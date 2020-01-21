The Guardian узнала имя нового лидера "Исламского государства"

Член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом. Конгрессмен США «обеспокоен продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в этом отношении». Марквейн Малин надеется, что власти Грузии прекратят враждебное отношение к американским компаниям.

«Как член Конгресса, я пишу вам о моей растущей обеспокоенности по поводу продолжающегося отклонения Грузии от демократических ценностей и ухудшающегося экономического благосостояния, связанного с этим. Учитывая это, я присоединяюсь к недавнему письму от моих коллег в Конгрессе, председателей Группы друзей Грузии Адама Кинзингера и Гари Конноли от 13 декабря, в котором выражается обеспокоенность по поводу решения отказаться от обещанных демократических реформ.

Несмотря на прогресс Грузии после провозглашения независимости в 1991 году, в последние годы наблюдается устойчивая негативная тенденция в индикаторах демократической и свободной рыночной экономики, которая не осталась незамеченной в Соединенных Штатах. Результатом этого является сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию, поскольку американские и европейские бизнес интересы в Грузии стали объектами преследований и экспроприации.

Прекрасным примером этого является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса. Более того, американская социальная сеть Facebook заявила, что недавно она закрыла обширную сеть аккаунтов правящей партии «Грузинская мечта», которая использовала «скоординированное неаутентичное поведение» для подавления оппозиционных взглядов в Грузии и развития антизападных настроений, особенно против Соединенных Штатов.

Такая ухудшающаяся обстановка нашла свое отражение в законах, принятых как в Палате представителей, так и в Сенате, и подписанных Президентом, двух последовательных законах о бюджете на 2019 и 2020 годы, отражающих обеспокоенность по поводу демократических ценностей, принципов свободного рынка и интересов американского бизнеса, прогрессивного антагонистического действия правительства Грузии. Впервые в современной истории Грузии ваша страна представлена негативно и с осторожностью со правительства США в отношении бюджетных законов.

Исходя из этой негативной тенденции, которую я описал, и для содействия остановке этой тенденции, растет выражение опасения и требований для обсуждения санкций и другие карательных мер. Я присоединяюсь к этому призыву к реформе, представив в Палату представителей США Акт о санкциях в отношении справедливой бизнес-практики в Грузии в начале этого года.

Я надеюсь, что Грузия будет продолжать оставаться стратегическим партнером Америки еще много лет. Я также надеюсь, что ваше правительство прекратит агрессивные действия против американских компаний и быстро примет предупредительные знаки, которые угрожают демократии и экономическому процветанию, которых так заслуживает грузинский народ», - написал конгрессмен в письме, опубликованном в «Twitter».