Келли Дегнан: Парламентские выборы в Грузии должны показать необратимость прогресса

Парламентские выборы, которые состоятся в этом году, являются для грузин возможностью показать миру, что прогресс, ради которого они столько трудились, необратим, - об этом в ходе принесения присяги заявила новый посол США в Грузии Келли Дегнан.

Посол отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества с правительством и гражданским обществом Грузии в поддержку свободного и справедливого избирательного процесса.

«У нас с Грузией обширный рабочий план и мы ожидаем многого от наших грузинских друзей. Грузины показали, что у них есть упорство и мужество защищать демократические процессы и проводить необходимые реформы, ради которых они столько трудились, и, что очень важно, для трансатлантической интеграции Грузии. Нет сомнений в том, что Грузия является важным и стратегическим партнером для Соединенных Штатов. За почти 30 лет совместной работы мы стали свидетелями замечательной трансформации, которая стала результатом мужества грузин и любви к независимости своей страны. У Грузии много поводов для гордости, и для США большая честь стоять рядом с нашими грузинскими друзьями. У нас есть сильная мотивация, и как посол я полна решимости поддерживать прочность нашего партнерства на пути к тому светлому будущему, которого заслуживают все грузины», - заявила Келли Дегнан, передает "ИнтерпрессНьюс".