Анатолий Бибилов: Дорога не откроется, пока грузинская сторона не уберет пост в Цнелиси

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал условие открытия де-факто границы для желающих выехать на подконтрольную Тбилиси территорию. По его словам, дорога будет закрыта до тех пор, пока грузинская сторона не уберет пост у села Цнелиси, передает агентство "РЕС".

В ходе встречи с российскими пограничниками югоосетинский лидер коснулся и ситуации в регионе.

«Если у нас есть проблемы в Знаурском районе, то эти проблемы касаются всех районов. Не может быть, чтобы в одной части государства были проблемы, а другая часть занимала нейтральную позицию. И если отстаивать интересы Южной Осетии, бороться с провокациями и вызовами, то делать это нужно вместе всем, кто считает себя гражданами республики Южная Осетия. Поэтому граница в Раздахан будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Уиста (Цнелиси) не будет убран», – заявил Бибилов.

Он отметил, что «здесь, в Южной Осетии, мы охраняем не только границы Южной Осетии, но и Российской Федерации».