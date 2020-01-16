Одной правой: Год армрестлера

Леван Сагинашвили, которого называют «грузинским Халком», – сильнейший армрестлер мира 2019 года. Так решили 97% любителей этого вида спорта, участвовавших в голосовании, проведенном Всемирной федерацией армрестлинга. Леван Сагинашвили рассказал о своих успехах и предстоящих соревнованиях.

Серго Брегвадзе: Леван, как для вас начался 2020 год?

Леван Сагинашвили: Думаю, хорошо. Возобновил тренировку, готовлюсь к предстоящим соревнованиям. Что касается статуса сильнейшего армрестлера 2019 года, это не было для меня неожиданностью. Я уже несколько лет лидирую в мировом рейтинге как по левой руке, так и по правой, три или четыре года. Ежегодно проводится голосование (проводит Всемирная федерация армрестлинга), в котором я и победил. Пользователи Facebook в Грузии откликнулись, в других социальных сетях меня тоже поддержали, получилось, что очень много людей проголосовали за меня, за что им большое спасибо.

Серго Брегвадзе: А как бы вы оценили 2019 год?

Леван Сагинашвили: В 2019-м я выступал лишь в одном соревновании. Это топ-8, в котором принимали участие восемь лучших армрестлеров мира. Турнир этот продолжался на протяжении всего года, да и согласно контракту я не имел права принимать участие в других соревнованиях. Но это было настолько важное событие, что даже если бы меня не ограничивали по контракту, я бы не выступал больше нигде. В общем, был только этот турнир, и так получилось, что я в нем победил.

Серго Брегвадзе: А сейчас к чему готовитесь?

Леван Сагинашвили: В этом году вновь состоится этот чемпионат (топ-8). Однако в нем сменится несколько спортсменов, наверное, двое покинут турнир и двое добавятся. Первый этап состоится в апреле. У меня появилась новая мотивация – в турнире, возможно, примет участие один американский спортсмен, который отказался участвовать в этом событии в прошлом году. Сейчас, по моей информации, он все же решился, и это радостная для меня новость, поскольку до сих пор у меня не было возможности встретиться с ним. Очень хочу проверить свои силы с ним – это Дей Чефф.

Серго Брегвадзе: И как конкретно вы сейчас готовитесь к этому событию?

Леван Сагинашвили: Конкретно сейчас у меня легкие тренировки. В январе так и тренируюсь, чтобы постепенно прийти в форму и начать тяжелые тренировки, в основном они рассчитаны на силу, впрочем, в последнее время обращаю внимание и на выносливость – это кардиотренировка и мои собственные упражнения. Пока я не в форме. Реабилитируюсь, пытаюсь привести организм в норму, чтобы вынести тяжелые тренировки. В апреле будет четвертьфинал, примерно в сентябре полуфинал, а в декабре финал. Посмотрим, может, и левой рукой придется бороться с русским спортсменом Денисом Цыпленковым. Пока это не известно точно, узнаем летом. В общем, может так получиться, что в декабре я буду соревноваться и правой, и левой руками.

Серго Брегвадзе: Леван, какая рука у вас сильнее?

Леван Сагинашвили: Пять лет я не проигрывал левой рукой ни один раунд. Однако топ-8 проводится только на правую, и, поскольку я год концентрировался на ней, можно сказать, что она немного сильнее. Но могу сказать, что я соскучился по состязаниям с левой рукой, целый год мало внимания ей уделял.

Серго Брегвадзе: А диет придерживаетесь каких-нибудь?

Леван Сагинашвили: Я выступаю в абсолютном весе, соответственно, мне необязательно контролировать свой вес, напротив, чем тяжелее, тем лучше. Особо не уделяю внимание рациону, просто стараюсь 3-4 раза в день хорошо есть.

Серго Брегвадзе: Леван, а как в целом развивается в Грузии армрестлинг? В прошлом году вы говорили, что не исключаете того, что будете выступать за другую страну!

Леван Сагинашвили: Армрестлинг в Грузии никак не развивается. Есть сборная Грузии, которая участвует в чемпионатах мира и Европы, этим все и ограничивается, ничего больше. Здесь никаких турниров не проводят. Да и никак не рекламируют этот спорт, кто побеждает, как и где, никакой информации не распространяют. Лично я покинул Федерацию Грузии. Я сделал заявление, что подумываю о том, чтобы выступать от имени другой страны, произошло это после того, как после очень важных побед мне никто не уделял никакого внимания. Все ограничивалось поздравлениями в Facebook. Именно после этого заявления я почувствовал поддержку от людей, появились компании, которые стали моими спонсорами. Я стал выступать как независимый профессионал. Ситуация изменилась в лучшую для меня сторону. Теперь в моей голове больше не кружится мысль о том, чтобы выступать за другую страну. Впрочем, со стороны государства нет никакого внимания, ни морального, ни финансового.

Серго Брегвадзе: А как появилось прозвище Халк?

Леван Сагинашвили: Пошло оно от друзей. Когда я только начал тренироваться, какие бы упражнения не делал, росли руки. Так и стали называть Халком, когда стал выступать на чемпионатах, люди как-то подхватили. Мне нравится, думаю, это хорошее прозвище.

Серго Брегвадзе: Какие советы вы бы дали грузинским армрестлерам?

Леван Сагинашвили: Чтобы всячески сами старались получить необходимые знания в перетягивании рук или тренировках. В наших залах редко встречаются спортивные столы или люди, которые могли бы помочь им в развитии. Лично я так и начинал… у меня был тренер, но все же я сам пытался развиваться. Благодаря своему рвению я изучил этот спорт и даже придумал собственные тренировки. В общем, все зависит только от них самих. Если будут любить свое дело, все получится. Они должны верить в себя, идти к своей цели и много работать над этим.