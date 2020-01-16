Обзор абхазской прессы

«Это был уже третий штурм властного здания, и, возможно, трагическая гибель Тамары Шакрыл во время первого штурма (2004 г.) научила нас, что нужно обходиться без крови – именно это обстоятельство выгодно отличает наши «революции» от многих других», – написала журналист Надежда Венедиктова в блоге под заголовком «Зеркальный ответ конституции», который опубликован на сайте «Асаркьа».

Как бы ни была тяжела ситуация в стране, обществу, по ее словам, удается выйти в следующий исторический поворот без масштабного насилия и использования оружия. Она надеется, что это станет традицией.

«Но мы должны понимать, что не стоит вешать всех собак только на Хаджимба – бардак в стране давно и неуважение к закону тоже… Наивно рассчитывать, что со сменой власти все наладится само собой – если каждый (или хотя бы каждый второй) не начнет жить по закону, ни черта не изменится. Страна, в которой почти половина населения не платит за коммунальные услуги, не способна динамично развиваться. Мы до сих пор не можем справиться с беспределом на дорогах, от которого регулярно гибнут наши граждане, – но это же не власть заставляет нас гонять с бешеной скоростью и останавливаться на перекрестках, чтобы поговорить с приятелем. Как бы ни подпрыгивала власть в попытках что-то изменить, без нашего личного уважения к закону ничего хорошего не будет», – заключила Венедиктова.

Экс-председатель политической партии «Айнар» Тенгиз Джопуа в интервью сайту «7х7 – Горизонтальная Россия» высказал свое мнение по поводу грядущих президентских выборов, которые состоятся в марте этого года: «Острая фаза кризиса пройдена. Абхазии предстоят президентские выборы. Президентские выборы в Абхазии традиционно проходят немного в напряженной обстановке. Последние 15 лет в политическом ландшафте республике выделяются две крупные политические силы, между которыми и развернется борьба за место главы государства. Это оппозиционные силы во главе с политической партией «Амцахара» и сторонниками экс-президента Хаджимба. Немного особняком держится еще один экс-президент, А. Анкваб. У последнего по итогам выборов 2019 года электоральная поддержка весьма существенна. Нужно признать, что общество испытывает усталость от этих игроков. Есть спрос на нейтральную группу, в Абхазии ее называют «третьей силой». Однако сомнительно, что она может возникнуть в столь короткий промежуток времени, оставшийся до выборов. Вполне вероятно, что произойдет объединение А. Анкваб с «Амцахарой» и выход на стартовые позиции в гонке единой командой».

Блогер Рустам Аншба написал пост на тему образования на своей странице в соцсети Facebook: «Меня часто спрашивают, что нужно Абхазии больше всего, чтобы больше всего помогло... тут можно разойтись, но для себя я решил, что самое главное, что больше всего пойдет на развитие Абхазии, – это вклад в образование. Образование, пожалуй, одно из самых лучших и эффективных вложений, необходимых для развития общества. В нашем же случае хорошие профессионалы и специалисты просто необходимы, учитывая сколько новых вызовов и возможностей ставит перед нами современный мир».

Он подчеркнул, что существует много разных возможностей для доступа к мировому образованию. Но оно само просто так не свалится на голову – надо работать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия