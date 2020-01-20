Саломе Зурабишвили и Владимир Путин примут участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал "мочить" приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке".

"Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают", – заявил губернатор в воскресенье.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили", – выступил Игнатьев совсем в другом тоне днем в понедельник, после того, как его речь широко разошлась в СМИ.

"У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", – приводятся слова Игнатьева на официальном портале Чувашии в понедельник. Отдельно чиновник заметил, что "всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи".

"На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть, – подчеркивается в пресс-релизе региональных чиновников, которые работают с Игнатьевым. – Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает. Они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи".

Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова коллеги не осудил.