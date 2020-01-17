Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. За его кандидатуру проголосовало 423 депутатов. Накануне президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

"Он смотрит на проблемы системно. Он также занимается тем, что мы сейчас называем цифровизацией. Я прошу вас, коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать разрешение Государственной Думе назначить Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства Российской Федерации", – сказал при представлении Мишустина Гарри Минх.

В своем выступлении до начала голосования Мишустин повторил тезисы обращения Путина к Совету Федерации, которое состоялось накануне, а именно о необходимости своевременно предоставлять выплаты семьям, обеспечить детей горячим питанием в школах, создании новых рабочих мест и необходимости реформирования правительства.

В своей речи он также сделал упор на реформу экономического сектора, условий для малого бизнеса, укреплении оборонно-промышленного комплекса и налаживание взаимодействия с регионами.

Назначение произошло после того, как правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы.

Утром 16 января члены фракции "Единая Россия", которая обладает большинством в Госдуме, единогласно проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

Вскоре Мишустин сообщил, что внесет изменения в состав кабинета министров, но какие именно, не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.

Пока Мишустин не сформировал новый кабинет, временно исполнять обязанности министров будут бывшие члены правительства Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.

Кто такой Михаил Мишустин

Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка России в период с 2011 по 2018 годы. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости – Роснедвижимости. С 2006 по 2008-й он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

По материалам СМИ и отзывам коллег, Михаил Мишустина ценят в основном за его управленчиеские и организаторские способности. В частности, как писала 16 января "Медуза", Мишустин занимался внедрением компьютерных систем в постсоветской бюрократии, а на посту главы ФНС добился рекордной собираемости налогов.

Издание "Проект" нашло у Мишустина недвижимость на Рублевском шоссе в Москве, которую он скрыл – владельцем 600-миллионного особняка, который ранее был записан на него, сейчас значится "Российская федерация".

Экономист и бывший зампредседателя Центрального банка России и бывший коллега Мишустина рассказал в эфире Настоящего Времени, что он – "эффективный менеджер".

"Мне кажется, что Путин думает, что хороший премьер – это как в советской системе: я сказал, я тебе дал цели – ты принял план и побежал его выполнять. И не рассказываешь мне о своих проблемах, а как машина работаешь: команда направо, команда налево. Мишустин – он такой на самом деле. Если абстрагироваться от содержания российской власти, Мишустин – достаточно эффективный менеджер. Он хорошо руководил налоговой службой, он ввел много новаций, информатизацию, улучшил общение с налогоплательщиками, повысил собираемость налогов", – сказал Алексашенко.