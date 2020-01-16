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Обзор абхазской прессы

Тенгиз Джопуа

Комментарии

«Это был уже третий штурм властного здания, и, возможно, трагическая гибель Тамары Шакрыл во время первого штурма (2004 г.) научила нас, что нужно обходиться без крови – именно это обстоятельство выгодно отличает наши «революции» от многих других», – написала журналист Надежда Венедиктова в блоге под заголовком «Зеркальный ответ конституции», который опубликован на сайте «Асаркьа».

Как бы ни была тяжела ситуация в стране, обществу, по ее словам, удается выйти в следующий исторический поворот без масштабного насилия и использования оружия. Она надеется, что это станет традицией.

«Но мы должны понимать, что не стоит вешать всех собак только на Хаджимба – бардак в стране давно и неуважение к закону тоже… Наивно рассчитывать, что со сменой власти все наладится само собой – если каждый (или хотя бы каждый второй) не начнет жить по закону, ни черта не изменится. Страна, в которой почти половина населения не платит за коммунальные услуги, не способна динамично развиваться. Мы до сих пор не можем справиться с беспределом на дорогах, от которого регулярно гибнут наши граждане, – но это же не власть заставляет нас гонять с бешеной скоростью и останавливаться на перекрестках, чтобы поговорить с приятелем. Как бы ни подпрыгивала власть в попытках что-то изменить, без нашего личного уважения к закону ничего хорошего не будет», – заключила Венедиктова.

Обзор абхазской прессы
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Обзор абхазской прессы
by Эхо Кавказа

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Экс-председатель политической партии «Айнар» Тенгиз Джопуа в интервью сайту «7х7 – Горизонтальная Россия» высказал свое мнение по поводу грядущих президентских выборов, которые состоятся в марте этого года: «Острая фаза кризиса пройдена. Абхазии предстоят президентские выборы. Президентские выборы в Абхазии традиционно проходят немного в напряженной обстановке. Последние 15 лет в политическом ландшафте республике выделяются две крупные политические силы, между которыми и развернется борьба за место главы государства. Это оппозиционные силы во главе с политической партией «Амцахара» и сторонниками экс-президента Хаджимба. Немного особняком держится еще один экс-президент, А. Анкваб. У последнего по итогам выборов 2019 года электоральная поддержка весьма существенна. Нужно признать, что общество испытывает усталость от этих игроков. Есть спрос на нейтральную группу, в Абхазии ее называют «третьей силой». Однако сомнительно, что она может возникнуть в столь короткий промежуток времени, оставшийся до выборов. Вполне вероятно, что произойдет объединение А. Анкваб с «Амцахарой» и выход на стартовые позиции в гонке единой командой».

Блогер Рустам Аншба написал пост на тему образования на своей странице в соцсети Facebook: «Меня часто спрашивают, что нужно Абхазии больше всего, чтобы больше всего помогло... тут можно разойтись, но для себя я решил, что самое главное, что больше всего пойдет на развитие Абхазии, – это вклад в образование. Образование, пожалуй, одно из самых лучших и эффективных вложений, необходимых для развития общества. В нашем же случае хорошие профессионалы и специалисты просто необходимы, учитывая сколько новых вызовов и возможностей ставит перед нами современный мир».

Он подчеркнул, что существует много разных возможностей для доступа к мировому образованию. Но оно само просто так не свалится на голову – надо работать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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