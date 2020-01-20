Откуда взялась тема грузино-абхазского диалога?

От последних событий в Абхазии у кого угодно голова пойдет кругом. Я не про государственный переворот. Неприятно, конечно, но мир переворотами не удивишь. Вся история человечества состоит из бунтов, мятежей и госпереворотов. Я не знаю, существует ли какая-то «переворотная» статистика, но иногда мне кажется, что смена власти на всем земном шаре чаще происходила и происходит путем переворотов. Об этом интересно читать, но совсем неинтересно в этом жить.

Сегодня я решила посмотреть, как меняются лозунги политиков во время подготовки к перевороту и сразу после него, на примере январских событий нынешнего года в нашей стране.

На штурм комплекса правительственных зданий 9 января лидеры партий «Амцахара» и «Единая Абхазия», объединившиеся в 2018 году в организацию с громким названием «Общенациональное движение по защите государственности» (ОНД, так я дальше и буду их называть), повели людей под лозунгами – криминогенная ситуация и несправедливое решение Центральной избирательной комиссии по выборам президента.

Вот, собственно, два пункта, в которых лидеры ОНД (назову их поименно: Михаил Логуа, Аслан Бжания, Алхас Квициниа и Сергей Шамба) обвиняли главу государства все пять лет президентства Рауля Хаджимба и во время погрома комплекса правительственных зданий. И если второй пункт, который появился после выборов 2019 года, был снят с повестки дня решением суда, то первый пункт о криминогенной ситуации актуален и сегодня.

Однако, не успев отпраздновать свержение президента, постреляв из автоматов в воздух и тут же забыв о криминогенной ситуации вообще и в частности об убийстве Шамба и Авидзба, расстрелянных 22 ноября на сухумской набережной, лидеры ОНД меняют повестку дня с криминогенной на диалог с Грузией. Конкретики никакой: надо прекратить конфронтацию и о чем-то говорить с Грузией, без посредников, говорят они. Дальше следует пустая демагогия о том, что нет ничего плохого в диалоге. Любопытно, что об этом говорят политики, которые и полшага не сделали, чтобы прекратить конфронтацию в собственной стране.

Думаю, те люди, руками которых ломались окна, двери и столы в администрации президента и правительства (среди них были и родственники расстрелянных 22 ноября на сухумской набережной), понятия не имели, во имя какой идеи их подняли на штурм лидеры этих двух партий, одна из которых – «Амцахара» – создавалась два десятилетия назад как общественное движение ветеранов войны с Грузией.

Поясню, что тема взаимоотношений с Грузией весьма непопулярна в Абхазии. За четверть века в нашей стране еще не забыли об этой войне, о гибели людей в результате поствоенной террористической деятельности Грузии на территории Абхазии, которая длилась вплоть до 2008 года. Да и нынешняя политика Грузии по отношению к Абхазии как на государственном, так и на виртуальном уровне не вселяет надежды на возможность равноправного диалога. Для давления на Абхазию на всех уровнях Грузия использует международные институты, американских конгрессменов, европейских политиков – от запрета на выступление детских ансамблей в странах Евросоюза до решений по финансированию грузинской армии.

К тому же есть еще бесконечный женевский «диалог», в формате которого представители Абхазии и Южной Осетии не могут добиться от Грузии хотя бы устного обещания не вторгаться на территории наших стран. Пятьдесят встреч с нулевым результатом.

О том, в какую сторону «развиваются» наши отношения, если отбросить брезгливость, можно проследить на грузино-абхазских форумах. Здесь в виртуальном пространстве грузины и абхазы «бьются насмерть», не стесняясь в выражениях, подтверждающих неутихающую и даже растущую ненависть друг к другу.

И еще одна любопытная деталь: за пару месяцев до переворота в правительстве Абхазии обсуждалась возможность открытия абхазской границы для прохождения товаров из Грузии. Нашлись экономисты, которые решили объяснить руководству, какие выгоды получит страна в случае, если товары, нелегально поступающие из Грузии в Абхазию, будут облагаться налогами. Но аргументы лоббистов не выдержали критики противников открытия границы, и тема была закрыта. Как выясняется теперь – ненадолго.

Зачем я рассказываю об этом? Да только затем, чтобы выразить свое изумление по поводу того, что ОНД накануне выборов так круто сменила повестку дня с беспокоящей людей криминальной темы на грузино-абхазский диалог. За два месяца до выборов организаторы переворота не побоялись отпугнуть даже собственный электорат своими непопулярными заявлениями. Кстати, не только необходимостью двустороннего диалога с Грузией, но и готовностью к продаже недвижимости и добыче нефти. Три самых непопулярных темы оказались в портфеле представителей ОНД – Бжания-Шамба-Квициниа-Логуа – накануне выборов.

Подождав пару дней и убедившись, что тема убийства на набережной полностью вытеснена грузино-абхазским диалогом и стала главной, я решила просмотреть заявления ОНД. В общем-то смысл этих посланий и обращений не менялся на протяжении нескольких лет – до объединения в ОНД такие же заявления делали партии «Амцахара» и «Единая Абхазия». Смысл проведенной мной «ревизии» заключался в том, что я надеялась найти в них какие-то предпосылки для возникновения темы «диалога». Не нашла. Убийства, дорожно-транспортные происшествия, обвинения в развале правоохранительной системы, экономики – есть. А вот о необходимости налаживания диалога с Грузией ничего нет.

Ну, раз диалог, то давайте посмотрим на него, так сказать, со стороны. И здесь сразу же возникает вопрос: учитывают ли политики «весовые категории» Абхазии и Грузии. Всем же понятно, что от агрессии Грузии Абхазию защищают российские войска, абхазской армии не существует в современном ее понимании. В то же время на милитаризацию Грузии страны Запада тратят огромные средства. Грузинская армия вооружена и обучена американскими инструкторами. То есть Абхазия и Грузия находятся примерно в таком же состоянии, как и в августе 1992 года, когда грузинская армия, которой достались техника и вооружение советских войск, спешно покинувших Грузию, двинулась (с благословления Ельцина) на покорение Абхазии, у которой вообще не было армии.

Я могу предположить, что таких вещей могут не понимать технические персонажи ОНД – такие как Ахра Авидзба, Алхас Квициниа и Михаил Логуа. Но бывший председатель СГБ Аслан Бжания и уж тем более бывший министр иностранных дел Сергей Шамба не могут не знать, что платформа для диалога – равенство сторон.

Кстати, оба политика лично заинтересованы в положительном решении вопроса и о продаже недвижимости иностранцам – и у того, и у другого давно стоят незаселенными (и строятся) многоэтажные дома в элитных районах столицы. Но с какого перепугу лидеры ОНД вдруг так серьезно озаботились новым форматом общения с Грузией, я понять не могу. Похоже, что «великолепная четверка» выполняет заказ, который, скорее всего, поступил от российских политиков, с которыми наши борцы за справедливость «на короткой ноге». Конечно, «заказ» совпал с их личными бизнес-интересами. А грузино-абхазский диалог, про который они не могут сказать ничего внятного, – возможно, для отвода глаз.

А избиратели, их мнение? Предполагаю, что ставка на победу не учитывает мнения электората на этих «выборах». «Разъединил и властвуй», – у политиков это получилось. Сейчас «Амцахара» пытается получить доступ к «административному ресурсу».

Проиллюстрирую их действия событиями в Ткуарчальском и Сухумском районах, где «молодежное крыло» «Амцахара» пытается сменить глав администраций. А еще оказывается давление на руководство главного телеканала страны. Незамеченными остались поспешные отставки чиновников в правительстве, которые, как утверждают лидеры ОНД, никак не связаны с давлением. На этот случай у меня есть фраза, подслушанная на закрытом заседании парламента, на котором депутат парламента, входящий в состав ОНД, возмутился: «Мы потребовали от них отставки, а они ушли в отпуск». Вот такие вот борцы с криминалом пытаются теперь рулить нашей страной.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции