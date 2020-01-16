«Если Путин уйдет, ситуация ухудшится»

– Как вы считаете, повлияет ли уход в отставку российского правительства на жизнь в Южной Осетии?

Нина: Нет, по-моему, нет. В первую очередь от нас зависит многое. И потом уже влияние извне.

Мурат: Для Южной Осетии все зависит только от нас. Может быть, будут какие-то незначительные изменения, но я не верю, что будут системные изменения. Говорят, Мишустин – хороший руководитель, но я не верю, что что-то поменяется в России. А у нас зависит все только от нас. Кто бы там не был, все зависит от политической воли руководства Южной Осетии.

Заира: Повлияет или не повлияет на нашу жизнь отставка правительства России, покажет только время. От любой перестановки, отставок, перемен люди всегда ждут чего-то хорошего. Правительство ведь занимается экономикой, а если Россия будет богаче, то и мы, соответственно, будем богаче. Не потому, что Россия будет просто присылать нам деньги, а потому, что будет развиваться бизнес, могут построить завод какой-нибудь или фабрику, чтобы было больше рабочих мест. Но в первую очередь, конечно, все зависит от нас самих.

Лариса: Мне кажется, нет. Существенно ничего не изменится. Вот если Путин уйдет, тогда ситуация ухудшится, я так думаю. Эти лично мое мнение. Так что, дай бог, чтобы он бессрочно был.

Эмзар: Я думаю, поменяется все к лучшему. И для нас, и для России тоже. Поменяется все.

Илона: Не знаю, надеюсь, что изменится. Я бы хотела, чтобы изменилось. И зарплата, и все остальное.

Жанна: Мне кажется, что нет. Вот если президент уйдет, тогда, может, да, что-то изменится. А правительство… Как им прикажут сверху, так и будет. Так что пока он там сидит, Путин, я думаю, ничего не изменится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия