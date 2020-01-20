Бидзина, Плахотнюк и альтернативная реальность

Одной из ярких особенностей политизированной грузинской общественности является способность что-то для себя придумать и потом искренне, честно, неистово поверить в свою же придуманную реальность. Например, я знаю людей, которые до сих пор свято убеждены в том, что супруга Саакашвили, Сандра, торговала органами заключенных – и это несмотря на то, что «мечтатели», готовые предъявить прошлой власти самые нелепые обвинения, по этому поводу даже не заикнулись.

Что ж сегодня «Мечта» у власти, а сторонники экс-президента – в глубокой оппозиции. Теперь их очередь создавать искусственные миры.

Конечно, высший пилотаж – это то, что касается Путина. Тут он вне конкуренции: когда президент России пару раз исчез из медийного пространства, то не было никаких сомнений – он умер, вопрос только в том, от чего? Но то Путин, это не очень хороший источник для вдохновения – он слишком редко пропадает из поля зрения общественности, и, соответственно, товарищи не успевают сделать по-настоящему сенсационные и далеко идущие выводы.

Наверное, никого не удивит, что на сегодняшний день главной персоной грузинского зазеркалья является Бидзина Иванишвили. Что только с ним не происходило. Он уже несколько раз был поражен смертельным недугом, уже не подсчитать, сколько раз собирал манатки и в панике бежал из Грузии куда глаза глядят. При этом в качестве аргументов в пользу того, что Бидзине скоро конец, может быть предъявлено все что угодно.

Ну вот, например, сейчас вся фанатично-антибидзиновская тусовка празднует скорый крах Великого Гуру. А все потому, что на него ополчились американцы. Точнее, не американцы вообще, а один конкретный сенатор. Не самый влиятельный, не из числа культовых деятелей вроде Маккейна, – так, рядовой сенатор из рядового, ничем не примечательного штата Оклахома.

Он написал письмо с очень критичным настроем в отношении нынешней власти и тем самым стал источником истинного вдохновения. Тусовка завелась не на шутку – ну все, теперь Бидзине конец, американцы против него, сейчас будут введены санкции против «Мечты», и Главный Друид вынужден будет бежать. Кстати, куда? Ну, понятно же куда, вы прямо вопросы задаете, аж неудобно отвечать. Конечно, в Россию, так как на Западе его ждет скамья подсудимых.

А сколько великих надежд возлагалось... Как вы думаете, на что? Вот никогда не поверите. На ликвидацию Касема Сулеймани. Уж, казалось бы, какое отношение имеет успешная спецоперация в Ираке к судьбе неформального правителя Грузии? Что тут общего?

Но то – на трезвый взгляд. У антифанатской тусовки своя логика: ликвидация Сулеймани – это сигнал всем тоталитарным режимам. Американцы наконец проснулись, и теперь на длинной скамье потенциальных целей следующий – Путин. А куда денется Наш Светоч после того, как Путина не станет? Ясное дело, подастся в бега.

Да и вообще жесткая политика в отношении Ирана вкупе с антибидзиновской публикацией в «Уолл-стрит джорнал» – это четкий и однозначный сигнал cо стороны Белого Дома.

Каждая публикация в прессе, каждое негативное заявления любого сенатора или депутата Европарламента становятся причиной всеобщего торжества в антифанатском клубе.

«Ну все, теперь Бидзине точно хана. Слышали, что про него сказал конгрессмен Кизингер? Ну, вы-то понимаете, что Кизингер этого зря говорить не станет, значит, уже накипело», – радуются антифанаты.

Ну и, конечно, сегодня главный герой и кумир антибидзиновской фанатской группировки – бывший молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.. Вот где истинная, непреходящая и чистая любовь. Каждый чих вокруг Плахотнюка становится источником огромного вдохновения, как ЛСД для Джимми Хендрикса...

«Плахотнюк был изгнан из Молдовы, ну все, это показатель изменения позиции Штатов и Европы – теперь Бидзине точно кранты».

«Против Плахотнюка американцы ввели санкции, вы что думаете, это просто так? Следующий. Сами знаете кто...»

«Плахотнюку закрыли доступ в США, а Касема Сулеймани убили. Ооооо, это такой мощный сигнал со стороны Запада».

Словом, наверняка в Молдове к своему беглому олигарху внимания намного меньше, чем в грузинской антифанатской группировке. За каждым его движением, за каждый словом, каждой запятой в его адрес внимательность следит не одна пара глаз, готовая в любой момент торжественно сделать вывод: «Ну все, Бидзине конец».

Правда жизни же заключается в том, что, похоже, Западу вообще нет никакого дела до Бидзины, и никакие единичные заявления сенаторов на самом деле ничего не меняют. Иванишвили – везунчик, каких мало. Мало того, что грузинская общественность прощает ему все, в том числе и то, за что Михаила Саакашвили распяли бы сразу на нескольких крестах. Мало того, что, фактически ничего не делая и потратив восемь лет впустую, он без особых проблем сохраняет власть, и всем вокруг наплевать. Так еще и Запад практически самоустранился от событий в Грузии, тем самым предоставив ему полную свободу действий. Это же надо, чтоб так по жизни везло…

Реальность заключается в том, что никакие заявления отдельных сенаторов, никакие критические выпады отдельных евродепутатов, никакие негативные публикации в мировой прессе Бидзину не беспокоят. О чем вообще речь? Он не постеснялся открыто и беззастенчиво кинуть целую страну и всех ее международных партнеров с реформой избирательной системы, вы хотите, чтобы у него проснулась совесть от критического заявления сенатора от Оклахомы? Щас, разбежались.

Реальность в том, что Бидзина боится только двух вещей: первое – это санкции в отношении его активов на Западе. Миллиарды, заработанные непосильным, тяжким трудом, – вот его главное слабое место, и пока недовольство со стороны Запада никак их не коснется, мнение «Уолл-стрит джорнал» ему, как говорится, по барабану.

Второе, чего он боится, – это отмена безвизового режима со стороны Евросоюза, так как безвиз является, пожалуй, единственным реальным достижением периода «ГМ». Кроме того, нашему народцу наплевать, кто и что делает со страной, но вот свое право беспрепятственно ездить в Европу и грабить там квартиры – это святое...

Неважно, кто чего говорит, плевать, как дела у Плахотнюка и почему убили Касема Сулеймани. До тех пор, пока личному капиталу Иванишвили и безвизу с ЕС ничего не угрожает, – считайте, что Запад предоставляет ему полную свободу действий в Грузии...

Так что, дорогие мои соотечественники-антифанаты, спуститесь с небес и не ищите мощные сигналы там, где их нет.

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