«Поддержка Грузии Соединенными Штатами ощущается, но наши власти недостаточно ее ценят»

– Ощутима ли поддержка Грузии Соединенными Штатами?

Элгуджа, 58 лет: Вообще, наш регион территориально расположен так, что Грузия нужна и Западу, и всем остальным. Взять, к примеру, тот факт, что через нашу страну проходят важные пути. Соответственно, все, так или иначе, пытаются помогать и поддерживать нас, чтобы впоследствии получить от этого выгоду. Все это не от большой любви, но из-за личных интересов. У США большой интерес к Грузии, поэтому и поддержка такая большая. Они всячески помогают нам в военной сфере, экономически, чтобы утвердиться здесь, вот и все.

– Чувствуются ли в Грузии антизападные настроения?

Элгуджа: Кто как думает. 50 на 50, кто-то считает, что Запад – это плохо, кто-то – наоборот. У всех свое мнение.

Мераб, 28 лет: Да, поддержка со стороны Америки в Грузии ощущается. Мне просто кажется, что наши власти не ценят достаточно эту поддержку и не реагируют соответствующим образом на нее.

Нино, 29 лет: Скажу так, ощущается, но частично, я думаю. Мы ведь не знаем обо всех проектах, которые США осуществляет в Грузии, лишь то, что слышим из наших СМИ, а они рассказывают не обо всем. Что касается антизападных настроений, то, да, они существуют. В основном сближение с Америкой не устраивает взрослое поколение – людей, которые долго жили в Советском Союзе и до сих пор желают жить под крышей России.

Давид, 34 года: Наверное, поддержка США Грузии ослабла в последнее время. Но это вина обеих сторон, наша в том числе. Наше правительство не особо ценит ту помощь, которую нам оказывает Америка. Можно сказать, причиной тому может быть и глобальная политика в целом. Кроме того, слышал, что на частный бизнес здесь оказывают давление – это тоже сыграло свою роль, и, естественно, это связано с внутриполитическими событиями.

Натия, 39 лет: В последнее время в Грузии чувствуется негатив в отношении Запада как со стороны правительства, так и части рядовых граждан. Можно вспомнить тему лабораторий, которые финансировала Америка. Все вокруг заговорили о том, что США на нас испытывают вирусы. Не прекращаются разговоры о том, что их культура развращает молодых людей, в общем, много негативного.

Лексо, 36 лет: Вообще, в Грузии больше ощущается поддержка НАТО, впрочем, организация напрямую ассоциируется с США. Они помогают нашим военным, переподготавливают их. Знаю, что Америка осуществляет и финансирует множество других проектов в Грузии, не могу припомнить, какие конкретно, и в этом-то все дело, наши власти не особо афишируют эту тему. Впрочем, это не влияет на настроения, не знаю, что об этом думают в оппозиции или наши власти, но мне кажется, что народ больше поддерживает прозападный путь.

Лия, 65 лет: Мне кажется, что США нас не особо-то и поддерживают. Я настроена положительно и считаю, что Америка – наш друг, но что касается помощи… кажется, пока ничего особенного не произошло.