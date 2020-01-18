Администрация президента Грузии работает над присвоением чичилаки статуса культурного наследия

Администрация президента Грузии сообщила о начале работы для присвоения статуса нематериального культурного наследия грузинскому новогоднему дереву чичилаки и народному празднику «Каланда», сообщает агентство «Новости-Грузия».

С соответствующей инициативой на этой неделе выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего визита в Гурию. Накануне, 17 января, Зурабишвили провела встречу с директором Национального агентства по защите культурного наследия Грузии Николозом Антидзе. Стороны говорили о практической реализации идеи президента. «Мы детально обсудили вопрос, как лучше подготовиться, и уже начали работать в этом направлении. Это очень хорошая инициатива», - заявил Антадзе.

«Каланда» отмечают в Гурии 14 января, на Новый год по старому стилю. Празднования проходят в селе Двабзу, во дворе дома-музея выдающегося грузинского литературоведа и критика Шалвы Радиани. В этом году «Каланда» в Двабзу встречала и Саломе Зурабишвили.

Народный праздник состоит из многочисленных ритуалов. Во время «Каланда» много поют – на праздник приглашают сразу несколько фольклорных ансамблей. Прямо во дворе готовятся блюда национальной кухни. Непременный атрибут праздничного стола - это «гурули гвезели», гурийский рождественский пирожок с сыром и яйцом. Пирожок имеет форму полумесяца, что символизирует силу, а яйцо - это символ плодородия, семейного достатка и жизни.

Тем не менее, самый главный символ «Каланда» – чичилаки. Авторами новогоднего дерева из стружки считаются именно гурийцы.