Грузинские политики не поделили Frontera

Грузинские политики и эксперты продолжают обсуждать содержание письма Марквейна Маллина грузинскому премьеру Георгию Гахария. В послании политика высказана озабоченность отходом Грузии от демократии и преследованием американских бизнес-интересов в Грузии. В качестве примера названа американская компания Frontera.

Это не первая «грузинская» инициатива этого американского политика. В апреле прошлого года республиканец внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, получивший рабочее название «Акт о санкциях по вопросам добросовестной деловой практики Грузии от 2019 года».

Текущее послание напрямую адресовано правительству Грузии. «Будучи членом комитета Палаты представителей по энергетике и торговле, я направил это письмо премьер-министру Грузии, где высказал свою озабоченность в связи с ухудшением экономического климата для энергетических компаний США», – написал в Twitter Марквейн Маллин 19 января.

Далее в послании говорится:

«…я присоединяюсь к недавнему письму моих коллег Адама Кинзингера и Гари Конноли в Конгрессе, в котором выражается обеспокоенность по поводу решения [«Грузинской мечты»] отказаться от обещанных демократических реформ. […] в последние годы наблюдается устойчивая негативная тенденция ухудшения индикаторов демократической и свободной рыночной экономики», – пишет конгрессмен и подкрепляет свои доводы конкретным примером:

«Результатом этого является сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию, прекрасным примером чего является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса», – подчеркнуто в письме.

В оппозиции упоминание о компании проигнорировали. Один из лидеров «Нацдвижения» Григол Вашадзе заявил, что по факту письмо содержит резкое по форме предостережение в адрес «Грузинской мечты».

«С конца прошлого года передовицы ведущих изданий Вашингтона и Нью-Йорка пестрят критикой в адрес группировки, именующей себя властью Грузии. Этим людям пора осознать, что Грузия отошла от пути развития, усеянного слезами, кровью, потом, финансами и политической волей наших стратегических партнеров».

Глава «Демократической Грузии» Нино Бурджанадзе говорит, что «Грузинская мечта» утратила поддержку западных партнеров:

«Запад включил обратный отсчет для «Грузинской мечты». Речь не идет о прямом вмешательстве в дело смещения власти, а о том, что демократические требования оппозиции найдут поддержку на Западе».

В свою очередь, власти считают, что американский конгрессмен является лоббистом американской компании Frontera, добывающей газ и нефть в одном из регионов Грузии. Вот заявление спикера парламента Арчила Талаквадзе:

«Как следует из текста, его заявление связано с интересами конкретной американской компании, против которой государство Грузия ведет спор в международных инстанциях. Руководством для нас являются позиция официального Вашингтона. Американские партнеры не раз подчеркивали, что Грузия достигла впечатляющего прогресса в деле укрепления демократических институтов».

В свою очередь, в Корпорации нефти и газа Грузии заявляют, что ведомство подало иск к Frontera, так как компания отказывается от выполнения обязательств. Как напомнил начальник операционного департамента Корпорации нефти и газа Грузии Важа Микеладзе, американская компания не раз уклонялась от уплаты штрафов:

«Договор с компанией подразумевает долевое разграничение добытого сырья по оговоренной пропорции, однако более года компания не внесла ни тетри в бюджет. Местные работники бастуют, так как не получали окладов на протяжении этого года. Мы наняли адвокатов и подали иск в международный арбитраж. Таким образом, компания, оперирующая на нашем рынке с 1997 года, испытывает финансовые трудности. Думаю, по этой причине она обратилась за помощью к лоббистам, другого объяснения не нахожу».

В свою очередь, экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андриа Гвидиани посвятил письму конгрессмена пост в социальной сети «Фейсбук». Там же в подтверждение опубликована ссылка, якобы подтверждающая факт, что Маллин является лоббистом компании Frontera:

«Не секрет, что лоббистская деятельность в США является абсолютно легальной и прозрачной. Этот политик получает деньги за поддержку интересов компании. Думаю, не очень этично использовать политическое влияние ради интересов фактически обанкротившейся компании», – подытожил Андриа Гвидиани.