Милуоки в июле 2020 года. У республиканцев так и не появилось популярного соперника для президента Трампа, и, как ожидается, для этой партии праймериз станут лишь формальностью.
В Грузии нерешенной проблемой остается безнаказанность за нарушения, совершаемые правоохранителями, - об этом говорится в отчете международной организации Human Rights Watch 2020 года.
«Из-за несуществования финансирования, власти дважды отложили задействование офиса государственного инспектора, который был создан в 2018 году для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и другими публичными служащими. Офис начал работать с 1-го ноября», - отмечается в отчете, передает "ИнтерпрессНьюс".
Human Rights Watch говорит и событиях 20 июня, отмечая, что общественный протест был вызван визитом делегации российской Думы.
«Ночью 20 июня спецназ использовал резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов перед зданием парламента в Тбилиси», - отмечается в отчете.
По заявлению организации, некоторые участники протеста попытались прорвать кордон полиции, однако в остальном, по большей части они вели себя ненасильственно.
«Несмотря на то, что изначально полиция проявила сдержанность, около полуночи они без предварительного предупреждения использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ, и задержали людей. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских и 32 журналиста. Многие мирные граждане получили повреждения от резиновых пуль в области головы, ног и спины. Двое потеряли глаза», - отмечаются в отчете.
Организация заявляет, что властями вопрос был поставлен по большей части односторонне.
«Они начали расследование и предъявили обвинения 19 участникам. Прокуратура признала пострадавшими 67 полицейских и лишь четырех граждан. Многим пострадавшим митингующим не позволили ознакомиться с материалами дела. После критики со стороны гражданского общества, статус пострадавших получили еще три человека», - говорится в отчете.
По информации Human Rights Watch, несмотря на то, что прокуратура предъявила трем полицейским обвинения за превышение полномочий и оскорбления задержанных митингующих, все они были освобождены под залог.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный, 30-й отчет, в котором дается оценка положения с правами человека почти в 100 странах.
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