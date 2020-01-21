В Донецке убит командир спецназа "ДНР" с позывным "Грин"

ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия назвал даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты.

Во вторник 21 января в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по подтверждению свободного владения кандидатами в президенты абхазским языком. Представитель лингвистической комиссии доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония рассказал «Апсныпресс» об итогах заседания:

«Мы установили, в какие дни будем принимать экзамены. Также определено, какие этапы должен проходить кандидат в президенты, чтобы подтвердить владение государственным языком в присутствии лингвистической комиссии», - сообщил Когония.

Экзамены будут проводиться 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля.

По словам Когония, впервые введенного в состав экзаменационной комиссии, кандидат в президенты «должен свободно владеть государственным абхазским языком; все оперативные совещания, брифинги на всех уровнях он должен уметь свободно проводить на абхазском языке».

Экзаменуемым надо будет рассказать свою биографию, прочесть и пересказать политический текст, написать небольшое сочинение (на одну страницу).

«В первую очередь, наше требование – в прямом эфире кандидаты в обязательном порядке должны выступить на государственном языке, не иначе. Я ответственно заявляю, что ни при каких условиях не пропущу того кандидата, который не пройдет все этапы, определенные комиссией», - сказал Когония.

В состав лингвистической комиссии входят:​ Алексей Касландзия - председатель комиссии, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методик начального образования АГУ; Диана Джинджолия - кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ; Валентин Когония - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии; Леонид Саманба - доктор филологических наук, профессор; Батал Хагуш - и.о. председателя Госкомитета по языковой политике.