Дело о приобретении Тамарой Меаракишвили югоосетинского паспорта отправлено на повторное рассмотрение

Сегодня Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия под председательством Виолетты Хачировой рассмотрела кассационную жалобу прокурора Цхинвали Артура Джабиева на приговор Цхинвальского городского суда от 16 октября 2019 года, который признал гражданскую активистку Тамару Меаракишвили, невиновной по всем пунктам предъявленных ей обвинений – в клевете и незаконном приобретении югоосетинского паспорта.

Судебная коллегия подтвердила решение Цхинвальского горсуда и сняла с гражданской активистки обвинения по ст. 128 УК РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации»

Что касается обвинений по ст. 324 – «Незаконное приобретение официального документа» (имеется в виду югоосетинский паспорт, который, по мнению следствия, Тамара приобрела, сохранив грузинское гражданство) и ч. 3, ст. 327 – «Использование заведомо подложного документа» (тот же паспорт), то судебная коллегия прияла решение отослать их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

В интервью «Эхо Кавказа» Тамара Меаракишвили заявила, что намерена обжаловать это решение в Верховном суде республики.

16 января исполнилось 2 года и 6 месяцев с начала уголовного преследования Тамары Меаракишвили, все это время она лишена свободы передвижения и фактически находится под домашним арестом. Следователей, по словам Меаракишвили, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».