Грузинский парламент и другие антигерои рейтинга NDI

Уровень доверия граждан Грузии к государственным институтам снижается. Данные исследования Национального демократического института (NDI) демонстрируют тенденцию роста негативных оценок деятельности парламента, ГПЦ, полиции и судов.

Еще никогда граждане Грузии в рамках исследования NDI не оценивали работу парламента так негативно. Оценка, согласно отчету, находится на историческом минимуме: 57% опрошенных плохо отзываются о деятельности законодательного органа и лишь 9% считают, что он работает хорошо. При этом большинство граждан (64%) не согласны с утверждением, что парламент считается с мнением таких людей, как они. А 68% считают, что члены парламенты руководствуются исключительно своими личными интересами.

Вот что говорит по этому поводу Коба Турманидзе, представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов, который проводил опрос по заказу NDI:

«В отношении практически всех политических лидеров и публичных институтов негативные и средние оценки преобладают над положительными. Впрочем, здесь важны не результаты этой волны исследования, а тенденции, свидетельствующие о (росте) негативных оценок в отношении практически всех публичных институтов, кроме грузинской армии».

Если сравнивать настроения людей несколько лет назад и сегодня, разница действительно ощутима: так, в августе 2014 года только 9% опрошенных оценивали деятельность парламента плохо, тогда как сегодня их – 57%. Работе судов пять лет назад «плохо» поставили 12%, а, согласно последнему отчету, их количество возросло до 45%. Грузинская полиция в 2013 году получила только 2% негатива, сейчас – 19%. При этом количество положительных и средних оценок деятельности институтов также внушительно сокращается.

Директор Института политики Грузии (GIP) Корнелий Какачия полагает, что недовольство граждан по большей части обусловлено накопившимися претензиями к власти.

«Такие вещи чаще всего происходят во второй фазе правления тех или иных режимов. В периоды, когда правящие режимы начинают терять легитимность в глазах общества. Происходит своего рода инфляция – их авторитет (падает), проводимая ими политика не дает результатов, и это сказывается на настроениях людей. Если оглянуться на избирательные циклы в последние 28 лет, подобное положение, как правило, завершается сменой правящей власти», – говорит Корнелий Какачия.

Между тем, как показывает анализ NDI, определенные изменения наблюдаются и в настроениях людей по отношению к церкви. В июле 2019 года 5% опрошенных поставили ее деятельности оценку «плохо», в то время как в последнем отчете – это уже 12%. Разница за тот же период в количестве положительных оценок снизилась с 64% до 50%. А если сопоставить данные 2015 года с нынешними, то их число сократилось на 25%.

Теолог Бека Миндиашвили полагает, что такой спад был весьма ожидаемым. Череда громких скандалов в патриархии и острые противостояния между представителями духовенства обнажили ряд нездоровых процессов, происходящих внутри церкви, говорит теолог.

«Это тенденция. Сегодня (положительно отзывающихся о церкви людей) на 25% меньше, завтра, к слову, будет на 50%, а послезавтра – на 75%. Примерно так же, большими шагами, снижался уровень доверия к церкви во времена царской России. В конечном счете это привело к катастрофе, к коммунистической революции. Сейчас нам это, конечно, не грозит. Но то, что рейтинг ГПЦ с 2015 года постоянно падает, означает, что это так и продолжится. Все это должно привести к тому, чтобы церковь осознала свою истинную миссию. А это не постоянное акцентирование на вопросах внешней, внутренней политики, экономики, а ориентирование исключительно на Иисуса Христа, что является единственной миссией церкви в этом мире», – полагает Бека Миндиашвили.

В пресс-службе патриархии заявляют, что пока с результатами исследования не знакомы и, соответственно, комментировать их не могут.

Общественные настроения, отраженные в данном отчете, NDI изучила в ноябре-декабре прошлого года.