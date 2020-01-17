Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» продолжает подводить итоги 2019 года. В первом номере 2020 года издание публикует рейтинг событий и явлений года прошедшего. «Событие года» по версии еженедельника – это выборы в парламент республики. «Впервые после 2009 года выборы вновь прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. При этом наплыв желающих стать народными избранниками был невероятно высок. И в первую очередь по причине необязательной, как ранее, привязки к политической партии». Ситуация вокруг осетинского селения Цнелис – это «Нерв года», а «Стабильность года» – ситуация с восстановлением Южной Осетии. «Этот момент мы выделяем уже не первый год, поскольку считаем, что главное – это сохранение стабильности именно в вопросах восстановления. То, что и минувший год в плане восстановления Южной Осетии также необходимо занести в зачет, – несомненно», – пишет издание. Выделила «Республика» и слова президента России Владимира Путина о геноциде осетинского народа 1920 года, которые он сказал, общаясь с журналистами, и сделал развернутое пояснение данной страницы истории, фактически назвав трагедию 1920 года геноцидом осетинского народа со стороны Грузии. «После этого лед в данном вопросе наконец тронулся. В России и в Южной Осетии были созданы соответствующие комиссии, прошел ряд заседаний, а сам 2020 год Указом президента РЮО А. Бибиловым в связи со 100-летием геноцида был объявлен Годом памяти», – отмечает «Республика».

Все СМИ Южной Осетии следят за событиями в Абхазии и публикуют комментарии югоосетинских экспертов и политиков. Газета «Южная Осетия» публикует комментарий замглавы администрации президента РЮО Алана Джуссоева. По его мнению, произошедшее в Абхазии – это результат недоверия общества к власти. Как отметил эксперт, в Южной Осетии таких процессов нет в силу менталитета общества, традиций и т.д. Но, по его словам, РЮО, как государство, должно делать выводы из чужих ошибок. «Нам необходимо быть более осмотрительными, выстраивать устойчивые внутриполитические отношения со всеми политическими силами, реформировать и улучшать политическую составляющую и ценить то, что мы имеем. Непозволительно, чтобы власть сменялась революционным путем – это никогда ни к чему хорошему не приводит», – резюмировал Алан Джуссоев.

Пресс-служба президента РЮО публикует заявление Анатолия Бибилова о ситуации на границах республики. В частности, он заявил, что граница с Грузией будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Цнелис не будет убран. Глава Южной Осетии сделал это заявление на отчетном собрании Пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии. На встрече с российскими пограничниками глава государства говорил, в том числе, и о внутриполитической ситуации в республике. «Я хотел, чтобы вам была ясна политика руководства Южной Осетии, в частности, по Ленингорскому району, где есть попытки извне создать напряженность. Вы общаетесь непосредственно, знаете каждого человека в приграничной зоне. И важно, чтобы вы в этом вопросе могли опираться на позицию руководства республики», – цитируют СМИ Бибилова. «И если отстаивать интересы Южной Осетии, бороться с провокациями и вызовами, то делать это нужно вместе всем, кто считает себя гражданами Республики Южная Осетия. Поэтому граница в «Раздахан» будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Уиста не будет убран», – заявил президент и добавил, что в Южной Осетии охраняют не только свои границы, но и границы Российской Федерации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия