«Мечта» и мутное дело Лавасоглы

Грузинский «вор в законе» Миндия Горадзе в шаге от свободы. Турция готова освободить криминального авторитета, если Грузия до февраля не подготовит необходимые для экстрадиции документы.

Если Грузия не согласится принять так называемого «вора в законе» Миндию Горадзе, более известного как Лавасоглы, Турция будет вынуждена освободить его уже в феврале 2020 года. Согласно информации, распространяемой турецкими СМИ, официальная Анкара больше года пытается экстрадировать криминального авторитета, задержанного в октябре 2018 года в Трабзоне по красному циркуляру Интерпола, но грузинская сторона отказывается его принять.

Как отмечает адвокат Горадзе Александр Кобаидзе, вменяемые его подзащитному обвинения не имеют доказательной базы, а значит, турецкая Фемида не сможет его удерживать по окончании экстрадиционного срока, который как раз подходит к концу.

«Исходя из того, что у грузинской стороны нет необходимой документации, турецкая сторона уже должна была освободить моего подзащитного. Нет достаточных оснований для того, чтобы произошла экстрадиция Лавасоглы», – говорит Горадзе.

Такую же информацию распространяет сестра Лавасоглы Индира Горадзе. По ее словам, в деле ее брата нет никаких документов относительно экстрадиции в Грузию.

История взаимоотношений Миндии Горадзе с грузинской Фемидой довольно запутана. На территории страны он в основном не проживал. 30 января 2016 года был депортирован из Молдовы и арестован в Тбилисском международном аэропорту. И хотя МВД обвиняло его в связях с воровским миром, прокуратура не сумела доказать эти обвинения. Поэтому после завершения 9-месячного предварительного срока заключения Горадзе должен был выйти на свободу. Однако за несколько дней до истечения срока Лавасоглы предъявили новое обвинение по 1-й части статьи 366, что подразумевает проявление неуважения к суду. В результате он был приговорен к одному году тюремного заключения.

16 октября 2017 года Горадзе был освобожден из заключения и в тот же день покинул Грузию. В ответ на запросы СМИ, почему ему так и не было предъявлено обвинение в связях с воровским миром, в МВД заявили, что это «конфиденциальная информация».

Тогда оппозиция обвиняла власти в том, что таким образом Лавасоглы отблагодарили за помощь в победе на выборах 2016 года в Аджарии. По мнению одной из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, сегодня, затягивая экстрадицию Горадзе, власти пытаются разыграть эту же карту:

«На фоне того, что приближаются очень сложные выборы для Иванишвили, которые обязательно закончатся его поражением, для него очень важной является мобилизация такого криминального ресурса. Взамен же он исполняет требования криминального мира, и отказ в экстрадиции как раз часть этой схемы».

Если в установленный срок Грузия не предоставит Турции необходимую документацию, то Лавасоглы окажется на свободе и будет в состоянии повлиять на избирательные процессы в Аджарии, уверены в оппозиции.

В прошлом входивший в комиссию по помилованию при президенте Грузии Алеко Элисашвили уверяет: криминальный авторитет Миндия Горадзе был и остается фактическим «смотрящим» за Аджарией и властям просто необходимо сделать так, чтобы Лавасоглы оказался на свободе и помог в предстоящей избирательной схватке:

«Он является реальным правителем Аджарии. Никакие МВД или Верховный совет не контролируют ситуацию. Ее контролирует Лавасоглы. Все знают, что если кто-то что-то потерял или у кого-то какая-то проблема на территории Аджарии, нужно перейти на территорию Турции или связаться по скайпу с Лавасоглы, и он все устроит. Так было очень долгое время. Кстати, его связи использовали во время выборов. Именно Лавасоглы обеспечил победу «Грузинской мечты» в Аджарии. И после того, как он вышел из тюрьмы, его со всеми почестями проводили до границы в Сарпи».

При этом наблюдатели обращают внимание на то, что только после того, как Миндия Горадзе покинул территорию Грузии, в июле 2018 года Кутаисский суд заочно признал его виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности», и приговорил к 12 годам лишения свободы. Параллельно Горадзе был объявлен властями Грузии в розыск по линии Интерпола. Министр юстиции Тея Цулукиани считает, что оппозиция пытается спекулировать на этой теме:

«Он был арестован турецкой стороной именно потому, что грузинская сторона требовала его экстрадиции. Процедуры продолжаются. Что касается использования в процессе выборов этого лица или любого другого представителя криминального мира, то именно такими принципами руководствовалось «Национальное движение».

Но, как отмечают специалисты, наличие столь большого количества материалов относительно деятельности Горадзе слабо согласовывается с неспособностью прокуратуры вовремя подготовить доказательную базу. Кутаисский суд, в частности, установил, что Горадзе стал вором в законе аж в 2013 году, после чего «управлял и руководил определенной группой лиц – членов воровского мира». Группировка путем угроз, запугивания и «воровских разборок» занималась вымогательством, сбором «общака» и его распределением. Кроме того, Горадзе «решал» споры между предпринимателями.

В приговоре также упоминается, что в 2014-2015 годах у Горадзе была связь с криминальными авторитетами в Грузии, от которых он периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал им указания, а также принимал решение по поводу «воровского общака».

Нынешний премьер-министр страны Георгий Гахария, ранее возглавлявший МВД, тем не менее не в курсе ситуации с вопросом экстрадиции Горадзе:

«Я всего ожидал, но подобного вопроса не ожидал. Я не знаю деталей относительно вопроса экстрадиции, но если основания для экстрадиции есть, то экстрадиция обязательно произойдет».

При этом в Грузии Лавасоглы проходит еще по одному уголовному делу. В июле 2018 года сотрудники МВД в Тбилиси и Аджарии задержали десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.

По официальной информации, задержанные лица поддерживали связь с Лавасоглы, который через них занимался криминальной деятельностью в Грузии. Улики против Лавасоглы удалось собрать, в том числе, благодаря тайной прослушке. Осенью 2018 года Батумский городской суд приговорил Горадзе к 10 годам тюрьмы, что вызвало протест со стороны адвокатов, так как получается, что Лавасоглы дважды был осужден за одно и то же преступление – связь с воровским миром.