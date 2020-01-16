Accessibility links

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
искать текст ...
Предыдущий Следующий
Breaking News
Голоса

«Если Путин уйдет, ситуация ухудшится»

Комментарии

– Как вы считаете, повлияет ли уход в отставку российского правительства на жизнь в Южной Осетии?

Нина: Нет, по-моему, нет. В первую очередь от нас зависит многое. И потом уже влияние извне.

Мурат: Для Южной Осетии все зависит только от нас. Может быть, будут какие-то незначительные изменения, но я не верю, что будут системные изменения. Говорят, Мишустин – хороший руководитель, но я не верю, что что-то поменяется в России. А у нас зависит все только от нас. Кто бы там не был, все зависит от политической воли руководства Южной Осетии.

«Если Путин уйдет, ситуация ухудшится»
Embed
«Если Путин уйдет, ситуация ухудшится»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:03:12 0:00
Скачать

Заира: Повлияет или не повлияет на нашу жизнь отставка правительства России, покажет только время. От любой перестановки, отставок, перемен люди всегда ждут чего-то хорошего. Правительство ведь занимается экономикой, а если Россия будет богаче, то и мы, соответственно, будем богаче. Не потому, что Россия будет просто присылать нам деньги, а потому, что будет развиваться бизнес, могут построить завод какой-нибудь или фабрику, чтобы было больше рабочих мест. Но в первую очередь, конечно, все зависит от нас самих.

Лариса: Мне кажется, нет. Существенно ничего не изменится. Вот если Путин уйдет, тогда ситуация ухудшится, я так думаю. Эти лично мое мнение. Так что, дай бог, чтобы он бессрочно был.

Эмзар: Я думаю, поменяется все к лучшему. И для нас, и для России тоже. Поменяется все.

Илона: Не знаю, надеюсь, что изменится. Я бы хотела, чтобы изменилось. И зарплата, и все остальное.

Жанна: Мне кажется, что нет. Вот если президент уйдет, тогда, может, да, что-то изменится. А правительство… Как им прикажут сверху, так и будет. Так что пока он там сидит, Путин, я думаю, ничего не изменится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG