Келли Дегнан: Парламентские выборы в Грузии должны показать необратимость прогресса

Парламентские выборы, которые состоятся в этом году, являются для грузин возможностью показать миру, что прогресс, ради которого они столько трудились, необратим, - об этом в ходе принесения присяги заявила новый посол США в Грузии Келли Дегнан.
Посол отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества с правительством и гражданским обществом Грузии в поддержку свободного и справедливого избирательного процесса.
«У нас с Грузией обширный рабочий план и мы ожидаем многого от наших грузинских друзей. Грузины показали, что у них есть упорство и мужество защищать демократические процессы и проводить необходимые реформы, ради которых они столько трудились, и, что очень важно, для трансатлантической интеграции Грузии. Нет сомнений в том, что Грузия является важным и стратегическим партнером для Соединенных Штатов. За почти 30 лет совместной работы мы стали свидетелями замечательной трансформации, которая стала результатом мужества грузин и любви к независимости своей страны. У Грузии много поводов для гордости, и для США большая честь стоять рядом с нашими грузинскими друзьями. У нас есть сильная мотивация, и как посол я полна решимости поддерживать прочность нашего партнерства на пути к тому светлому будущему, которого заслуживают все грузины», - заявила Келли Дегнан, передает "ИнтерпрессНьюс".
В Москве вечером 17 января состоится артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши Варшавы Красной армией во время Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
В пятницу на сайте Минобороны был опубликован ряд архивных документов, посвящённых Варшавскому восстанию, подавленному нацистами в 1944 году, освобождению Варшавы, деятельности польской Армии Крайовой и отношениям между советскими солдатами и населением Польши. Подборка документов, посвящённых Армии Крайовой – подпольной вооружённой организации, подчинявшейся легитимному зарубежному правительству Польши, которая вела борьбу с нацистами, – выдержана в резко критическом тоне. Речь идёт о советских донесениях, в которых бойцы польской армии называются бандитами и обвиняются в нападениях на советских солдат, а также представителей национальных меньшинств.
Из опубликованных документов о Варшавском восстании следует, что повстанцы ожидали помощи Красной армии, однако эта помощь оказывалась в ограниченных объёмах – в частности, советское командование ссылалось на невозможность помощи с воздуха из-за отсутствия авиационного топлива. В этих документах также содержится негативная характеристика Армии Крайовой, бойцы которой составляли ядро повстанцев.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров сказал, что архивные документы проливают свет на то, "кто и как освободил Варшаву". "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что 17 января 1945 года стало днём не освобождения, а нового порабощения для Варшавы, поскольку к власти в Польше пришли поддержанные Москвой коммунисты. "Красная Армия вошла в руины города, ранее разрушенного во время восстания, на которое Красная Армия смотрела с другого берега Вислы и ничего не делала", – подчеркнул он, отметив, что с уважением относится к простым советским солдатам, сражавшимся против нацистов. Яблонский назвал публикацию российского Министерства обороны очередной попыткой фальсификации истории.
Ветеранская организация "АРУАА" выступила с заявлением относительно предложений лидера абхазской оппозиции, депутата парламента самопровозглашенной республики Аслана Бжания о возможности грузино-абхазского диалога.
«Мы, ветераны, не приемлем тот факт, что политик, претендующий на пост главы государства, высказывается за диалог между Сухумом и Тбилиси и при этом делает акценты на экономическом сближении!», - говорится в заявлении.
"На фоне штурма комплекса правительственных зданий и последующей отставки президента страны некоторые абхазские политики наперегонки стали давать интервью грузинским СМИ... О каком сближений в каких-либо сферах между Абхазией и Грузией можно говорить до подписания договора о ненападении и отказа Грузии от всех притязаний на нашу территорию и признания государственности Республики Абхазия? Чтобы делать какие-либо серьёзные предложения, нужно иметь на то доверие и полномочия от собственного народа. Видимо кому-то стало легко говорить о дружбе Абхазии и Грузии, не видя всех тягот войны и послевоенного времени".
Текст подписан председателем организации Ильей Гуния.
Пресс-служба Фонда «Апра» выступила с заявлением, в котором расценила «шумиху вокруг комментария А.Г .Бжания, раздутую сторонниками Хаджимба» как «попытку ввести общественность в заблуждение и отвлечь внимание от ужасов своего правления».
"Если внимательно читать комментарий А. Г. Бжания, то там видно, что он не говорил о необходимости ведения именно двусторонних переговоров. Консультации с участием России и представителей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий продолжаются уже много лет. Хотелось бы напомнить, что в первые же годы после Отечественной войны народа Абхазии действовал Координационный совет грузинской и абхазской сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Грузии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тбилиси. Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы страны, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на переговоры в Тбилиси", - напомнили в пресс-службе.
В заявлении также подчеркивается: "Тех, кто говорит о невозможности иметь экономические отношения с Грузией, хочется спросить: а вы знаете куда в последние годы уходит большая часть урожая ореха? Ежегодно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов. Через российско-абхазскую границу проходит не более трехсот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не экономические отношения?"
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал условие открытия де-факто границы для желающих выехать на подконтрольную Тбилиси территорию. По его словам, дорога будет закрыта до тех пор, пока грузинская сторона не уберет пост у села Цнелиси, передает агентство "РЕС".
В ходе встречи с российскими пограничниками югоосетинский лидер коснулся и ситуации в регионе.
«Если у нас есть проблемы в Знаурском районе, то эти проблемы касаются всех районов. Не может быть, чтобы в одной части государства были проблемы, а другая часть занимала нейтральную позицию. И если отстаивать интересы Южной Осетии, бороться с провокациями и вызовами, то делать это нужно вместе всем, кто считает себя гражданами республики Южная Осетия. Поэтому граница в Раздахан будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Уиста (Цнелиси) не будет убран», – заявил Бибилов.
Он отметил, что «здесь, в Южной Осетии, мы охраняем не только границы Южной Осетии, но и Российской Федерации».
Враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом во время пятничной проповеди заявил аятолла Али Хаменеи. Это первая с 2012 года проповедь, проведённая высшим руководителем Ирана.
Аятолла назвал крушение самолёта большой трагедией. При этом, по словам Хаменеи, причастный к катастрофе КСИР является гуманитарной организацией с человеческими ценностями, так как обеспечивает иранскую безопасность.
Высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон продемонстрировал "природу террориста", совершив убийство иранского военного.
Комментируя нападение на американские военные базы в Ираке в начале января, Хаменеи заявил, что Тегеран получил "божественную поддержку". "Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, показывает руку Аллаха", – сказал аятолла. Его комментарии были встречены лозунгами "Смерть Америке!".
После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани американо-иранские отношения обострились в очередной раз. Вашингтон обвинял военного в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Багдаде. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ и атаковал американские военные базы в Ираке.
8 января произошла авиакатастрофа "Боинга" "Международных авиалиний Украины". Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Киев и разбился вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля – воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
Сегодня Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия под председательством Виолетты Хачировой рассмотрела кассационную жалобу прокурора Цхинвали Артура Джабиева на приговор Цхинвальского городского суда от 16 октября 2019 года, который признал гражданскую активистку Тамару Меаракишвили, невиновной по всем пунктам предъявленных ей обвинений – в клевете и незаконном приобретении югоосетинского паспорта.
Судебная коллегия подтвердила решение Цхинвальского горсуда и сняла с гражданской активистки обвинения по ст. 128 УК РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации»
Что касается обвинений по ст. 324 – «Незаконное приобретение официального документа» (имеется в виду югоосетинский паспорт, который, по мнению следствия, Тамара приобрела, сохранив грузинское гражданство) и ч. 3, ст. 327 – «Использование заведомо подложного документа» (тот же паспорт), то судебная коллегия прияла решение отослать их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
В интервью «Эхо Кавказа» Тамара Меаракишвили заявила, что намерена обжаловать это решение в Верховном суде республики.
16 января исполнилось 2 года и 6 месяцев с начала уголовного преследования Тамары Меаракишвили, все это время она лишена свободы передвижения и фактически находится под домашним арестом. Следователей, по словам Меаракишвили, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».
МИД самопровозглашенной республики Абхазия выпустил комментарий, отреагировав на заявления грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала грузино-абхазского диалога, "поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии".
"В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества.
В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров.
Следует напомнить, что Республика Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран. В данном переговорном формате Абхазия выступала в качестве стороны в конфликте, что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов.
В дальнейшем в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и последовавшего вслед за этим признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия были открыты Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания политического диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В данном формате участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Считаем диалог в рамках женевских дискуссий полезным и выступаем за его продолжение.
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга", - говорится в заявлении.
Одним из главных направлений является содействие строительству объектов новой генерации. Сегодня к энергосистеме Грузии добавляется еще один масштабный объект - это «Гардабани 2», теплоэлектростанция с комбинированным циклом на 230 мегаватт, - объявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на церемонии официального открытия «Гардабанской теплоэлектростанции 2».
По заявлению министра, ТЭС является весьма важным объектом, который обеспечит энергобезопасность Грузии, подавая электроэнергию населению и бизнес-объектам.
«Это тепловая электростанция, сооруженная по новой технологии, которая в два раза эффективнее старой, ТЭС т.н. открытого цикла. Как известно, энергетика является одним из приоритетов нашей экономической политики. У нас высокий экономический рост, что ставит на повестку дня необходимость энергетической реформы и коренного преобразования этой отрасли», - сказала Турнава.
По словам министра, приоритетом остается освоение возобновляемой энергии и 2020 год в этом плане выдающийся. Она также подчеркнула важность строительства новых тепловых электростанций, которые, по словам Турнава, обеспечат устойчивость системы.
«Это наш резерв, который обеспечивает устойчивость системы. Например, только эта ТЭС может покрыть 70% среднемесячного потребления Тбилиси», - сказала Турнава.
Семье премьер-министра России Михаила Мишустина принадлежит земля в Подмосковье и пять домов общей стоимостью больше полутора миллиардов рублей, выяснили "Открытые медиа". Площадь земельных участков в пять раз больше, чем задекларировал чиновник, а общая стоимость недвижимости больше, чем задекларированный доход семьи чиновника с 2010 года.
Недвижимость находится в элитном подмосковном посёлке на Николиной горе на западе области. Там у семьи премьер-министра 2,6 гектара земли и пять жилых домов общей площадью 2456 квадратных метров. Официально они большей частью зарегистрированы на Российскую Федерацию, так семьи высокопоставленных чиновников скрывают свою недвижимость. Однако до этого участки принадлежали отцу Мишустина, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные Росреестра.
С 2010 года, когда чиновник возглавил Налоговую службу, он задекларировал 213 миллионов рублей дохода, а его жена – 790 миллионов рублей. Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального призвал Мишустина объяснить, каким образом его супруга заработала эти деньги.
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу. Информацию об этом подтверждают в посольстве Соединенных Штатов в Грузии.
На церемонии присяги присутствовал заместитель государственного секретаря Дэвид Хейли.
Сенат США утвердил назначение Келли Дегнан на пост посла США в Грузии, как отмечается на официальной веб-странице Конгресса, голосование состоялось 19 декабря 2019 года, напоминает "ИнтерпрессНьюс".
Келли Дегнан - карьерный дипломат в ранге советника-посланника, в последнее время являлась политическим советником командующего Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке. До этого Келли Дегнан занимала пост заместителя главы дипломатической миссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря в Государственном департаменте и заместителя главы руководителя дипломатической миссии США в Косово. В течение 25-летней карьеры Келли Дегнан работала политическим советником в представительстве США при НАТО, старшим гражданским представителем в Афганистане в боевой группе бригады Салерно и заместителем политического советника дипломатической миссии США в Турции. Келли Дегнан была специальным заместителем помощника государственного секретаря и секретаря Госдепартамента по политическим вопросам. Она получила степень бакалавра журналистики в университете Норвестерн и степень доктора права в Университете Южной Калифорнии.
Келли Дегнан является обладателем награды государственного секретаря ESA, говорит на итальянском, французском, турецком и урду.
Белый дом нарушил закон, когда заморозил военную помощь в размере 214 миллионов долларов Украине без ведома Конгресса. Об этом сообщила Счетная палата США.
В конце августа прошлого года американские СМИ писали о распоряжении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. Трамп, как утверждалось, хотел убедиться в том, что деньги Соединённых Штатов используются наилучшим образом.
К середине сентября Вашингтон разблокировал пакет финансовой помощи Киеву. Позднее стало известно, что задержка с выделением средств Украине, могла быть связана со следствием по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Демократы в Конгрессе считают, что Трамп таким образом оказывал давление на Киев с целью добиться проведения расследования в отношении своего политического конкурента, демократа Джо Байдена. Это стало одной из причин для начала процедуры импичмента президента США.
Трамп все обвинения в свой адрес отвергает и называет действия демократов "очередной охотой на ведьм".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что президент страны Владимир Зеленский не разбирается в экономике.
"Я пришёл на должность — выполнять программу президента, — написал Гончарук в своём фейсбуке. — Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент".
По словам Гончарука, опубликованные аудиозаписи - это смонтированные фрагменты записей совещаний правительства. В их публикации Гончарук обвинил противников реформ в стране.
В администрации президента Украины подтвердили получение прошения Гончарука об отставке. Президент Зеленский сейчас рассматривает заявление - говорится в сообщении.
Накануне ряд украинских СМИ сообщили о том, что после публикации "прослушек" Гончарук написал заявление об отставке. Ещё вчера, однако, премьер этого не подтверждал - он заявлял, что врагам премьера и его соратников не удастся их "испугать", и пообещал продолжить работу над тем, чтобы "перезагрузить страну, сломать старую систему".
Мужская сборная Грузии по водному поло уступила сборной Греции в матче чемпионата Европы, который стартовал в Будапеште, со счетом 10:17. Подопечным Реваза Чомахидзе удалось выровнять ход игры к концу встречи, однако провальные первые две четверти не позволили отыграться. Счет по четвертям - 1:5, 1:6, 4:2, 4:4.
Следующую игру в группе D грузинские ватерполисты проведут 18 января против сборной Италии, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сегодня же поздно вечером по тбилисскому времени итальянцы встречаются с французами. На данный момент у трех сборных - Грузии, Греции и Италии по три очка. Если итальянцам удастся обыграть французских ватерполистов, то они станут лидерами группы D.
Ранее сборной Грузии в упорной борьбе удалось обыграть сборную Франции со счетом 9:7. На сегодняшний день лучший результат грузинских ватерполистов – 12-е место на ЧЕ 2014 года.
Вопрос строительства дороги и железнодорожных путей, ведущих к глубоководному порту Анаклия снят с повестки дня в связи с расторжением соглашения между «Консорциумом развития Анаклия» и правительством Грузии. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Строительство автомобильной и железной дороги было обязательством властей Грузии в рамках строительства порта. Департамент автомобильной дороги должен был проложить 18-километровую дорогу, на что из госбюджета в 2019 году было выделено 11 миллионов лари (3,8 миллиона долларов).
«Данный вопрос напрямую связан с новым тендером, который осуществится в рамках порта. У нас фактически есть проект дороги и железной дороги. Сейчас речь идет о том, должно ли правительство потратить несколько сотен миллионов лари на дорогу к порту, который еще не построен. В будущем мы действительно надеемся, что он будет построен», - заявил Карселадзе.
Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января, после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.
После этого власти приступили к процедурам подготовки новых тендерных предложений по проекту строительства порта. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начались работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительство порта остановлено.
Верховная рада Украины проголосовала за возвращение делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы с января 2020 года. Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько. «Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину», - написала она.
Украина не стала направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году после того, как организация восстановила членство России, приостановленное после аннексии Крыма. В ответ Москва с 2017 года прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.
После восстановления прав российской делегации Россия приступила к выплатам взносов.
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ «О секретаре Совета безопасности РА».
В документе, в частности, говорится: «Освободить Килба Мухамеда Сетбиевича от должности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия согласно поданному заявлению», передает информагентство «Апсныпресс».
На горнолыжном курорте Гудаури внедряют систему контроля и управления снежными лавинами, сообщает телекомпания «Имеди». Для тестирования новой системы в Грузию приехали немецкие и французские специалисты. После внедрения новой технологии, в Гудаури смогут вызывать контролируемый сход снежных лавин. Установки уже заработали в тестовом режиме.
Общая стоимость проекта установки в Гудаури системы управления лавинами - 21 миллион лари (около 7,3 миллиона долларов). Иностранные эксперты показали грузинским коллегам принцип работы системы. Как заявляют в «Компании развития горных курортов», практика позволит сделать безопасным катание на горнолыжных склонах и увеличит продолжительность сезона.
«Из-за угрозы схода лавин нам часто приходилось перекрывать дорогу Коби-Гудаури. Эта система позволит нам перекрывать определенные участки всего на несколько часов, скорее всего, в ночное время, чтобы сорвать лавину на раннем этапе», - пояснил руководитель «Компании развития горных курортов» Тамаз Гамцемлидзе.
Для того, чтобы искусственно вызвать сход лавины, используются такие установки как DAISYBELL и GAZEX, которые производит французская компания TAS. DAISYBELL - легко транспортируемая на вертолете система (со стропами длиной от 15 до 30 м) и подходящая для труднодоступных или особенно проблемных лавинных районов. Система делает выстрелы, что искусственно провоцирует сход лавины. GAZEX - фиксированная система дистанционного лавинного контроля (RACS), при которой взрывают газ пропан.
Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела из-за возможной незаконной слежки за бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.
В сообщении МВД Украины говорится, что дело открыто из-за материалов, опубликованных 14 января комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры об импичменте президента Дональда Трампа. Речь идет в частности о переписке бывшего помощника юриста Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса с украинскими политиками и людьми из окружения Трампа.
Пассаж, который можно трактовать как признание в слежке за Йованович, содержится в переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом. Хайд делился с Парнасом, который выполнял различные поручения Джулиани, негативным мнением о Йованович, а также писал, что его украинские партнеры могут помочь отследить перемещения посла.
Йованович была отправлена в отставку с поста посла весной 2019 года. Она стала одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа, обвинив людей из окружения президента, в первую очередь Джулиани, в стремлении дискредитировать ее и избавиться от нее. При этом она сказала, что о деятельности Парнаса и других людей, направленной против нее, ее предупредил Арсен Аваков - глава МВД Украины. Трамп критиковал Йованович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, расшифровка которого была опубликована. Зеленский в ответ тоже назвал ее «плохим послом».
В сообщении украинского МВД говорится, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела США, однако должен проверить, не был ли нарушен закон. МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой о содействии в расследовании.
Также в четверг стало известно, что Украина обратилась к ФБР с просьбой помочь в расследовании взлома сервера корпорации Burisma, в котором подозревают российских хакеров. Корпорация тоже оказалась в центре дела об импичменте, поскольку в ее совете директоров заседал сын Джо Байдена - политического соперника Трампа, «компромат» на которого, как утверждается, искали приближенные Трампа на Украине.
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), в рейтинге политических партий первые шесть мест распределились следующим образом: «Грузинская мечта» - 20%, «Единое национальное движение» - 13%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 8%, Лейбористская партия – 5%, «Альянс патриотов» - 4 %, «Демократическое движение – Единая Грузия» - 3%. Ответы респондентов на вопрос, как они относятся к лидерам этих партий, выглядят следующим образом:
к председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили отрицательно относятся 49%, положительно – 17%, ни плохо, ни хорошо – 29%, не слышали о нем – 1%, не могут дать ответа – 4%;
к лидеру «Единого национального движения» Михаилу Саакашвили отрицательно относятся 39%, положительно – 26%, ни плохо, ни хорошо – 29%, не слышали – 1%, не могут дать ответа – 4%, отказались отвечать -1%;
к фигуре Давида Бакрадзе, который баллотировался в президенты на выборах в 2018 году от партии «Европейская Грузия», отрицательно относятся 21%, положительно – 34%, ни плохо, ни хорошо – 35%, не слышали – 5%, не могут дать ответа – 5%;
к Шалве Нателашвили, который долгие годы возглавляет Лейбористскую партию Грузии, отрицательно относятся 25%, положительно – 29%, ни плохо, ни хорошо – 36%, не слышали – 5%, не могут дать ответа – 5%;
к лидеру партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили отрицательно относятся 35%, положительно – 18%, ни плохо, ни хорошо – 33%, не слышали – 8%, не могут дать ответа – 6%;
к лидеру партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе отрицательно относятся 35%, положительно – 17%, ни плохо, ни хорошо – 39%, не слышали – 3%, не могут дать ответа – 5%; не ответил на вопрос - 1%.
Поправки в Конституцию России, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, могут быть приняты уже весной. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко также заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии.
По словам источника, всенародное голосование о поправках, которое предложил провести Путин, может пройти ещё до 1 мая.
При этом сам текст поправок ещё не опубликован и, по всей видимости, ещё не сформулирован. Это следует из слов президента Путина, который в четверг сказа на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок. Путин сказал, что поправки должны быть юридически чётко сформулированы.
Пока неясен механизм принятия поправок. Конституция предполагает, что большинство её статей может быть изменено без всенародного голосования, путём одобрения в парламенте. Для изменения же основополагающих статей необходим созыв особого Конституционного совещания.
К числу таких статей относится и пункт о приоритете международного права. Путин предлагает закрепить в основном законе приоритет российской Конституции. Каким образом будет приниматься эта поправка - пока не ясно.
По словам Путина, предложенные им поправки в Конституцию направлены "на укрепление роли гражданского общества, партий, регионов". Поправки фактически меняют баланс полномочий разных ветвей власти - Госдуме даётся право утверждать состав правительства, кроме того, в Конституции будут прописаны полномочия Госсовета.
В состав рабочей группы по изменениям Конституции вошли 75 человек, причём юристы в ней в меньшинстве. В группе представлены спортсмены, артисты, писатели, представители общественных организаций и так далее. Практически все они в той или иной степени ранее заявляли о своей лояльности действующей власти. Путин обосновал выбор этих людей тем, что работа над измененияи конституции нужны не только профессиональные знания, но и "политический и жизненный опыт".
Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. За его кандидатуру проголосовало 423 депутатов. Накануне президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.
"Он смотрит на проблемы системно. Он также занимается тем, что мы сейчас называем цифровизацией. Я прошу вас, коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать разрешение Государственной Думе назначить Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства Российской Федерации", – сказал при представлении Мишустина Гарри Минх.
В своем выступлении до начала голосования Мишустин повторил тезисы обращения Путина к Совету Федерации, которое состоялось накануне, а именно о необходимости своевременно предоставлять выплаты семьям, обеспечить детей горячим питанием в школах, создании новых рабочих мест и необходимости реформирования правительства.
В своей речи он также сделал упор на реформу экономического сектора, условий для малого бизнеса, укреплении оборонно-промышленного комплекса и налаживание взаимодействия с регионами.
Назначение произошло после того, как правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы.
Утром 16 января члены фракции "Единая Россия", которая обладает большинством в Госдуме, единогласно проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.
Вскоре Мишустин сообщил, что внесет изменения в состав кабинета министров, но какие именно, не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.
Пока Мишустин не сформировал новый кабинет, временно исполнять обязанности министров будут бывшие члены правительства Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.
Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка России в период с 2011 по 2018 годы. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости – Роснедвижимости. С 2006 по 2008-й он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
По материалам СМИ и отзывам коллег, Михаил Мишустина ценят в основном за его управленчиеские и организаторские способности. В частности, как писала 16 января "Медуза", Мишустин занимался внедрением компьютерных систем в постсоветской бюрократии, а на посту главы ФНС добился рекордной собираемости налогов.
Издание "Проект" нашло у Мишустина недвижимость на Рублевском шоссе в Москве, которую он скрыл – владельцем 600-миллионного особняка, который ранее был записан на него, сейчас значится "Российская федерация".
Экономист и бывший зампредседателя Центрального банка России и бывший коллега Мишустина рассказал в эфире Настоящего Времени, что он – "эффективный менеджер".
"Мне кажется, что Путин думает, что хороший премьер – это как в советской системе: я сказал, я тебе дал цели – ты принял план и побежал его выполнять. И не рассказываешь мне о своих проблемах, а как машина работаешь: команда направо, команда налево. Мишустин – он такой на самом деле. Если абстрагироваться от содержания российской власти, Мишустин – достаточно эффективный менеджер. Он хорошо руководил налоговой службой, он ввел много новаций, информатизацию, улучшил общение с налогоплательщиками, повысил собираемость налогов", – сказал Алексашенко.
В конце весны в Абхазии, где после отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — «Будущее Абхазии»). Ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России. Об этом сам Ардзинба рассказал РБК.
По его словам, создание политической структуры, ориентированной на выражение и защиту интересов молодежи, в республике планировалось давно, но решающий импульс дали нынешние события. «Они показали, что молодежь стала ключевым актором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде», — отметил Ардзинба. Ключевая проблема абхазской молодежи — безработица, которая является причиной других — высокого уровня преступности и наркомании.
Создание новой политической структуры будет проходить поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку — смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры, говорит Ардзинба. Вопросы финансирования будут урегулированы позже, уточнил он.
«Создание партии планируется весной. До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — сообщил Ардзинба. Будет ли он вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-то на предстоящих президентских выборах, пока неясно, это зависит от того, кто заявит об участии в кампании, и от представленных программ, объяснил политик.
29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми, в прошлом был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Он родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, чей клан считается одним из наиболее влиятельных в республике. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — его дядя. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии.
Ардзинба давно участвует в общественной жизни Абхазии. С 2017 года по его инициативе действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». Летом этого года обсуждалась возможность его назначения премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квициниа (проиграл Раулю Хаджимба во втором туре с минимальным разрывом).
США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение. Официальная церемония прошла в Белом доме. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.
Документ подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары. Соглашение подкреплено положениями по урегулированию торговых споров.
Сделка также затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, увеличение объема закупок американской промышленности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем. Также Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей.
При этом многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе. Вашингтон намерен сохранить большинство экспортных тарифов, чтобы использовать их на переговорах в будущем как рычаги давления.
Трамп назвал торговое соглашение "исправлением ошибок" и "невероятной сделкой для США", которая приведет к "стабильному миру во всем мире".
Договоренность по поводу так называемой "первой фазы" торгового соглашения была достигнута в середине декабря. Вскоре, как ожидается, начнётся обсуждение по другим пунктам соглашения. В частности, планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин и обсудить китайские государственные субсидии.
Торговые споры между Пекином и Вашингтоном продолжаются с начала 2018 года. Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса. Дональд Трамп ранее ввёл дополнительные сборы на китайскую продукцию. Китай предпринял аналогичные шаги.
Если бы завтра в Грузии проводились парламентские выборы, за «Грузинскую мечту» проголосовали бы 20%, за «Нацдвижение» - 13%, а за «Европейскую Грузии – Свободных демократов» - 8%. Об этом говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).
Голоса опрошенных граждан распределись следующим образом:
«Грузинская мечта» - 20%, ни одна партия – 14%, отказались отвечать – 14%, «Единое национальное движение» - 13%, не знаю – 12%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 8%, Лейбористская партия – 5%, «Альянс патриотов» - 4 %, политическая платформа – «Новая Грузия» - 3%, «Демократическое движение – Единая Грузия» - 3%, «Гирчи» - 2%, другие – 2%.
Согласно исследованию, если бы завтра проводились парламентские выборы, 65% опрошенных граждан приняли бы в них участие, 35% - нет.
Вместе с тем, на вопрос: «Если бы завтра проводились парламентские выборы, по вашему мнению, какая бы партия получила более всего голосов?», ответы респондентов таковы:
«Грузинская мечта» - 32%, ЕНД – 14%, не знаю – 14%, отказались отвечать – 12%, ни одна партия – 11%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 6%, «Альянс патриотов» - 3%, Лейбористская партия – 2%, «Гирчи» - 1%, Демократическое движение – Единая Грузия» - 1%, другие – 1%.
Национальный демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили результаты исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре 2019 года в масштабе Грузии (за исключением самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек. Средний предел погрешности +/- 1,9%.
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